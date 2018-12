"Salamanca tierra mía". Destino: Sáhara

Voz 1515 00:00 ella más brillantes de esta constelación es Margarita Margarita es la infanta que aparece en recuadra que bueno algún nos quedan un par de minutos dos cuadros más en los que paseando por el Museo del Prado debamos detenernos estos días vamos si podemos

Voz 0740 00:13 seguir ir directamente con con esto y luego uno que tiene que ver con el prácticamente podemos relacionarlo ponía porque pero el primero de jardín de las perdón para continuar con el con el gran cuadro de Velázquez no Las Meninas que por cierto al principio se llamaba a la familia el nombre has meninas es más moderno también hay un talismán protector un símbolo astrológico en este caso es el símbolo de que torneo porque la madre de Margarita que es la esposa de Felipe IV no Mariana de Austria había nacido bajo el signo de córnea si unimos a todos los personajes que están en el cuadro esto se puede busca en tardes se encuentran perfectamente esas uniones para que se vea que no es ninguna elucubración extraña además dicho por grandes expertos en en pintura también forman ese talibán protector el tema del cómic sería cuadro Botticelli no está completo pero Botticelli ya Pinto unas serie de cuadros unas escenas que componían casi un cómic pero un cómic del siglo dieciséis quince en este caso

Voz 0767 01:12 una serie de la caza de la exacta claro que la de la casa

Voz 0740 01:16 cómo se va los diferentes momentos en que van ocurriendo

Voz 0767 01:18 esas si se ve en lo parece claro tiene sentido él que falta aquí están en en Londres no en la National Gallery me parece si es que los ingleses siempre tienen que llevarse o no me mires así yo no

Voz 1 01:30 no no no no digas eso que les del Dublín para compartir contigo para compartir nuestro común digamos no del todo amor de la pérfida Albión y les hemos dado un montón de pistas en el Museo del Prado

Voz 1515 01:45 tenemos este último que citabas que Pin torera

Voz 0740 01:48 Dick Cheney El Bosco Vila

Voz 1515 01:50 que es Las meninas even los cuadros desde ese otro lugar en el que muchas veces pues no nos detenemos o no

Voz 0740 01:58 esta recomendar un libro que tiene todas estas claves que es el maestro del Prado Javier Sierra que bien

Voz 1515 02:03 bien bien David Zurdo Nos vemos la semana que viene aquí Ian Gibson vamos a recordar te tenemos el lunes en la librería Cervantes en el número veintisiete de la calle del Pez déjame que cuenta una cosa que me hacía ilusión nos convocaron todos los madrileños y a todo el que viniese de fuera que quisiese ir a la presentación hace unas semanas la tuvisteis que a suspender porque no había ejemplares después de haberse agotado la primera edición a ver si tenemos suerte el lunes se suspende porque también se ha agotado la SER

Voz 0767 02:33 va muy bien yo creo que están la segunda ahora Rey impresión de modo que el comercio está funcionando no me sorprende porque Palomo es fantástico y los dibujos son son especiales son asombrosos el libro transmite mucha alegría también el dolor por su muerte pero yo creo que el libro ayuda a gente a vivir

Voz 1515 02:54 más intensamente esto es como un niño con zapatos nuevos ochenta y dos ochenta añado primer cómic está bien los voy cumpliendo

Voz 0767 03:04 no no es no es pequeño regalito que me he hecho este libro no que para los demás

Voz 1515 03:08 por supuesto Ian Gibson vayan el lunes a ver si tenemos sitio para poder entrar librería Cervantes siete y media de la tarde vale ahí estaremos presentando este primer comics siete de la tarde en la librería Cervantes en la calle del Pez

