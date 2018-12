SER Deportivos: 'Mirandés - UD Logroñés'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media del pre Cuén CIA modulada

Voz 0301 00:23 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es siete de diciembre ya hemos sacado el traje de la de su funda lo hemos puesto encima de la cocina de nuestro dormir de la colcha de nuestro dormitorio perdón hemos visto que no tiene mancha alguna que la última vez que lo usamos lo dejamos bien guardado qué está perfecto mañana sábado una planchada y el domingo con mariposas en el estómago nos iremos todos a Miranda es un día grande con tal y como lo vamos a vivir por tanto hoy es una jornada previa también grande pero antes os recordamos cómo nos podéis seguir ya sabéis en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en el noventa y nueve punto ocho Si tu elecciones la FM en la noventa y tres puntos siete si lo haces desde La Rioja Baja y por supuesto también a través de tu móvil de tu ordenador y hoy más si cabe porque quizás este es puente que si quieres escuchar el ser deportivo Davis tan sencillo como bajar la aplicación para tu teléfono móvil de la Cadena SER enlazar la con Radio Rioja y en la sección de A la carta buscar SER Deportivos La Rioja hay tienes todos los programas semanales de SER Deportivos La Rioja como el de resto de programación de la cadena SER y lo mismo sucede en el ordenador en tres W punto Radio Rioja apuntó en los pues escuchar a la carta donde estés es cuando quieras pero venga repasamos como es habitual los asuntos deportivos más destacados de este viernes Deportivo en La Rioja de apuestas que ofrece los titulares deportivos estamos como decía al principio en mitad de un puente y quizás te pillamos a medio camino entre allí y acá o aquí y allí por eso te recordamos que el pasado miércoles ganó el EDF Logroño Las Gaunas al Betis habla Ana Tejada que fue titular tras su éxito mundialista

Voz 4 02:11 si ya tenía ganas de devolver con el equipo y de poder ayudar a través bueno

Voz 5 02:16 no así hemos tenido

Voz 4 02:18 Nuestro hileras os debe marcar el gol y aguantar el resultado y hemos consiguió los tres puntos y queríamos

Voz 0301 02:25 gano del REF lo comentaba Ana Tejada hay perdió el pasado miércoles para recordar te lo que ha sido esta jornada tan larga espera dio el pasado miércoles el Balonmano Logroño ante el Quabit Guadalajara lo que la alejan mucho de la posibilidad de poder jugar la Copa Asobal pero esto no para insistimos se juegan este fin de semana tanto le dice Logroño contra el Rayo Vallecano en Vallecas y el domingo el domingo te decía el Balonmano Logroño ante el Bidasoa mañana sábado a las siete de la tarde

Voz 6 02:54 Víctor es buena es muy buenas tardes

Voz 7 02:56 muy buenas tardes y si es que no hay tiempo para

Voz 0301 03:00 vamos no hay tiempo para prácticamente nada en la actualidad deportiva nos lleva de un lado a otro nipón tenía narices se perdió el pasado miércoles toca hacer la machada de ganar este mañana sábado

Voz 8 03:12 si no quedaba otra no si las aspiraciones del equipo pasan por por intentar jugar la Copa Asobal y sobre todo a acumular el mayor número de puntos en esta primera vuelta pues hay que hacer un gran partido oí tras el triunfo de de Irun que no va a ser nada fáciles

Voz 0301 03:29 al Balonmano Logroño como tú decías a Irún para medirse al Bidasoa muy hablaba

Voz 9 03:33 vamos antes de de esta

Voz 0301 03:36 de estar en directo Nos comentaba así igual podemos fichar al portero Cuéntame cómo va eso

Voz 10 03:41 pues podríamos fichar al presidente de

Voz 6 03:44 ah perdón al presidente de portero efectivamente al presidente deporte claro el portero

Voz 8 03:50 los titulares de Logroño que está jugando la mayor parte de los minutos Hernández tuvo alguna especie de de de pinchazo en el último partido hay y habrá que ver en qué condiciones en qué condiciones puede estar para este partido porque del último encuentro salió con una pequeña cojera hay haría falta un relevo de garantías en esa en esa portería hasta hace muy poquito lo teníamos con Gurutz Aguinagalde pero ahora es el presidente del del Bidasoa

Voz 6 04:19 que es segundo en Asobal por tanto un hueso muy duro de roer este este próximo sábado mañana

Voz 8 04:25 sí sí es un es el podría decir el conjunto revelación esta temporada o en esta primera parte de la temporada está jugando muy bien con con con un juego colectivo muy bueno y la verdad es que el el secreto quizás si tuviéramos que destacar a viernes el tienen un técnico Jacobo Cuétara que que que tiene experiencia en la Asobal y que ha sabido juntar todas las piezas para piano para firmar esta primera parte de tan brillante de Bidasoa

Voz 6 04:50 Bidasoa que lo tiene hecho en la Copa Asobal con el Barça quedan dos plazas y el Balonmano Logroño insistimos necesita ganar para acabar la primera vuelta y marchara Lleida Juárez Copa Asobal que bueno pues que siempre siempre apetece no competir y estar en los grandes eventos deportivos y esta Copa Asobal lo es pero no sé el equipo está demostrando ser demasiado irregular no se Víctor cómo cómo estás viendo tú has te balonmano esta primera vuelta

Voz 8 05:14 sobre todo fuera de casa Le está costando mucho conseguir los puntos es cierto aquí en en el Palacio de los Deportes ha sido más constante pues está siendo más constante aunque se senos se nos escaparon triunfante Valladolid que quizás esos dos puntos son dos de los que podemos estar echando de menos pero en favor de los nuestros hay que decir que que nos gustan las cosas difíciles y fueron capaces de sacar adelante una eliminatoria en Suiza cuando estaba todo muy complicado también han han sacado partidos muy difíciles aquí en Asobal en los últimos instantes en el de ONO en Huesca por ejemplo bueno quién sabe lo que hay que hacer es competir estos sesenta minutos en Irún oí la ver hasta dónde llegamos

Voz 6 05:55 para acabar Javi Romeo qué tal prestaciones puede dar en la portería

Voz 8 05:59 Amberes y Kiko que que que ha estado en un en un segundo plano en en su trayectoria en Logroño nunca se ha enfrentado a un partido o a una competición asumiendo la máxima responsabilidad entonces habrá que habrá que verlo no es el partido más indicado en un principio no para para que aquel para para atribuirle toda la responsabilidad pero bueno yo creo que es un jugador que que puede puede ofrecer garantías para para salvar este partido y los que puedan venir por delante

Voz 0301 06:27 Víctor después las es que esto es para valientes e sólo ponerte de portero en balonmano es que eres valiente así que éstos

Voz 10 06:32 sí sí sí es es es una raza especial no hay ninguna duda es una raza especial

Voz 6 06:37 pues Víctor gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 7 06:40 pues muchas gracias a seguimos con los títulos

Voz 6 06:43 no

Voz 0301 06:44 estamos ante la típica jornada que empieza el jueves ya

Voz 6 06:46 estaba en domingo reflejo de ello es la décimo sexta jornada en Tercera División ayer siete partidos el domingo se cierra con los tres restantes ya han hecho los deberes tanto el aro que seguirá siendo líder independientemente de lo que hagan a este próximo domingo un Náxara que no se puede descuidar porque la SD viene en crecimiento constante ganó y convenció ante el Ríver Ebro al que

Voz 0301 07:07 supera ayer jueves por tres cero el sábado la aprovechará el Calahorra mañana para jugar su partido ante el Real Unión ha atendido este viernes a los medios de comunicación Miguel Sola

Voz 11 07:19 pero bueno vamos tiene caso de Palma como si fuera

Voz 0301 07:34 también ha atendido a los medios de comunicación Sergio Rodríguez ir Rayco luego escucharemos al técnico ahora oímos a Rayco al canario ex del Mirandés que espera con muchas ganas el encuentro de la jornada en el Grupo II se trata de dar un nuevo paso adelante Un golpe en la mesa no es sin duda un partido más eh

Voz 12 07:51 eran ninguna yo creo que que el equipo está trabajando bien que eso es lo lo importante que que que vamos en buena dinámica y como tú has dicho que nos hemos reforzado después de del mal inicio de temporada oí yo creo que el camino es el que que estamos siguiendo el camino que hay que seguir de de Unidos de un bloque sólido de que cueste a los equipos rivales hacen no gol y a partir de ahí lo el resultado están están llegando como como están llegando hasta ahora hay un partido como el domingo es un foso foso importante si consigue si consiguen algo positivo contra un gran rival

Voz 0301 08:36 minis de Logroño Haro Rioja Voley protagonizarán mañana un espectacular derbi riojano con el liderato de la competición en juego de la máxima categoría del voleibol nacional y la oportunidad para el conjunto de Juan Diego García de confía en mar su presencia en el torneo del KO como semifinalista director las logroñesas por su parte sólo han cedido cuatro set en ocho encuentros y las jarreras quieren demostrar también a su vez que son que están en un gran momento de juego y que es suficiente para presentar su candidatura al título bajo la cierto de la MVP de la semana de la jornada pasada Sofía Bulgaria la la cita está fijada para mañana a las seis de la tarde en Lobete y cerramos este repaso en titulares a lo que ha pasado ya lo que está por venir con el Bodegas Rioja Vega que viaja a Pontevedra para jugar contra el Marín arranca de esta forma la segunda vuelta donde la irregularidad ha sido la nota más característica del equipo entrenado por Jenaro Díaz van a dar las tres y media practicamente continuamos

Voz 0301 09:59 tres y media como os decía arranca en este punto la décimo sexta jornada liguera en Segunda División B en el grupo dos Se va a producir uno de esos partidos que provoca que los amantes de esta categoría del fútbol español se giren para ver qué va a ocurrir este domingo a las cinco de la tarde en Anduva allí comparecen el Mirandés del joven Borja Jiménez IU la Unión Deportiva Logroñés

Voz 6 10:19 buen Sergio Rodríguez dos técnicos

Voz 0301 10:22 están cambiando la forma de trabajar en esta categoría dos técnicos que buscan progresa en esta profesión uno el Mirandés que apunta proyectos superiores el riojano en su en su faceta que a buen seguro desea ser protagonista de una historia fantástica esa que nos a veces nos imaginamos de que un tipo de Logroño sea capaz de ascender de nuevo al equipo de su ciudad a la Segunda División este Mirandés logroñés es muy especial por muchos motivos y lo vas a poder vivir aquí en Radio Rioja en la Cadena Ser

Voz 15 10:56 este domingo partido por el playoff de ascenso en Anduva

Voz 0419 11:07 el Mirandés y Unión Deportiva Logroñés protagonizan este domingo el encuentro de la jornada en un duelo directo por el playoff de ascenso a partir de las cinco menos cuarto vive en el mil ciento setenta y nueve de la onda media este duelo por el playoff de ascenso a Segunda también a las aplicaciones móviles de la SER ya en tres W punto Radio Rioja punto es la emoción del fútbol en Radio Rioja Cadena Ser

Voz 18 11:48 puedo enseñar a mí

Voz 6 11:56 sin que sirva de precedente Javi por fin vamos a poder escuchar un poquito de buena música aquí en Ser Deportivos La Rioja

Voz 4 12:06 eh su ves

Voz 0301 12:37 ya es que es un partido especial porque en juego hay algo más

Voz 6 12:40 más que tres puntos al menos para los

Voz 0301 12:42 seguidores Se trata de una de demostrar

Voz 6 12:45 que los riojanos pueden ganar a los burgaleses que los últimos años han sido superiores y más estas aquel ascenso a Segunda División

Voz 0301 12:52 se pudo ver la temporada pasada cuando los riojanos llegaban apurando sus últimas opciones de meterse al menos cuarto

Voz 6 12:58 tenían que ganar y esperar perdieron con un gol extraño si con polémica por supuesto pero eso sí con más de mil riojanos en las gradas pero el caso es que se volvía a perder ya aunque no lo digan hay ganas de demostrar que se puede ganar al Mirandés en su estadio aunque sean dos equipos diferentes los relacionados del año pasado la temporada pasada a esta los blanquirrojos tras un mal inicio buscan por fin dar un golpe en la mesa

Voz 1536 13:24 creo que a las las mismas porque al final nosotros entendemos que este juego nos viene mejor por las críticas de los jugadores porque las desarrollar mejor tampoco es que sea tan tan diferente pero sí que tenemos otra solos más directos evidentemente el año pasado teníamos jugadores que eran capaces de esa capacidad innata de conservación de balón extraño pues a tenemos pero tenemos otros otras características que creo que les podemos aprovechar mejor no creo ni que sea porque no estábamos ventaja ni que menos cada partido es diferente cada año es diferente si que es cierto que la situación en la que íbamos el año pasado era muy límite era todo o nada

Voz 19 13:59 muy bueno pues eh

Voz 1536 14:02 no fue un partido bueno yo creo que de ninguno de los dos equipos lo que se esperaba que en estos partidos a veces suele pasar porque bueno hay mucha ganas de ganar los dos también pero bueno es una situación diferente a la del año pasado oí y el equipo también es diferente íbamos a ver si con nuestras armas podemos ganar

Voz 6 14:23 aquí habitualmente ponemos el foco evidentemente sobre sobre la Unión Deportiva Logroñés que llega con las mismas bajas de la semana pasada es decir sin Arnedo sin paredes sin Santos sin Marcos Andrés sin Olaetxea que se va a presentar en Anduva con las mismas virtudes que demostrando esta fantástica reacción es decir intensidad agresividad gran defensa ganas mucha motivación pero también va a concurrir con los mismos defectos es decir dudas por ejemplo a la hora de definir ante el meta contrario por ejemplo

Voz 0301 14:57 pero también conviene saber cómo ven este encuentro desde el lado contrario este partido es un reto para los rojillos a la complicación de medirse a un rival por jugar el play off de ascenso se suma otro hecho que conlleva la presencia enfrente del bloque riojano en Anduva es el equipo la Unión Deportiva Logroñés menos goleado de todo el Grupo II de Segunda División B el Mirandés lo sabe además es uno de los menos batidos de toda la categoría se presenta por lo tanto todo un reto tan

Voz 6 15:24 bien para el Mirandés que tendrá que superar la defensa

Voz 0301 15:27 sea más segura de la Liga para superar para sumar tres puntos muy importantes en principio también para unos rojillos que en casa de su rumbo pero que fuera de casa no están demostrando pues probablemente todas las capacidades que que tuvieron el año pasado para ganar ganar y volver a ganar los rojillos eso sí han demostrado lo que lleva de temporada que tienen gol como lo demuestra el hecho de que forman el tercer colectivo más realizado

Voz 6 15:52 de todo el grupo II con veinticuatro

Voz 0301 15:54 lo dianas por su parte la Unión Deportiva Las ha sido capaz de mantener en un total de nueve partidos la portería a cero en el sesenta por ciento de sus duelos que ha jugado hasta la fecha

Voz 6 16:05 en Durango en Langreo en Lezama no no encajaron tantos tudelano Gimnástica Guernica Amorebieta Real Oviedo Vitoria no lograron marcarle y por tanto fueron capaces de ganar a sus rivales así que el Mirandés sabe esto y mucho más y conoce muy bien al Mirandés y a la Unión Deportiva Logroñés Sergio perdón Sergio Caneda muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 7 16:29 queda muy buenas tardes está

Voz 6 16:32 los ante un partido yo creo que que mayúsculo poniendo las mayúsculas en que esto es Segunda B y el Grupo II

Voz 7 16:39 sí sin duda es un partido en la cumbre entre dos claros aspirantes al ascenso sí que además llega en un momento en el que los dos equipos están en puestos de Play Off que siempre da una salsa especial a este duelo y creo que lo comentaba antes también no hay también por parte por el por parte del bando blanquirrojo hay ciertas ganas de revancha después de lo que sucedió el curso pasado en Anduva

Voz 6 17:00 hay que recordar ese gol que pitó el colegiado después lo dio por válido las protestas de una Unión Deportiva Logroñés que venía una situación difícil porque era prácticamente aferrarse a un clavo ardiendo había que ganar en Anduva y además esperar otros resultados pues para buscar una remontada que finalmente no se produjo porque ni tan siquiera ser se ganó en Miranda pero hablábamos también esta semana Sergio de que este equipo moralmente se nota con más hechuras de poder ir a la Anduva ganar en relación al del curso pasado no sé si porque tiene otros argumentos argumentos futbolísticos

Voz 7 17:33 sin duda y todo ello pese a las bajas pese a las bajas importantes que antes relataban así pese a que algunos jugadores muy importantes en el esquema de Sergio Rodríguez no están rindiendo a su mejor nivel caso de Rayco que es una pieza fundamental sí yo creo que la que la Unión Deportiva Logroñés tiene argumentos de sobra para plantarse en Anduva el domingo día espoleado por esa afición que parece que va a responder y que va a estar varios centenares de aficionados riojanos en ese fondo norte de Anduva plantarle cara competir con el Mirandés que es muy importante y por qué no ser el primer equipo que consigue llevarse la victoria Anduva que hasta ahora nadie lo ha conseguido

Voz 6 18:08 un Mirandés que fuera de casa no está siendo tan preciso como en años anteriores pero que en casa se está mostrando sólido y además es un equipo muy inspirado arriba hace muchas oportunidades por partido

Voz 20 18:19 sí es un juez es un equipo que lo comentaba Sergio hoy en la previa no que a cambiar un poco de modelo ya no es el Mirandés no vamos a no vamos a poder volver a ver a Irán desde Pablo Alfaro uno cero cero uno que es que basaba todo prácticamente todo su juego en la fortaleza defensiva y en que en balones a Cervero no es hacer pero dependencias

Voz 7 18:36 se ha terminado este curso ha habido varios cambios en la plantilla ha habido un entrenador nuevo Borja Jiménez eh que viene de hacerlo muy bien en el Rápido de Bouzas Iggy creo que la forma de jugar es distinta que favorece ese juego ofensivo ya he hecho Si nos fijamos en el reparto de goles de la del Mirandés hay varios jugadores con con cuatro goles con más goles

Voz 10 18:56 eso habla muy bien de los argumentos ofensivos

Voz 7 18:58 pues vamos a escuchar ese corte precisamente

Voz 6 19:00 de Sergio Rodríguez esta mañana ante los medios de comunicación nos contaba esto sobre el rival sobre el Mirandés

Voz 1536 19:07 si este año han cambiado respecto al año pasado el modelo sueco practicamente en cambio bastante en ese sentido también han bastante la plantilla sí que es cierto equivale iban alineadas detrás siguen manteniendo bastante veteranía con el portero oí los descensos en general pero de medio para arriba este género bastante hemos jugado diferente al del año pasado donde en vez de llegar composición eso con con mis más directos este año intentan tener más la pelota combina más intenta llevarse el balón durante el partido entonces bueno es un cambio considerable respecto al año pasado

Voz 6 19:44 Sergio Caneda te gusta más el Mirandés hacia arriba o hacia atrás quiero decir en vez a Claudio con seis goles a Matheus con cuatro a pito Camacho lesionado de larga duración es la única duda hoy bueno la única baja del Mirandés que cuenta con veintiún futbolistas por tanto puede elegir sin problemas Borja Jiménez a Janis con cuatro tantos eh eh a día sí

Voz 7 20:05 qué echas la vista atrás no es claro portería está aquí dijera en un viejo rockero que continúa ahí en el lateral de Messi

Voz 6 20:13 a la primera división mandé que muchos

Voz 7 20:16 partidos aunque te quedas con todo no al final pues eso tiene un equipo muy compensado Álvaro Rey ha fichado este año por ejemplo un jugador con una trayectoria en Segunda División muy amplia en el Nástic Jerez en muchos equipos

Voz 6 20:29 Miguel Díaz

Voz 7 20:30 si el chaval de Osasuna B pues es que al final es el Mirandés es uno de los gallos de la categoría de los equipos que está diseñado para estar arriba ahí para optar al play off de ascenso creo que el año pasado no le salió la jugada con un tipo de fútbol y un tipo de futbolistas sí puede ser que este año hayan adoptado por el modelo distinto no por intentar jugar a otra cosa quizás encomendó por ejemplo en línea que es un jugador cedido por el año pasado en Sporting de temporada con ir pero que está lesionado llegó el miércoles a entrar un partido que tuvieran de Copa Federación que unos minutos vamos a ver cómo llega el domingo no

Voz 6 21:06 mañana Borja Jiménez y el club de Miranda han dicho que tienen a todos ya en perfectas condiciones veré

Voz 0301 21:12 hemos evidentemente si llegan en condiciones como para para

Voz 6 21:14 a ocupar puesto en el once no porque aquí siempre juegan los que están en mejores condiciones

Voz 7 21:19 claro el domingo pasado por ejemplo fue convocado pero no disputó el minuto tienen a Valdés cerrajería ha dicho el el el run run habitual de no de todos los veranos en el en el Olimpo Barghuti rojo que puede llegar ese jugador pues también ha estado lesionado no sé exactamente cómo estará ahora bueno pues es un equipazo pero eso no quita para que la Unión Deportiva Logroñés pues suma con Ander Vitoria nueve que ya ha marcado pueda ir en plan Dubai INAR la sorpresa ya lo hizo en donde nadie había ganado y nos parecía una plaza inexpugnable y conseguimos los tres puntos pues por qué no este domingo más aún apoyado por esa afición

Voz 6 21:52 un factor ambiental que evidentemente es un elemento que hay que tener en cuenta porque

Voz 0301 21:58 tú aprieta mucho los aficionados los más de

Voz 6 22:00 tres mil quinientos fieles todos los tres mil quinientos que van siempre Anduva la verdad que son son verdaderos aficionados y lo sienten y se nota pero bueno también la presencia riojana se ha comentado hoy en los pasillos del Mundial ochenta y dos que los jugadores también tienen ganas de sentir ese cariño no después de un arranque mal oído una reacción fantástica yo creo que es que es el partido

Voz 7 22:20 sí yo creo que es el partido para estar ahí para que derrotemos a los jugadores y para que esa afición ese fondo norte de Anduva sea el jugador número doce no que empuje que apoye caliente los noventa minutos o los noventa y cuatro porque aquí hay que apoyar hasta que el árbitro pite el final Ike marque el primero

Voz 10 22:35 Paul si es posible no

Voz 6 22:37 después por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja placer han roto

Voz 4 22:40 los como hemos comentado

Voz 6 22:44 la Deportiva Logroñés no podrá contar para este partido con Arnedo Santos paredes Olaetxea y Marcos André por su parte el técnico del Mirandés Borja Jiménez cuenta en principio con toda la plantilla a excepción del lesionado y ha comentado de larga duración pito Camacho por lo que son veintiún jugadores los disponibles así que nosotros vamos a hacer una pequeña puesta en kilómetros y enseguida continuamos aquí en Ser Deportivos claro que sí

Voz 21 23:20 estas webs

Voz 6 24:57 la de lo deportivo es un encuentro que se eleva en lo social por qué

Voz 0301 25:01 por delante se viene un domingo de gran ambiente entre dos aficiones

Voz 6 25:04 que se llevan a las mil maravillas será por tanto toda una fiesta y hay que recordar que Anduva Anduva siempre suena así

Voz 0301 25:53 a Anduva suena a esto sabemos que las calles de Miranda muy probablemente suenen a esto otro

Voz 6 26:21 una fiesta como la que se vivió la temporada pasada aunque quizás no sea alcancen las cifras del curso anterior

Voz 0301 26:29 bueno no lo sé no lo va a resolver Miguel Isasi muy buenas

Voz 6 26:31 tardes bienvenida Se lo deportivo La Rioja

Voz 10 26:33 hola muy buenas tardes muchas gracias sé que estáis

Voz 0301 26:36 la semana contando eh por cuánto va la cifra ahora que son hemos supera ya menos cuarto el cuántos están de momento se han alistado para para ese gran parte

Voz 6 26:46 entre Mirandés y Unión Deportiva Logroñés

Voz 24 26:48 momento han trescientos sesenta los aficionados blanquirrojos que hayan pasado por las oficinas del club a retirar su entrada en esta semana tan atípica pero que tenemos constancia de que esta tarde van a ir

Voz 8 26:59 hay alguna peña recoger todas las entradas

Voz 24 27:02 de de su grupo para poder el mismo autobús así que esta tarde se prevé bastante movida

Voz 6 27:08 oye un partido siempre Mirandés Deportiva Logroñés que está marcado en rojo es cierto que es un poco complicado pero bueno es siempre una fiesta entre dos aficiones que que se han llevado siempre muy bien no

Voz 24 27:20 sí desde luego es uno de esos partidos que apetece a los jugadores y por supuesto apetece a los aficionados son dos ciudades separadas por muy poca distancia con gran tradición de fútbol y que siempre apetece ir y pasar un buen día por Miranda disfrutar de su ambiente y sobre todo un estadio de fútbol a la antigua usanza

Voz 6 27:42 un ambientazo el que siempre Anduva se genera y nada que que Miguel que gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja y que la gente siga sumando que hay entradas para todo el mundo no

Voz 24 27:51 sí desde luego en las oficinas desde las cuatro de la tarde hasta las ocho el año pasado en esta misma franja horaria se vendieron trescientas entradas y nosotros tenemos que hoy va a estar en aras de manera similar

Voz 6 28:03 el gracias sí suerte del próximo domingo

Voz 24 28:05 muy bien muchas gracias

Voz 6 28:09 a buen seguro como decía el propio lisas y se van a incrementar estas cifras en los próximos días habrá sin duda un gran ambiente quizás si acudes puedas volver a casa con una sonrisa en la boca porque no sabemos qué pasa en Anduva y no tenemos ni idea pero estamos con Sergio Rodríguez cuando la temporada pasada tras caer ante el Mirandés comentaba esto

Voz 25 28:29 ha que ahí lo que va Irán nos vamos a la gente de la gente siempre decir hijo evidentemente posibles

Voz 6 28:58 paciencia llegará aseguró la primavera pasada Sergio Rodríguez dijo que llegará que esa gran fiesta con un resultado final positivo llegará estás para vivir será increíble lo podrás contar pero para eso hay que hacer lo que hacen muchos aficionados viajar una y otra vez porque al final todo todo acabará llegando

Voz 0301 29:37 os hemos preguntado a lo largo de esta semana porqué viajar con un equipo de Segunda B esto es hacer hoy siempre puedes dejar tus opiniones seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 27 29:48 no pitó nada

Voz 0301 29:52 vais cientos ochenta es setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 27 29:55 no no no

Voz 0301 29:58 igual lo tiene claro muy clarísimo

Voz 6 30:00 el Víctor de Pablo

Voz 28 30:02 viajar Keko Kiko yo creo que es más que un seguidor del equipo Si yo creo que que implica no disponen de tu tiempo de planificar tu tiempo de ocio en base a tu equipo sacrificada evidentemente eran el aspecto económico evidentemente no se trata de repartir carnets de buen aficionado a las mucho menos pero implica una comunión con constante con con el porque en el aspecto social porque estoy seguro que muchos oyentes que ahora no están escuchando han entablado amistad con diferentes hacinados a través dos viajes no evidentemente en Las Gaunas por supuesto que también en fin es perfectamente lugar para ello pero en un viaje comparten la previa comparte ese partido comparte la alegría pues partió se ha ganado o la tristeza nombró en el que llorar Si no ha habido buen resultado enfermen yo creo que es la comunión perfectamente el seguidor equipo

Voz 0301 30:55 no tiene claro muy claro Diego Martínez

Voz 29 30:58 el cuento era el tema de esta semana de los desplazamientos pues bueno pues lo que se siente cuando estoy plazas con tu alma con el que realmente con el equipo de tu ciudad pues es algo que que se le entiende quién comparte esa pasión porque al fin y al cabo es un día en el que disfrutas del fútbol disfrutas de ambiente disfrutas de un día amigos especial entonces pues es algo que que motivan mucho más viajes como este fin de semana próximo a a anda viajes y que siempre se quedará en nuestra memoria pues es en mi caso el Villarreal el playoff porque hacía mucho que no vivíamos según un playoff de ascenso a Segunda División y la verdad es que ese partido estuvo absolutamente de todo llovió sólo los expulsaron a un hombre y un baño pero no así ganamos

Voz 10 31:47 con seguidores aficionados

Voz 6 31:49 los oyentes gunners que lo tienen claro que viajan así porque lo sienten Rayco evidentemente lo nota

Voz 12 31:56 hombre siempre para parar equipo va nosotros de nuestra fisio importantísimo hicimos en un partido como como el del domingo ya el año pasado hubo un gran movimiento de de la de la fisión hasta hasta Miranda ahí esperemos que que hasta es que este año sea igual así se viva un partido bonito por parte de datos decisiones si por parte de los dos equipos que sea un partido competitivo y que y que ojalá los tres puntos para nosotras

Voz 0301 34:18 el Calahorra ha tomado la decisión de adelantará mañana su partido de de esta semana mañana sábado será a las cuatro y media de la planilla esta ahora afrontará la oportunidad de volver a la senda del triunfo en su propio estadio es capaz de hacer el Calahorra muchos goles pero también de recibir muchísimos es un equipo que se está haciendo a la categoría pero que ya suma veintiún puntos y esto sin duda le acerca más a los puestos altos de la tabla que a los de abajo es un equipo como dice Miguel Solá que está sabiendo pero también aprendiendo a competir

Voz 11 34:45 que marcamos otra vez íbamos perdiendo uno cero la verdad es que bueno puede pues la verdad es que vamos a ver que de no no vamos a ver si es posible que que todo lo negro que defienda bien que los es decir a mí es la de aquí a partir de ahí pues no explotar nuestro que como veremos pues creía ocasiones Junco no vamos a ver si somos la parte de detrás escuela nacer seguimos haciendo caso sino lo que no está

Voz 0301 35:37 su visita a La Planilla un Real Unión tanto o más irregular que los riojanos es un equipo veterano de buenos jugadores pero que no está sabiendo hallar el camino de la competitividad para superar a sus rivales como el curso pasado es un equipo previsible que no sorprende aunque la semana pasada superó en Stadium Gal al Sporting B de forma clara y contundente y por ejemplo empató a dos en Anduva

Voz 11 35:57 el ambiente está no los tantos partidos que lo que yo había visto esto bien al lo mete por lo tanto dijo su equipo Si dejamos menos oscuro porque los no es ninguna con lo cual hay que quitarle que cojas esa capacidad

Voz 0301 36:46 Nos vamos de Puente al acueducto de esta tercera edición de esta decimosexta jornada

Voz 36 36:52 el jueves Calasancio cero Vianés dos Oyonesa cero Berceo uno Yagüe dos Anguiano uno Haro vos Alberite cero Alfaro tres Autol

Voz 0301 37:02 cero Arnedo uno Unión Deportiva

Voz 36 37:04 es uno Sociedad Deportiva Logroñés

Voz 0301 37:07 tres el Ríver Ebro cero Antonio Corral muy buenas tardes

Voz 10 37:13 hola buenas tardes Sergio

Voz 0301 37:15 tú eres el jueves y descansa en este en este puente también la Sociedad Deportiva Logroñés con los deberes ya meter presión al Náxara

Voz 37 37:23 así es este resultado de lo deportivo hace solamente fueron digamos dos dos cero pero hay que decir que el aro

Voz 7 37:31 tras se controlando muy bien

Voz 37 37:33 a lo largo de los ayuntamientos pues solamente se hayan producido este para conseguir este es un partido donde pudimos ver debutar en el Aroa doce juveniles como él Leandro Iván Ruiz Medrano

Voz 0301 37:50 dos goles de bueno para superar al Alberite y el Haro es líder con cuarenta y un puntos ya segundo la Sociedad Deportiva Logroñés con XXXVII ha superado al Náxara que juega el domingo frente al Varea con Froome compromiso complicado y una Sociedad Deportiva Logroñés que dejó muy buenas sensaciones el jueves con goles de la Cruz de Bin que Benito nuevamente

Voz 37 38:09 pues sí eso muy bien los niños ante un rival que bueno no ves el River de otro

Voz 7 38:14 los partidos que he visto yo pero es sobre todo porque la Sociedad Deportiva Logroñés saliva por todas

Voz 37 38:19 hizo una buena primera parte con ocasiones pero hasta el minuto cuarenta y en la segunda parte pues sí que lo como tú has dicho el dos siete

Voz 7 38:29 mira de Bin que sin sexo Benito llegue a decir que el portero que salió en la segunda parte

Voz 37 38:35 este Álvaro ya que niño se lesionó eh pues a partir de goles evitó bastantes goles más

Voz 0301 38:42 pues que estamos viviendo una jornada larguísima no de puentes sino un acueducto y tú estás

Voz 6 38:47 siempre como siempre pendientes de todos estos partidos de Tercera División esa gran victoria del Yagüe pero que no sacaba aquí el tiempo Antonio inhábiles de arte que ese Náxara Varea a ver qué sucede y lo contaremos el lunes aquí como siempre en Radio Rioja a la Cadena Ser

Voz 37 39:02 así es Antonio de nada Dios