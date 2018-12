Las noticias de Navarra, 18:02 (07/12/2018)

Voz 2

00:27

porque efectivamente no sólo ha despejado la incógnita entre qué va qué va a pasar con lo escuchas de combustión que eso lógicamente todavía no se no se sabe no se sabe bien hasta qué año va ir sino que nosotros tenemos un recorrido por delante y un recorrido muy positivo como así efectivamente los señalan las previsiones para el año que viene hemos hecho esa pregunta concretamente hoy en el Auditorio seremos preguntado personalmente al doctor Luis Nos han contestado efectivamente que las previsiones para el año que viene son superiores a los trescientos mil coches