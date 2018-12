sí han una adscrito al Consejo General Poder Judicial llaman a casa extremen las vayan a Cataluña con datos propios edificios You lisiados daban a los últimos incidentes que otorga en Judy Se a observar una preocupación intensa a banda echó también mana a la Fiscalía Caine Bastilla o ataques Kasan como es fin Sara es una están por Cazorla investigación policial hispanas Clarita o FET Issam identifica a los autos

más cosas la sucesión de empresas catalanas exportadoras alerta a las compañías que verano sus productos al Reino Unido in ya planes de contingencia cuando entró en vigor al Brexit aseguran que ha fins i tot Si hay que procesa es relativamente suave a Sampras Aris catalán San batirán al sus afecta Sergi López

la idea es que no pasen las redes no Christa pasará algo Irla surtida da al Reino Unido a la Unión Europea tendrá constituye según tendrá afectas según Ziggy de una forma estaba así de una forma más dura

Voz 3

01:46

el mundo y la Diagonal hasta tanta atrás paró a pagar una multa de mil euros son sin euros par puerta un acompañan irá a manos de that is cinco euros mes por circular por la calzada de una vía principal comes la Diagonal a mayo Ribé malas y sin minuts mis noticias al balcón practicaba set