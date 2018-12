Escucha las noticias de las 06:00 (08/12/2018)

Voz 0378

01:29

a los países en prácticamente casi todos los países establecido un cordón sanitario entrecomilla la mente en el sentido de que las derechas no quieren conectar con la ultraderecha precisamente para no blanquear la no radicalizada resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o ciudadanos sea Robben el derecho a presidir la Junta de Andalucía sorprendente solo