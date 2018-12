Escucha las noticias de las 07:00 (08/12/2018)

Voz 3

02:03

no somos nosotros hemos valorar la intervención nosotros consideramos que la intervención es correcto en cualquier caso nosotros no entendemos a qué obedecen estas declaraciones del conseller nosotros esperábamos una defensa enérgica he sin paliativos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y en unas palabras de un mensaje no de recuperación de de los compañeros heridos que recordemos que son veinte