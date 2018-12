Escucha las noticias de las 10:00 (08/12/2018)

Voz 0390

00:27

buenos días calma tensa es es la nota dominante en estos momentos en el Arco de Triunfo algunos manifestantes han comenzado ya a gritar se quejan de los controles que hace la policías están aglutinando una o unos cientos de personas aquí en lo alto de la plaza las avenidas quedan al Arco de Triunfo están rodeadas de un fuerte dispositivo policial los agentes animan a los manifestantes a acudir a los Campos Elíseos la estrategia es que no se dispersen como ocurrió el último sábado caótico el ministro del Interior ha confirmado la detención preventiva de al menos trescientas personas esta madrugada al tiempo que ha pedido a los chalecos amarillos eh que no acudan al centro si son tranquilos París ha amanecido como una ciudad fantasma sin circulación con los escaparates miradas fachadas de cristal tapiadas el primer ministro Edouard Philippe recibió anoche a una delegación de siete chalecos amarillos moderados que estos pidieran a sus seguidores que no viajarán a París para no ser instrumentalizados por los violentos