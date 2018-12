La empresa riojana Bosonit lanza su propia criptomoneda, el "bosocoin"

Voz 0496 00:00 queremos contarles que la empresa riojana bonita ha creado su propia Crichton moneda los Bosso consiste ese punto de partida para bueno charlar con el fundador y CEO de de esta empresa sobre qué hacen a qué se dedican cuando nacieron y cuál ha sido el crecimiento que ya les adelanto que ha sido espectacular de esta empresa Miguel Fernández qué tal buenas tardes

Voz 1 00:16 hola buenas tardes cómo estás lo primero que es bonito

Voz 0496 00:19 sesenta Nos esta empresa

Voz 1 00:21 bueno pues es bonito es una empresa especializada en tecnología que nació hace tres años y medio y y básicamente lo que nos dedicamos es a a prestar servicios basados en el ámbito edad taller Analytics también la desarrollo de producto basado en estas tecnologías nada hace tres años tres años y medio en junio de dos mil quince la pusiste tú en marcha la puso en marcha así tres años después pues hay tres años después estamos ochenta personas y seguimos creció tenemos ahora mismo oficinas comerciales en Zaragoza Bilbao y Madrid y luego el Centro de Desarrollo principal que lo tenemos aquí en Logroño

Voz 0496 01:03 no sea en tres años de fundar la empresa tener ochenta personas trabajando pocas empresas ahora que tengan esa trayectoria no

Voz 1 01:11 bueno a ver que hay una una trayectoria profesional previa un montón de contactos entonces de hecho a la idea de la empresa surge hace cinco años y estaba de viaje en Inglaterra trabaja el sector bancario en el ámbito en el que trabajamos Si vi que el mandar trabajó a India no una eficiente ya

Voz 2 01:36 hay entonces bueno

Voz 1 01:38 pues empezamos se empezó a preparar hace cinco años y y bueno tampoco esperamos un crecimiento tan tan rápido de alguna manera has dicho que enviar trabajo India ya no resultaba no resulta porque somos

Voz 0496 01:54 yo son estos son también una potencia no en el tema de la tecnología

Voz 1 01:57 es una potencia en el tema de la tecnología lo que pasa es que hay diferencias horarias luego allá por ejemplo yo vamos a mí el factor clave que me que me hizo pensar que se podía trabajar desde Logroño para grandes multinacionales como es el caso que hacemos es lo que pues en la visita que haya que tuve que la por tema laboral Vic en AOL ciudades eh pues eso acerca de Nueva Delhi donde están los grandes centros de desarrollo en las casas estaban en un precio similar a lo que está Logroño entonces dijo pues sí lunes que llama sólo es el costo de vida es similar en alguna en las zonas más ricas de la India lo que puede ser el Logroño más las diferencias horarias está más que aquí la gente es mucho más comprometida esta es la realidad pues entonces empezaba a cobrar sentido entonces al principio fue un poco difícil ver o osea el arranque es difícil porque no es lo mismo empezar con empresas pequeñas hoy la buscar clientes grandes desde es el principio

Voz 0496 02:57 una cosa que también trabajáis insistir mucho en el tema de la formación no

Voz 1 03:02 sí efectivamente estamos

Voz 0496 03:04 cuando viene a los jóvenes universidades y todo esto está formando bien en este terreno de las nuevas tecnologías en abrir la puerta y que todo el se dé cuenta de la importancia de la capacidad que tiene la nueva tecnología bueno pues en el mercado laboral por ejemplo

Voz 1 03:16 es decir que se está formando mal que nos queda por recorrer lo que sí que está sus creo que está sucediendo desde mi opinión es que las tecnologías a otra a otra velocidad que lo que es la formación entonces ahora mismo

Voz 2 03:34 a día de hoy hay una carencia de un millón

Voz 1 03:37 cien mil Se calcula de perfiles tecnológicos sino Europa es justo ya estaba leyendo que para dos mil treinta Se calcula que haya cuatro millones trescientos mil osea el gap entre lo que demanda el mercado de lo que sea produciendo en función de nombre perfiles tecnológicos va a seguir creciendo

Voz 0496 03:56 pues ahí tenemos un problema no

Voz 1 03:58 pues eso hay un problema pero bueno sabía

Voz 0496 04:01 no quiero decir que si los países eh son conscientes de que tenemos que formar a personas en el ámbito tecnológico con los propios promoción hemos eso no precisamente

Voz 1 04:10 hay que formar bueno EEUU está haciendo es que Estados Unidos y el enfoque de carreras tan largas porque al final que es lo que pasó con estas cosas pues que te tienes que reciclando cuando en te tienes que reciclando y entonces no hace falta segundo una formación tan alargada al principio no es sin más una formación continua en este ámbito entonces dio hay University niños que lo están aplicando metodologías pero aquí va un poco más lento pues nos de hecho que el el bolso Colin y o sea porque claro en el ámbito para una empresa ahí de tener a gente hay dos cosas el recluida sin vale sea la captación y luego la retención del talento y a las empresas tecnológicas o India tienen atajar notación aproximadamente el treinta cuarenta por ciento es decir que en dos años y medio a cambio la plantilla completo entonces nosotros esto ha hemos aplicado políticas creativas hasta ahora que hemos tenemos una tasa rotación del dos por ciento muy baja comparada con la competencia es una de estas políticas en una de las herramientas estamos útil que hemos puesto en marcha salvo Sukhoi que al final es una forma de interaccionar la empresa con los empleados es diferente iba a nuevas tecnologías

Voz 0496 05:28 vamos a hablar del bolso con la creación de esa propia escrito moneda desde fuera hay sin tener me iré a los que nos llama la atención todo esto de la escrito monedas vemos que tienen defensores a ultranza ahí detractores vemos que el picó en todas estas monedas van a dientes de sierra suben bajan suben bajan en por qué decidís crear esta Crichton monedas

Voz 1 05:47 que eso para que no que que que es localidades que viene Suu cierta muy Jamal entonces cómo lo explico básicamente a las un bizcocho o LC son maneras públicas bajan sin control pues la gente especula vale esto es más una una grito moneda privada entonces en todo momento va a estar respaldada por la empresa vale por dinero de la empresa lo cual hace que no vaya fluctuar lo que nos interesa es además la Cristo moneda la funcionalidad que hay por detrás de la moneda que es el el el Blocher vale entonces la naturaleza de la de esta tecnología nos permite realizar contratos contra con los empleados que se van a ejecutar vale es decir si nosotros acordamos algo con lo empleado en forma de un contrato eso se cumple si yo si además nos permite una flexibilidad en cuanto a los beneficios o las interacciones que se pues que que se pueden tener diga dígase a un empleado está haciendo bien su trabajo a no es productivo la empresa va bien a mí pues recibe Collins vale esto es invertir en en diferentes servicios puede proyectos que lancen empresa invertir esos en esos pero en eso es en esos productos aunque el futuro o más beneficio y que puede acumular acumulando IMS tener acceso por ejemplo la vacaciones y periodos de vacaciones más largos por ejemplo José tres meses cuando se tiene un número quisieron nueve años y todo eso que está regido por contratos por contratos que esa que que las dos partes están tranquilas porque saben que hay unas condiciones que lo regulan esto al final es pues es una forma nueva de consideramos de que debe regir las relaciones empresa empleado

Voz 0496 07:51 bueno esa diferencia que aportaba a principios vital no que sea una historia privada hay que esté respaldada por la empresa quién esté sometida pues eso no al bitcoins a todo esto de las especulaciones de de la gente eso es es un paso luego la tecnología de bloques es el otro gran salto no que estamos viviendo ahora

Voz 1 08:05 lo del bloque Chase no sí bueno al osea Bloch Chen en realidad es la tecnología que soportan las que esto monedas esto al final y permite muchas cosas Madé la primera cosa que permite digo es la principal que en este caso no aplicaría directamente pero es que a la las dos partes que no tienen porque confiar entre ellas puedan intercambiar bienes vale elimina la figura del intermediario esto es bastante bastante potente por decirlo de alguna manera pues al final el bancos notarios no dejan de ser diario intermediarios en los procesos vale otra característica Tiemblo Chain o determinadas redes este blog Chain es que estas relaciones entre dos partes que no tienen por qué confiar vale se pueden se pueden regular mediante contratos estos contratos juntarnos a la transferencia del dinero modelos bienes vale hace es ese contando pasa a ser un pedazo de Software vale que sube baja ansioso si en el futuro no no suelen un momento dado una transacción sino que se puede escribir un código qué es el contrato en sí mismo entre las dos partes se ejecuta esto es nuevo también algo que no sabía da esa es pasar de los contratos en papel a los contratos difícil de digitales pero encima tengo una certeza que son la cumplirla

Voz 0496 09:36 claro es que en hay gente que escuchas expertos que hablan que te dice que es todo el bloque es pues casi como son Internet dos supone una revolución como la que supuso en su día Internet yo no sé si pues si es

Voz 1 09:46 en el fondo no es hacer un protocolo o si va a ser como Internet dolor pues va a depender un poco de varios factores para los para mí principalmente el factor que más va a detonar es que la identidad digital y con el tenemos nuestras cuentas pero estuviésemos un una entidad que no representarse digitalmente en Internet el un DNI digital de verdad que ese DNI digital estuviese controlado por os ha controlado más controlado no es la palabra es fuese visible para empresas todo este tipo de interacciones de contratos digitales y es cuando se lanzarán entonces cuando en en ese caso une una nueva versión de Internet con la Internet del valor que llaman ahora a lo voy a explicar con un ejemplo tú imagínate que tiene excedente digital pues eh el se van a dar casos casos de uso como por ejemplo el momento enciendo la luz se puede comunicar la la empresa energética con el banco porque a Iberia si tienes el crédito suficiente para encender la luz eso son modelos de negocio que bueno que pueden llegar a crecer en el caso nuestra visión de que una identidad digital

Voz 3 11:03 bueno pues a todo esto o lo hace bonito empresa de aquí de La Rioja que nació hace tres años que hoy tiene ochenta personas