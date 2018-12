Escucha las noticias de las 06:00 (09/12/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0866 00:00 son las seis las cinco en Canarias la primera ministra británica Theresa May podría anunciar este domingo que retrasa la votación parlamentaria sobre el acuerdo del Brexit prevista para el martes según publica hoy The Sunday Times citando a ministros cercanos a la mandataria Make querría volver esta semana a Bruselas para renegociar las condiciones con la Unión Europea ante la posibilidad de que el actual Tratado no sea apoyado por el Parlamento lo que podría ocasión por la caída de su Gobierno además este sábado el comité encargado de analizar el acuerdo ha hecho público un informe en el que critica el pacto por considerarlo un paso hacia lo desconocido en nuestro país cuatro mil efectivos entre ellos dos mil policías nacionales forman parte del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores entre Boca River que se celebra este domingo en Madrid miles de seguidores de ambos equipos se han desplazado a la capital para asistir al partido Daniel Lara

Voz 2 00:58 el Ayuntamiento ha establecido un enorme dispositivo para garantizar la seguridad de los existentes más de dos mil agentes de la Policía Nacional ciento cincuenta policías municipales y mil setecientos efectivos de socorro y de seguridad cada brindarán los aledaños del estadio además se han habilitado dos zonas para la celebración de la victoria la plaza de Colón para los aficionados del Boca y la Puerta del Sol para los hinchas del River les recordamos que los aledaño los aledaños del Santiago Bernabéu sufrirán numerosas alteraciones al tráfico a lo largo del día alteraciones que comenzarán a las nueve de la mañana con el corte de la Castellana entre la plaza Castilla y San Juan de la Cruz

Voz 0866 01:29 por lo demás el líder del PP en Andalucía Juanma Moreno considera que la única línea roja en su negociación con Ciudadanos para formar gobierno es la presidencia de la Junta en una entrevista que publica este domingo el diario El País Moreno dice creer en la palabra de Vox cuando el partido ultraderechista señala que no quiere acaparar cargos en un futuro Ejecutivo y advierte sobre el posible acuerdo de la formación naranja con los socialistas la única opción que no sucediera sería

Voz 3 01:55 ciudadano que ciudadano salía hace con el Partido Socialista que buscase una fórmula digamos de retrasar de no pactar de no acordar que llevar un bloqueo de la situación de bloqueo una repetición de luces cerrarlo todo evidentemente no podemos está negociando de cerrar la mesa el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma y después ciudadano tendrá que decidir si quiere

Voz 4 02:17 un acuerdo de investidura siguiera un acuerdo de legislatura o quiere un acuerdo de gobierno

Voz 0866 02:24 este domingo el president de la Generalitat Quim Torra se reúne de urgencia con su conseller de Interior Miquel Buch tras la crisis provocada esta semana por las cargas de los Mossos a independentistas que protestaban por los actos de Vox en Cataluña Torra exigirá cambios inmediatos en los protocolos de actuación Radio Barcelona Sergi López

Voz 1895 02:42 el president el conseller de Interior se reunirán para estudiar cambios inmediatos en los protocolos de actuación de la policía catalana no se sabe si los cambios se limitarán nueva forma de actuar o también habrá destituciones en todo caso Torra exigió al conseller que haga las modificaciones necesarias tras las cargas de los Mossos contra los manifestantes que intentaban boicotear una manifestación a favor de la Constitución en Girona y posteriormente en otro altercado en Tarrasa esta forma de actuar del Gobierno catalán no ha gustado nada algunos colectivos de la policía catalana que están llamando a hacer una huelga encubierta aprovechando que el próximo miércoles hay convocado un paro de funcionarios de la Generalitat incluso amenazan con no trabajar el día veintiuno cuando se prevén movilizaciones coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona