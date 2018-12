Escucha las noticias de las 09:00 (09/12/2018)

Voz 1024

00:12

de buenos días Javier París amanece blindada por segunda mañana consecutiva ante la previsión de que la revuelta de los chalecos amarillos extienda a hoy domingo el amplio despliegue policial de las últimas horas evitó que se repitiera un sábado negro en Francia fueron mil cuatrocientos los detenidos ciento cincuenta los heridos la mayoría en la capital de París Londres y Bruselas la primera ministra británica Theresa May tiene previsto retrasar la votación sobre el acuerdo del Brexit de votación prevista para pasado mañana martes para la que May estima que no ha conseguido en el Parlamento los apoyos necesarios lo está publicando el Sunday Times en su lugar May planea volver a Bruselas esta semana para renegociar las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea por lo demás de última hora china ha presentado una queja formal al embajador de Canadá en Pekín en la que urge la liberación de la directiva de Hawai menguan sus fue detenida hace una semana en Vancouver a petición de Estados Unidos acusaba de violar las sanciones impuestas por Washington a Irán y todo listo en Madrid para cerrar esta noche una larga y controvertida final de la Copa Libertadores en torno a cuatro mil agentes comporte componen el dispositivo de seguridad habilitado sobre todo en el entorno del Santiago Bernabéu se calcula que unos cincuenta mil seguidores el River Plate de Boca Juniors asistan a este encuentro hinchadas argentinas que va a gastar separadas antes durante y después esta final Si gana el boca lo van a celebrar en la plaza de Colón si fuera el River irán a la Puerta del Sol