Escucha las noticias de las 10:00 (09/12/2018)

celebrarse ha tenido que saltar de continente más asuntos la primera ministra británica Theresa May puede anunciar este domingo que retrasa la votación parlamentaria sobre el acuerdo del Brexit prevista para este martes según publica The Sunday Times Make quiere volver esta semana a Bruselas para renegociar las condiciones con la Unión Europea Daniel hará según el inglés fuentes cercanas a Theresa May spa

Voz 4

01:24

en que lo largo de este domingo la primera ministra anuncia el aplazamiento de la votación el acuerdo del Brexit que estaba programado para el martes en lugar de votar Theresa May viajaría esta semana a Bruselas para renegociar el acuerdo de salida de Reino Unido con nuevos términos que le permitan sacar el pacto delante hasta ahora todo apunta que la votación del martes no aprobaría el acuerdo actual a última hora de ayer el Comité de legisladores británicos encargado de analizar el acuerdo del Brexit criticó el documento por ser un gran paso hacia lo desconocido las consecuencias de que la votación no salga adelante preocupan a muchos parlamentarios del Partido Conservador The Sunday Times asegura que al menos tres ministros del Gobierno de May podrían dimitir si la votación no se retrasa mientras que otras voces del partido plantean volver a las urnas para revertir el Brexit