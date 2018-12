López Uralde y Rodríguez alertan sobre el peligro de los plásticos

Voz 0496 00:00 Juantxo López de Uralde o Mario Rodríguez director de Greenpeace participan en una charla que lleva por título La batalla contra los plásticos Juantxo López de Uralde ya saben diputado de Equo en Unidos Podemos Juantxo López de Uralde qué tal buenas tardes hola buenas tardes batalla contra los plásticos batalla de la que al menos da la sensación de que poco a poco nos vamos concienciando que es probablemente el primer paso para luchar contra todo esto no porque hablamos de un asunto extremadamente peligroso no

Voz 1 00:25 pues sí efectivamente parece que la marea de conciencia sobre los impuestos de los plásticos en el medio ambiente especialmente en el medio marino pues ha subido mucho en el último en el último año y esto es bueno porque realmente hace falta tomar medidas tomar medidas rápidas para evitar que esto se siga se siga agravando no entonces sin lugar a dudas la toma de conciencia sobre lo que suponen los plásticos probablemente de la mano de muchas imágenes que hemos visto de noticias pues sobre por ejemplo el gran cantidad de plásticos que se encuentran en las ballenas que para encarar cierto tiempo las playas que mueren en las playas Iker bastante impresionante

Voz 0496 01:06 y cuántos alimentos que podemos ingerir y que tienen Cantigas de plástico no

Voz 1 01:10 sí porque ahí los plásticos tienen se van desgranando y acabaron formando lo que se plásticos que son plásticos diminutos que acaban entrando en la cadena trófica es decir que ahora lo que hemos descubierto es que estamos comiendo plásticos a través del pescado oí bueno esto es de el reciente estudio científico demuestra que estamos incidiendo estos mismos prácticos que nos creemos que nos libramos de ellos pero que sin embargo siguen ahí vuelven a nosotros no y es que al final todo lo que hacemos el medio ambiente pues acabo volviendo de una manera o

Voz 2 01:42 pero luego además gestos tan cotidianos como

Voz 0496 01:44 ejemplo una botella de agua que le pones a un crío de merienda que al día siguiente se rellena y al día siguiente se rellena y al día siguiente se rellena eso también es bueno hay que tener cuidado con eso porque hay también estamos ingiriendo plásticos

Voz 1 01:58 bueno es que además luego los prácticos además de lo que de lo que vemos pues tienen una serie de de compuestos químicos aditivos que efectivamente sacaban trasladando al digamos a su contenido no por lo tanto hay otros contaminantes que además en muchos casos son contaminantes que llamamos anales es decir que imitar el comportamiento de las hormonas Si bueno tienen efectos muy negativos para nuestra salud es decir que está la contaminación que vemos lo que son los los plásticos visibles creemos en el mar qué qué mono pero luego están los que no vemos no que son esas sustancias químicas que se van liberando que nos va a encontrar mirando de una manera mucho más silencioso

Voz 0496 02:42 como casi todo en la lucha contra el cambio climático o en este caso la batalla contra los plásticos llegamos tarde Juantxo López Uralde

Voz 2 02:50 o estamos todavía a tiempo bueno yo creo que nunca es tarde para frenar lo que está ocurriendo es decir

Voz 1 02:56 sí sabemos que hay ya en diversos puntos del océano pues lo que se llama continentes de plástico no ahí en concreto cinco uno en el Pacífico Sur que es el más grande y más conocido y luego ahí en en el Atlántico también mi yo tengo más en el Pacífico es decir que que esto lo sabemos es pues ya no lo podemos evitar pero sí podemos evitar que se vaya a quedar que ese continúa acumulando que se continúa agravando por lo tanto el hecho de que hay un daño que ya se ha hecho no es excusa para que no tenemos este este deterioro

Voz 0496 03:27 bueno pues hemos charlado con Juantxo López de Uralde creo que va a poder pasar como Mario Rodríguez director de Greenpeace a quién también queremos preguntar por ejemplo por la Cumbre del Clima que se está celebrando estos días lo único Juantxo López Uralde no me resisto a hacerle una pregunta es diputado de él cuando Unidos Podemos venimos de unas elecciones hace unos días la Lucía donde no ha dejado un titular absolutamente terrible como es la irrupción con doce diputados cuatrocientos mil votos ni más ni menos de una fuerza de extrema derecha como Vox imagino que hay preocupación entre de los diputados en el Congreso ante la irrupción de

Voz 2 04:00 tan fuerte de esta fuerza de extrema derecha no

Voz 1 04:03 pues sí ahí hay preocupación incierto pues yo creo que nosotros desde luego tenemos que hacer todo lo posible por evitar que este esto que ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía se repita a nivel nacional y en fin la parte debe luego pienso que debe ser un revulsivo para la trabajar más y dos Si con mayor fuerza para hacer una barrera o muro contra los valores que representa Vox que son valores y xenófobos homófobos y en fin muchas cosas que nos creíamos

Voz 2 04:35 ya que no estaban presentes en la sociedad algo pues que desgraciadamente han emergido con mucha fuerza y que probablemente además niegan el cambio climático como hace que es un espejo donde se miran no

Voz 1 04:45 efectivamente es otro eso es otra cuestión que en los temas de los temas ambientales efectivamente sigue en la línea de bueno pues de la extrema derecha que representa a que recientemente representamos sonar otra Brasil no que dice que la Amazonía pues se guitarra en medio es decir que es un poco esa misma línea de de pensamiento de que el medioambiente es un obstáculo a prácticamente a quitar de en medio no sin ser conscientes en absoluto de la necesidad de su preservación

Voz 0496 05:11 pero cómo se puede ser tan cafre de quitar que se médico es uno de los pulmones de este planeta no

Voz 1 05:17 pues eso es lo que pensamos todos pero desgraciadamente hay detrás lo que hay son los interés

Voz 3 05:23 es una maderos de de los Estados

Voz 1 05:25 es amazónicos de Brasil que lo que quieren es rotura de la selva para meter ganado para meter cultivos industriales y bueno pues desgraciadamente son los que han financiado y en los que están detrás del régimen de Bolsonaro así que bueno pues vamos a tener justamente cuando comienza precisamente la Cumbre del Clima vamos a tener que mucho trabajo para impedir que esto pues pueda seguir adelante no

Voz 0496 05:48 Juantxo López de Uralde gracias por atender llamada de la Cadena SER de La Rioja quiero que me puede pasar con Mario Rodríguez no

Voz 2 05:52 sí abrazo muy bien gracias Mario Rodríguez que es director de Greenpeace Mario Rodríguez qué tal buenas tardes hola buenas establecieron que también participó

Voz 0496 06:01 en esta charla la batalla contra los plásticos un asunto lo comentábamos con Juantxo López de Uralde absolutamente vital verdad

Voz 3 06:08 esto es un punto vital y muy icónico de alguna forma el plástico al violencia pues el sistema que tenemos de modelo de consumo y de producción de unos impactos en la biodiversidad y también el mantenimiento de los con lo que es la la era del petróleo porque no de plástico sale de él y que está produciendo unos problemas de gestión impacto sobre todo en los océanos que llegan a cotas inadmisibles

Voz 0496 06:34 bueno estamos estos días a punto de iniciar una nueva cumbre del clima que se celebra en Polonia que está en juego en esta Cumbre del Clima

Voz 3 06:41 pues está en juego llegar a tiempo que tener en cuenta que esta esta cumbre es muy importante porque hay que hacer una revisión de los compromisos de los países a día de hoy si no hay cambios no ubicaría a final de siglo más de tres grados situación irreversible ahí dramática y la verdad es que a pesar de que los países así a tal grado de ambición lo cierto es que el papel de Estados Unidos el papel de Brasil llevamos saber de otros países como Sudáfrica eh pueden aguar la fiesta no creemos que es el momento de hacer un compromiso firme de edición la comunidad científica siempre a que siempre se aproximan en este tema con gran contundencia ha dicho que hay que estar por debajo de uno coma cinco grados estamos ya en grada todo el por encima de las de de la expresión extremos escasamente de diez a veinte años para producir el cambio o empezamos ya o no vamos a llegar esta es una idea que hay que hay que dejarla aclara esta cumbre va a marcar la digamos el pistoletazo de salida para ver si cumplimos con los objetivos de París ir de momento la situación pues no es nada optimista manera

Voz 0496 07:51 el viendo vamos porque creo que hace un par de semanas parecía que se había marcado un nuevo récord de niveles de gases de efecto invernadero a la atmósfera saque da la sensación de que el lugar de avanzar o de cumplir con gol anteriores como París vamos para atrás no

Voz 3 08:04 lo paradójico efectivamente en Naciones Unidas hace cada año una revisión del grado de compromiso de los países para cumplir París eh a diferencia de los últimos dos años que ya el año pasado a ese sirvió un incremento que además en además eh resulta que el consumo de carbón a nivel mundial sigue incrementándose cuando tiene que estar en clara reducción con lo cual los indicadores como decía son bastante bastante negativos nada de momento no hay ningún movimiento que nos haga percibir que sí es verdad que Europa se está moviendo a la comisión una propuesta de incrementar los beneficios al cincuenta por ciento dos mil treinta que es un avance significativo importante aunque todavía insuficiente pero quitando ese movimiento realmente todos los indicadores nos hacen ver que vamos para atrás hay un elemento importante que se va a abordar en la cumbre de Katowice que es la Transición y esto es importante no que en el proceso de transición energética pues no paguen los más débiles de lo que habría que definir qué parte del foto verde que hay de compensación para esta es la única parte esperanzadora que fue el AVE sobretodo si queremos acabar con el el mundo del carbón pero poco más te puedo decir a mi optimismo haré hay que ser realista hay que seguir luchándolo ya de las cuentas no cuadran pues una realidad

Voz 0496 09:26 Mario Rodríguez director de Greenpeace gracias por atender la llamada de la Cadena Ser buenas tardes