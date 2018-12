Escucha las noticias de las 07:00 (10/12/2018)

no es y menos mal los seguidores de River

Esther muy iluminado muy responsable me parece indecente plantear un término de secesión con vidas que no son propias Andrea Levy PP Inés Arrimadas C's

Voz 1490

01:57

sino el Torras un peligro para la convivencia en Catalunya Sánchez no puede seguir mirando para otro lado el señor Torra está apelando a un conflicto civil que causó decenas de muertos no sé qué más tenemos que sufrir no sé qué más tenemos que esperar para que el señor Sánchez reaccione