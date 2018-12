Hoy por Hoy La Rioja (10/12/2018 Tramo- 6:50 a 7:00)

nos cuenta de que efectivamente setenta años después hay muchísimos elementos que nos hacen pensar que la Declaración Universal de Derechos Humanos no se cumple que sus esa treintena de artículos todavía no es un hecho es verdad que hay cosas en las que hemos avanzado por ejemplo en la eliminación de la pena de muerte en la abolición de la pena de muerte se ha avanzado muchísimo el número de países abolicionistas ha crecido y ha crecido de una manera tremenda pero a pesar de todo ello hay muchos derechos que se siguen reclamando fuera y dentro de nuestro propio país el derecho a a los derechos sociales el derecho a la vivienda el derecho a la educación el derecho a la salud son derechos que en todas partes del mundo y los hay que seguir reclamando los derechos políticos como el derecho a la libertad expresión lo vemos en nuestro propio país con la la llamada ley mordaza o las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana que hace que las personas que están siendo detenida eso que son multadas en situaciones que no son ni más ni menos que el ejercicio libre de este derecho a la libertad de expresión

pues sí son son muy importantes quedó más importante que realiza Tsonga el la información que nos dan de ella la consejera y los directores generales de que hay un hace unos días de espera que realmente no son cuando preguntamos nosotros en cualquier sitio en el mercado en la carnicería en la peluquería pues nadie se cree que cuarenta y cinco días de espera es lo que a cada uno le le le afecta nadie nadie piensa en la calle no piensa que las listas de espera sea rubro que realmente nos están queriendo queriendo decir bueno pues podemos aclarar precisamente qué están manejando datos pues contra la gente directamente

Voz 10

07:02

su médico que llamamos me voy a mi médico que pues hay un problema detrás que no que no está viendo y que nos afecta a todos bueno pues contamos con que la gente se anime luego hoy a las once de la mañana día culmine acercó Elia Bretón de los Herreros por lo menos para para hacernos visibles todos no solamente la marea blanca que siempre nos hacemos visible sino la gente en general no somos personas y como el resto de la ciudadanía