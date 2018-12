Hoy por Hoy La Rioja (10/12/2018 Tramo- 7:50 a 8:00)

buenos días arrancamos este lunes en La Rioja con intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas por la mañana sobre todo en La Rioja Alta aunque a partir del mediodía tenderá a poco nuboso temperaturas máximas que hoy bajan esperamos catorce grados en Logroño y Calahorra trece en Arnedo y Alfaro y once en Haro acabamos con el viento que soplará de noroeste y norte en general flojo pues ahora

sí es una sentencia muy reciente el Tribunal Supremo que entendió que él ha que habían pagado indebidamente los impuestos a las rentas que hayan obtenido pues las prestaciones por maternidad paternidad disfrutar durante esos años y por tanto lo que toca a la agencia tributaria es devolverlo te consideramos el Gobierno de La Rioja que si ha habido una sentencia judicial que entiende que ha habido un debido pago de un impuesto a los ciudadanos y las ciudadanas no pueden verse perjudicados por esta situación debemos ser lo más fácil la tentación más fácil más transparente imagen chilla por eso en el Gobierno iniciamos esta campaña para hacer este proceso lo más sencillo posible a todas nuestras madres y pan

bueno pues lo dicho a partir de hoy se pone en marcha este servicio gratuito de información y tramitación de las solicitudes por cierto Alfonso Domínguez también ha hablado sobre el proyecto de ley de Presupuestos reconoce que el escenario tras la presentación de la enmienda a la totalidad por parte de toda la oposición no es fácil aún así el consejero no tira la toalla y recuerda que el año pasado estábamos en una situación similar

no es la situación que tenemos hoy mismo no es distinta a la que teníamos el año pasado por estas mismas fechas yo creo recordar que el año pasado por estas mismas fechas también teníamos encima de la mesa tres enmiendas al calidad pues tal por los tres grupos parlamentarios digamos de la oposición por Ciudadanos por PSOE y por el grupo de Podemos sin embargo finalmente en los pies puestos consiguieron salir adelante nosotros en el gobierno hemos dicho que hemos cumplido con nuestra obligación nuestra obligación es presentar un proyecto de presupuestos al Parlamento ya esto ya está hecho nuestra obligación es intentar dar estabilidad seguridad a nuestra economía en nuestros servicios públicos y esto también está hecho y ahora estamos en un proceso en el que nosotros todavía mantenemos una mano tendida a los grupos parlamentarios para poder aprobar estos presupuestos

Voz 11

05:13

