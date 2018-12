Hoy por Hoy La Rioja (11/12/2018 Tramo- 6:50 a 7:00)

No hay resultados

Voz 4 00:14 amanece el martes once de diciembre y como siempre lo primero que hacemos es conocer el tiempo que vamos a tener en esta jornada así que nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología allí está Luis Miguel Pérez qué nos cuentas buenos días buenos días despertamos con algunas brumas y nieblas cerca del valle del Ebro que rápidamente se disparan después quedarán intervalos de nubes altas sin precipitaciones unas temperaturas que hoy en La Rioja suben se van a alcanzar los catorce grados de máxima en

Voz 1605 00:39 pero los doce en Logroño y en Arnedo once en Calahorra diez en Alfaro las temperaturas de la noche sí que han sido bastante frescas con algunas heladas que ha habido en la Ibérica y el viento va a ser variable flojo las próximas horas

Voz 4 00:52 las temperaturas siguen frescas a esta hora en el centro de Logroño tenemos tres grados así que si va a salir a la calle abrigarse en las carreteras sin complicaciones pero les recuerdo que está cerrado al tráfico rodado hasta el viernes el carril de la LR doscientos cincuenta sentido Villamediana a Logroño y lo están escuchando aquí en la SER con el fin de garantizar la seguridad de los peatones el Ministerio del Interior plantean reducir la velocidad a treinta kilómetros en las calles de única dirección de varias de las ciudades grandes el Ayuntamiento de Logroño desde hace un tiempo y dentro del plan de pacificación ya saben ha limitado la velocidad precisamente a treinta kilómetros en diferentes calles y también para garantizar la seguridad de los peatones el Ayuntamiento de la capital regulará el uso de patines eléctricos con una normativa que sólo les permitirá circular por los carriles bici por las áreas de tráfico pacificado el consistorio utilizará esta norma hasta que exista una legislación estatal Joy precisamente cambia Logroño va a informar sobre una moción que llevará a pleno para solicitar una moratoria las empresas de alquiler de vehículos eléctricos de movilidad personal los patinetes hasta su regulación pero vamos con lo que al respecto dice el Ayuntamiento de Logroño Diego Sacristán

Voz 0866 02:14 los patinetes eléctricos son una realidad en las calles de distintas ciudades de España y también en Logroño por ello el Consistorio logroñés está preparando una normativa que impida a estos vehículos circular por las aceras pero que si permite su uso en los carriles bici quién las zonas pacificadores con velocidad de treinta kilómetros por hora una regulación similar a la que propone la dirección general de tráfico que tiene intención de regular el uso de los patinetes a través de un real decreto que impedirá a estos vehículos circular por la acera y también superar los veinticinco kilómetros por hora Miguel Sáinz explicaba en los micrófonos de la Cadena Ser que es cuestión de semanas que aprueben esta nueva norma municipal

Voz 1133 02:50 ahora mismo no es sencillo poder imponer ninguna sanción a estos vehículos porque no están todavía de alguna forma oficialmente catalogados en el en el código de la circulación estas últimas modificaciones del Ministerio que son muy recientes tenemos que estudiarlas pero hasta donde yo sé todavía en la ciudad de Logroño ese apoyo pueden imponer ninguna multa tendría que estudiar me esta última regulación de la que están hablando tiene que hacer los servicios jurídicos la Policía Local para los habilita a poder asimilarlo a un vehículo nuevo motor o una vi birlo motor o una bicicleta ahí poder sancionarle

Voz 0866 03:23 por su parte el portavoz del consistorio dice que hasta que la nueva normativa vigente no se podrán interponer sanciones a los patinetes que circulen por las aceras

Voz 0866 04:11 las aceras por parte de los patinetes desde el Cermi consideran que la situación no es tan agobiante como en otras ciudades españolas pero eso sí la presidenta del CERMI La Rioja Manoli Muro dice que estarán vigilantes porque previsiblemente el patinete será el regalo estrella de las navidades

Voz 5 04:26 por qué no en La Rioja pues porque nosotros también pero os que hay en patines circulando es cierto que muchas veces la inconsciencia de los más jóvenes pues a veces sí que nos causa un poco de temor pero no se ha percibido esa sensación de tanto peligro pero como sabemos que se está mal no os recibimos esa información a en La Rioja a nivel nacional de que este año el regalo estrella va a ser el patín pues oye vamos a ser vamos ayudarnos entre todos y sobre todo que se utilice pero que se moderadamente eh

Voz 4 05:51 cuatro minutos quedan para las siete de la mañana tres grados en el centro de Logroño la marea blanca se concentraba en las últimas horas frente a la Consejería de Salud para denunciar la situación de las listas de espera en la mercantilización de la salud Un portavoz de la marea alerta sobre el deterioro cada vez más evidente que a su juicio está sufriendo la sanidad pública Javier Bravo pide una auditoría seria sobre las listas de espera en La Rioja dice que los datos que da la Consejería no son creíbles

Voz 0346 06:17 Ellos bueno pues dicen cifras a nivel nacional de seiscientos mil personas en lista de espera cuadra con los datos oficiales que aquí serán de seis mil que es un uno por ciento más o menos de la de edad población Iggy claro son datos oficiales nosotros por supuesto no estamos de acuerdo con los datos oficiales y creemos que debería entrar gente imparcial o gente que no tiene nada que ver con con el con esas listas para ver si realmente son unos son verdad una auditoría sanitaria que es lo que se hace en todas las empresas y no sé sabemos porque aquí de esta tanto miedo

Voz 4 06:59 todavía relacionado con la salud la Consejería ha iniciado un novedoso cribado de cáncer de cuello de útero con una técnica diagnóstica más precisa de la que se beneficiarán noventa mil riojanas el nuevo programa de detección precoz que sigue inició ayer es pionero en el Sistema Nacional de Salud e incluye a las mujeres de entre veinticinco y sesenta y cinco años Juan Hernández es la jefa del Servicio de Ginecología del Hospital San Pedro

Voz 7 07:22 pretendemos aceptar sobre todo de lesiones malignas como es el fin Bastos másteres Jabois plácidos graves antes de que lleguen acercan que sin cribado el número de cánceres en La Rioja serían unos treinta y cinco y con cribado se pueden quedar entereza think

Voz 4 07:39 les contamos también a esta hora que el Ministerio del Interior autoriza al acercamiento al País Vasco de otros tres presos de ETA uno de ellos a la cárcel de Logroño se trata de Sabin Mendizabal qué pasa de Valladolid a la prisión de Logroño ingresó en prisión el ocho de junio de dos mil quince cumple condena de cuatro años y medio por un delito de daños relacionados con la violencia callejera según Interior ha aceptado la legalidad penitenciaria cumplió las tres cuartas partes de la pena en julio de dos mil dieciocho y asume la responsabilidad delictiva el Ministerio y el Gobierno de España presentado hace unas semanas el anteproyecto de Ley de cambio climático el experto ambiental Andrés Barrio dice que es un primer paso para afrontar un problema global del mismo modo que lo han hecho ya otros países europeos

Voz 8 08:28 desde luego tenemos que hacer todo lo posible por evitar que este esto que ha ocurrido en el Parlamento andaluz éxitos

Voz 8 08:59 luego tenemos que hacer todo lo posible por evitar que este esto que ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía se repita a nivel nacional y en fin por la parte desde luego pienso que debe ser un revulsivo para trabajar más unidos y con mayor fuerza

Voz 4 09:28 las ejecuciones hipotecarias en La Rioja vuelven a subir en el tercer trimestre del año un cuarenta y tres coma seis por ciento respecto al mismo periodo de tiempo de dos mil diecisiete

