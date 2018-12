Hoy por Hoy La Rioja (11/12/2018 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 la Rioja

Voz 0122 00:18 qué tal muy buenos días es once de diciembre la Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta jornada en La Rioja intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas por la mañana sobre todo en la Rioja alta tendiendo ya poco nuboso a mediodía en cuanto a las temperaturas las máximas hoy estarán en torno a los trece catorce grados ahora en el centro de Logroño seguimos con tres grados en las carreteras de momento se transita con fluidez con tranquilidad hasta el próximo domingo dieciséis de diciembre la DGT va a desarrollar una campaña nacional de intensificación del control de alcoholemia y drogas en la conducción los controles se van a intensificar en todas las vías a cualquier hora del día especialmente por la noche madrugada prolongación de madrugada sobre el fin de semana también de las tres a las cinco días hábiles el objetivo disuadir del binomio alcohol conducción el concienciar sobre el peligro de conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas y todo esto en estas fechas muy propicias para comidas y cenas navideñas y aunque el presidente Macron ha puesto dinero para pagar el precio de la paz la revuelta de los chalecos amarillos en Francia también afecta a La Rioja a la Asociación de Transportistas alerta de los perjuicios que está causando la situación que ha provocado que transportistas riojanos estén bloqueados dos días en la carretera en todo el país se calcula que esta revuelta francesa está costando España más de dos millones de euros al día Santiago Gutiérrez es el presidente de a Travis

Voz 3 01:55 invasión económica no te puedo hacer pero sí te puedo asegurar que todas las empresas que hacemos transporte internacional hemos tenido en los últimos meses y medio hemos tenido algún vehículo no toda la flota evidentemente pero sí vehículos concretos en algunos casos hasta dos y tres días inmovilizados en medio de ninguna parte y con el consiguiente daño económico que eso supone para la empresa porque también está parado cabeza Prado no cumples con tus clientes ni tampoco con el viaje que había contratado para volver a España porque tampoco llegas Ícaro eso genera una situación pues pues pues muy complicada

Voz 0122 02:27 el presidente de atraviesa ha insistido en que además de las pérdidas económicas también los transportistas temen por su seguridad Gutiérrez asegura que este tipo de conflictos también se están viviendo en España quiénes están afectando

Voz 3 02:39 lo que está pasando con cortes de carreteras Yves mucho caso al gendarme eso a los Mossos con una pasividad que la verdad es que no nos lo explicamos porque yo lo que no entiendo es que cuando alguien quiere reivindicar algo lo primero que hace es corta una cartera porque no se mete en un sembrado que porque tienen que cortarme a mí porque tienen que molestar me a mí no sólo a mí y a todos los particular fíjate lo que ha pasado en Catalunya este fin de semana quince horas cortada Ab7 ir allí nadie hace nada ni sé nada estable porque lo digo que solicitamos supimos que nos dejen trabajar en paz bastante tiene la gente con tener que trabajar de transportista que una vida muy dura muy sacrificada pues eso tener este tipo de problemas que hasta ahora no ha habido males mayores pero que en cualquier momento porque la cosa está muy tensa la gente pierde los nervios

Voz 0122 04:20 siete y veinticuatro tres grados en Logroño la Agencia de Desarrollo y el Club de Marketing han organizado una nueva edición del Foro de diseño de packaging en el vino un encuentro los sobre diseño centrado en este sector que congregará destacados profesionales especializados en esta materia este encuentro se va a desarrollar en el Espacio Lagares a partir de las cuatro de la tarde este año cuatro expertos del sector van a debatir sobre cuál debe ser el diseño y la estrategia adecuada para conseguir llegar al segmento de mercado objetivo estará moderado por el periodista Chus del Río fundador de nueve cuatro uno y ayer estas horas el consejero de Hacienda y Administración Pública en esta emisora hablaba sobre el proyecto de Presupuestos Alfonso Domínguez reconocía que el escenario tras la presentación de enmienda a la totalidad por parte de toda la oposición no es fácil aún así el consejero no tiraba la toalla hay recuerda que el año pasado estábamos en una situación similar bueno horas después el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos decía que ahora mismo no hay un canal de negociación abierto con el Gobierno regional Diego Ubis dice que a pesar de lo que diga el Ejecutivo conciudadanos no ha habido voluntad de acercar posturas

Voz 8 05:27 en el caso de Ciudadanos creo que es clara Hay contundente si quieren avanzar en en cualquier negociación lo que tienen que hacer es decir decirnos como buena cumplir lo que no han cumplido hasta ahora hay decirnos cómo buena terminar de concretar las acciones y las las partidas que estaban que estaban incluidas en los presupuestos anteriores a los acuerdos anteriores eso como no se ha producido ni creemos que sabe producir pues lógicamente no hay ningún canal abierto pero tampoco ha habido ningún intento extraordinario por parte del Gobierno para para comunicarse con nosotros emprender esas negociaciones

Voz 10 06:36 y cuarenta años del derecho a la igualdad de derecho a votar y elegir del derecho a expresarse libremente del derecho a la enseñanza

aniversario de la Constitución española La Rioja una comunidad va hechos como de La Rioja deportes Sergio

Voz 0122 06:57 Moreno buenos días hola buenos días el EDF Logroño

Voz 1071 07:00 en femenino parece que le está cogiendo el aire a la categoría ganó el pasado miércoles en Las Gaunas al Real Betis que es quinto con veintidós puntos y el pasado domingo empató en Vallecas ante el Rayo que es sexto con veinte puntos las riojanas parecen sin duda que ya han pasado el periodo de aprendizaje típico de un equipo recién ascendido parece que el empiezan a salir las cosas así lo cree también Jade que marcó el pasado domingo que ayer visitó SER Deportivos La Rioja

Voz 11 07:25 se nota una cierta evolución de principio de temporada a día de hoy aquí yo creo que no sentimos más cargadas con más confianza Hay mono yo creo que que al final pólvora se está viendo nada al otro día pues un partido contra el Betis que sabes que su partido que a priori puede ser que al final muy bueno y estoy pues de nuevo otra vez bueno yo creo que poco a poco vamos dando pasos pequeñitos pero pero como

Voz 1071 08:08 con trece puntos la riojana ya están seis puntos por encima del descenso a Segunda pero no se fían ahora les vienen dos jornadas muy duras ante el Barça que es segundo y el Levante que es tercero Jade sabe por tanto lo que les espera

Voz 11 08:21 nosotras dimos estamos cogiendo fuerza Cosmo Caixa pese a la vez veces lo hemos más confianza en nosotros mismos Si intentaremos hacerlo lo mejor posible que podamos puntuar nada que son partidos que abona con con los pies en el suelo porque estábamos local pero no hemos

Voz 1071 08:40 las riojanas desea en irse de vacaciones de Navidad fuera de los puestos de descenso

Voz 0122 08:52 la académica con la silla N de la Real Academia Española Carme Riera ofrece hoy la ponencia la aventura de escribir con la que se presenta un nuevo número de fábula la revista literaria de la Universidad de La Rioja que ha renovado su imagen y sus secciones el acto va a tener lugar en el Centro Cultural de Ibercaja Logroño la revista alcanza ya su número cuarenta y tres tras veintidós años de vida impulsando la creación literaria en castellano desde La Rioja

Voz 0122 09:38 una cosa más UGT denuncia que la Consejería de Educación no cubrirá ninguna baja de profesorado desde el cuatro de diciembre y hasta el tres de enero

Voz 2 09:48 solo