Escucha las noticias de las 10:00 (11/12/2018)

Voz 0527

00:36

de Fomento ha dicho que no le consta que haya una respuesta de la Generalitat a esa carta que le he enviado en la tarde noche de ayer ha insistido en que se ocupará de que las infraestructuras funcionen en Cataluña de que no se puede repetir un corte de autopista como el que sea visto ahora y en el que él percibe esta complicidad de los poderes públicos catalanes respecto a la anunciada convocatoria de una sesión del Consejo de Ministros en Barcelona dice que no hay una decisión distinta del Gobierno ni de su presidente pero que habrá que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo y que el Gobierno debe en todo caso preservar la convivencia no caer en provocaciones que él previsto que era previsible el aumento de la tensión en Cataluña porque se había anunciado un otoño caliente pero que esto no da la razón a los que venían pidiendo mano más dura porque según el ministro de Fomento esto no conduciría a nada dice hay que buscar salidas políticas en cuanto a las medidas más relacionadas con su departamento el Ministerio de Fomento destaca ese anuncio a partir del quince de enero rebaja media del treinta por ciento en los peajes actuales de las autopistas radiales que han revertido al Estado en este año dos mil dieciocho