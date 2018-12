Hora 14 (11/1218)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 4 00:23 muy buenas tardes los sindicatos de enseñanza denuncian que la Consejería de Educación no sustituye las bajas del profesorado por estar próximas a las vacaciones de Navidad según UGT la medida sólo busca ahorrar dinero en educación aunque la Consejería se escuda en que sólo cumple con la norma con el decreto Wert Alicia Romero

Voz 5 00:42 ahorro por ahorro e es una medida absolutamente economicista pero aquí en La Rioja Nos atribuimos he ya hablar de ambos de que tenemos una educación excelente pues una de las medidas que debían de que no económica vamos y que la educación es un y es una inversión y no o no es un ahorro pues evidentemente debiéramos de tomar partida por sustituido todas aquellas bajas que se produzcan independientemente de la fecha de las echar en las que se produzcan

Voz 6 01:18 más asuntos del día Diego Sacristán

Voz 4 01:20 defensa de la miel los apicultores de la UE

Voz 0866 01:23 gr COAC se han concentrado en Logroño en defensa de la miel española para denunciar los abusos de la industria envasadora productores y consumidores aseguran que el sector agrícola es rentable y sostenible a la vez que reclaman mayor control de las importaciones de baja calidad especialmente de China y un etiquetado más transparente que obliga a detallar el país de origen desde la campaña dos mil quince dos mil dieciséis el precio de la miel en origen acumula una caída cercana al cuarenta por ciento Julián Hernáez responsable del sector agrícola el agua GR

Voz 7 01:52 ellos puede producir ellos Pro pueden producir a esos precios eso por primero porque eso que ves quién lo que lo que temo que esa base dejará ves todo esto segundo también es que juega con otra reglada en el juego también que los productos fitosanitarios que que ellos permite al humilde no a nosotros no nos no lo permiten

Voz 8 02:18 un convenio entre la Universidad y el Gobierno de La Rioja una aportación de doscientos cincuenta mil euros para financiar las obras de reforma del edificio

Voz 0866 02:26 pues unas obras que se están ejecutando en fases y que son necesarias según el rector de la Universidad porque el edificio se estaba quedando obsoleto

Voz 4 02:33 más en portada un concurso de esculturas sobre Santo Domingo de la Calzada

Voz 0866 02:37 una convocatoria por la celebración del milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada el Ayuntamiento de la ciudad y la Cofradía del Santo participan en esta iniciativa que concederá un premio de cuatro mil euros al proyecto ganador la obra elegida se ubicará en un área de descanso que va a condicionar junto al alto de Valle en el tramo de la Ruta Jacobea entre cigüeña Santo Domingo ya ha sido calificado por el consejero de Fomento como el Monte del Gozo riojano Carlos Cuevas

Voz 6 03:02 dadas las características geográficas yo les dije ustedes lo que quieren es un monte del gozo de Santo Domingo de la Calzada me parece una iniciativa perfecta porque cuando uno llega va viniendo desde cigüeña Ciudad Santo Domingo en un momento dado descubre y a la ciudad ve esa fantástica Torre Vela Ciudad de Santo Domingo tiene ese gozo verdad pues qué mejor que en ese punto ubicar esa esa escultura

Voz 3 03:30 y en los deportes

Voz 4 03:31 vamos a martes así que ya saben que a partir de las tres y veinte hay una nueva edición de gol en Las Gaunas en este espacio de tertulia expertos en materia van a tratar de saber cómo es posible perder un partido de fútbol abandonar los puestos de playoff de ascenso y al mismo tiempo tener buenas sensaciones y además conocemos el tiempo que nos espera para hoy Agencia Estatal de Meteorología Sergi lo harás qué tal buenas tardes

Voz 9 03:52 es muy buenas tardes durante estas próximas horas irán aumentando las nubes de tipo medio o así la tendencia es que el cielo vaya quedando poco nuboso al final de la jornada de hoy las temperaturas máximas son más altas llegamos hasta los once grados en Alfaro doce en Arnedo trece en Calahorra catorce en Logroño o hasta quince en Haro el viento por su parte sopla flojo y de la dirección variable mañana miércoles tendremos el cielo poco nuboso sólo con intervalos de nubes bajas que podrían ocasionar algunas brumas y nieblas matinales por la tarde aumentará la nubosidad en cuanto a las temperaturas mínimas no van a variar en la ibérica mientras que subirán en la ribera esta madrugada nos quedaremos con cuatro grados en Alfaro o también en Arnedo cinco en el caso de Logroño tendremos heladas débiles en la sierra y las máximas mañana van a bajar no superaremos ya los doce en Calahorra o los diez en Haro terminamos con el viento que este miércoles soplará flojo de la dirección variable y se va a fijar al final del día la componente sur en la sierra y la componente sureste en el Bicing

Voz 2 04:49 es una información de la Agencia Estatal

Voz 10 04:51 de meteorología

Voz 4 04:53 en estos momentos tenemos once grados en el centro de Logroño los cielos están cubiertos comenzamos así Hora catorce aquí en la Cadena Ser de La Rioja

Voz 11 06:26 sí

Voz 4 06:29 ya en la recta final de este dos mil dieciocho les estamos contando que las exportaciones riojanas suman un un un mil trescientos noventa y siete con setenta y nueve millones de euros en las nueve primeros meses del año lo que supone un ligero descenso sobre el año anterior además las importaciones de nuestra comunidad ascendieron a mil ochenta y cinco millones de euros una cifra más alta que hace un año el director general de la Cámara de Comercio de dice que esto supone una tendencia de sostenía dos sobre el año pasado las exportaciones caen algo un cero con noventa y siete por ciento sobre dos mil diecisiete mientras que las importaciones crecen un seis por ciento a pesar de todo la tasa de cobertura sigue siendo positiva con un ciento veintinueve por ciento a partir de aquí Florencio Nicolás dice que el contexto internacional marca este ligero retroceso en las exportaciones de hecho Francia y Alemania que suponen el treinta y cinco por ciento de nuestras ventas fuera están con un crecimiento menor y se nota en que las exportaciones riojanas a estos dos países han caído

Voz 14 07:25 esperemos más empresas que están abordando Solo Estados internacionales clave flamantes yo no si se está lógicamente pues siendo en consecuencia del contexto económico internacional no estamos viendo cómo nuestros principales eh clientes coperas en Francia y Alemana pues se ha decrecido lo que son las ventas del cinco por ciento con relación a Francia y cerca del cuatro por ciento con relación a Alemania estos dos países solamente representan el treinta y cinco por ciento de de El volumen de nuestras exportaciones no está bien de los ritmos como está trabajando también su crecimiento económico ese empuje que lógicamente también está afectando a las empresas de de de La Rioja no

Voz 4 08:03 también han caído las ventas riojanas en el Reino Unido en un cinco por ciento Florencio Nicolás señala que el Reino Unido es el quinto cliente de La Rioja y que el Brexit aporta un factor de preocupación a pesar de todo en la caída de las ventas de momento tan grande como se podía esperar

Voz 14 08:17 es un tema de de preocupar

Voz 15 08:19 en cuenta que que es el Reino Unido es un país importante para nosotros es el quinto destino de nuestras exportaciones es también un un proveedor importante Yee también

Voz 14 08:31 pues como tal cosa que muchos factores en lo que se prevé sino factores que van a impactar en el mundo de la empresa como en el caso de de que de la salida pues cómo afectará nada viene cómo están los al menos aranceles ya habrá facturaciones los demás las aduanas habrá cambios y divergencias regulatorias en los etiquetados en extensión es decir que son incógnitas que son difíciles de estimar no sé que tenemos un periodo transitorio que habrá que que de alguna forma configurar la futura relación que tengamos con con ese mercado pero las empresas están lógicamente actuando diseñando esos planes de contingencias para para poder minimizar todas estas implicaciones por parte de nuestras compañías no

Voz 4 09:14 en cuanto a los productos que vende La Rioja en primer lugar aparece el vino después llega el calzado y a partir de ahí nuestra comunidad exporta madera caucho conservas

Voz 14 09:22 la principal capítulo que nosotros vendemos es el del vino vino no intereses este llevamos primero a septiembre doscientos treinta y nueve millones de euros que significa pues una convicción entrenamiento correlato correlación la habían cedió cero cincuenta y seis por ciento está en mantenido todo lo que son las las las ventas con un ligero incremento con relación al anterior no estoy seguro de productos el calzado en los palés estamos viendo también está en septiembre que hemos tenido un retroceso de un tres coma catorce por ciento en el tercer producto es es la magnífica griegos de madera también un comportamiento positivo con ciento seis millones de euros un y por ciento más correlacionan entre dio cuartos son del caucho y las manos factura pero la le continúan los lastres conservas con la separación de hortalizas de frutas de legumbres

Voz 4 10:12 bueno partíamos de este dato las exportaciones riojanas son Mann mil trescientos noventa y siete con setenta y nueve millones de euros en estos nueve primeros meses del año lo que supone ese ligero descenso sobre el año anterior por ello y retos de futuro y sobretodo dos en primer lugar aumentar el número de empresas que exportan de un modo regular y aquí dice Florencio Nicolás nuestra comunidad lo está haciendo bien porque seguimos incrementando esa base y en segundo término el otro gran reto pasa por aumentar nuestras ventas fuera de la zona

Voz 14 10:37 bueno en cuanto la relación de la dependencia le de la zona euro pues sigue siendo todavía sumamente importante para para la gente de intensidad similar ya ampliar otros otros mercados para hacer Estados Unidos como la parte de Sudamérica también la sede de de China pero con procesos que sol nos tocó que son laboriosos que le cuesta entrar y por eso eh de Bayo que es conveniente diversificar el destino de nuestras exportaciones que para ello también es sumamente importante hacer esfuerzos por parte de las empresas pues lógicamente pues tienen que tener también un apoyo por parte de las administraciones para favorecer ese tipo de que conquista del K

Voz 4 11:21 ya al principio de este Hora catorce les contábamos una denuncia en la de los sindicatos de enseñanza que dicen que la Consejería de Educación no sustituye las bajas de profesorado por estar próximas a las vacaciones de Navidad

Voz 0866 11:31 la paralización de no de nuevo de los llamamientos a interinos para cubrir las bajas del profesorado supone en la práctica que hasta el veintidós de diciembre fecha de las vacaciones escolares los centros públicos de La Rioja no sustituirán a ningún profesor desde ahora y hasta el próximo cuatro de enero ante esta denuncia la Consejería se escuda en que cumple con la norma aplica el decreto Wert que conlleva la no sustitución del profesorado en situación de permiso o baja con una duración no superior a los diez días Alicia Romero ahora mismo

Voz 16 11:58 estamos a diez días de que comience las vacaciones escolares de Navidad por lo tanto la Consejería aplica a rajatabla esa medida de tal manera que en cualquier situación que se produzcan los centros pues de baja por enfermedad o de otro tipo de permiso no será sustituido sustituido por la Consejería Educación como digo desde hace mucho tiempo y desde también desde esa fecha nosotros denunciamos continuamente UGT denuncia en las mesas de negociación la necesidad de que se cubran de manera inmediata la Consejería de Educación de suele decir que bueno que tardan no no tardan a a cubrir esas plazas diez días o esas bajas au esos permisos de Mater de matrimonios la realidad es otra porque lo vemos cada trimestre cuando finaliza cada trimestre la Consejería Educación diez días antes deja de enviar sustituciones sustitutos a los centros para cubrir las bajas

Voz 0866 12:59 la medida se adopta antes de las vacaciones de Navidad entre tanto el Ministerio de Educación está elaborando un proyecto insta a cubrir estas bajas pero de momento dice Romero sólo es un proyecto

Voz 16 13:10 desde el Ministerio de Educación llevaban tiempo estos últimos meses trabajando para eliminar el decreto y establecer un nuevo sistema ya hablan de cobertura inmediata de las sustituciones pero bien es cierto que ese proyecto es proyecto todavía no es no está publicado y no es una realidad no obstante nosotros seguimos desde la UGT seguimos insistiendo en que es necesario exige a la Consejería de Educación que cubra las bajas de manera inmediata que no deje transcurrir diez diez días que evidentemente el curso continúa hasta el día veintidós dedicó

Voz 4 13:48 hombre les recordamos en relación a este asunto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el despido de los profesores interinos durante las vacaciones la normativa europea no se opone a que sean contratados sólo para el curso académico una sentencia según la portavoz de la plataforma de interinos de La Rioja controvertida porque avala el despido pero dice que hay que pagar las vacaciones no disfrutadas Jorge Azón

Voz 16 14:08 entonces al final no se sentirme muy bien Si si se hace un ajuste adecuado de esas vacaciones no se entiende muy bien cuál cuál sería el ahorro que tiene la Administración Nacional de Darío al estar los que no echarlos sí que es verdad que los los profesores se verían perjudicados porque no aumentarían el tiempo de servicio no les contaría eso para sus méritos eso por un lado pero por otro lo que ir al fondo de la cuestión las las a una cuestión claro eh el el once de julio pasado el Tribunal Supremo dijo que esto era ilegal echar a los profesores de manera sistemática en en verano era ilegal e incluso la inspección de Trabajo está iniciando ahora pues una campaña en en en los colegios concertados y privados pues porque se hace esta práctica también de echar a los a los profesores en verano entonces el el el timonel de la Unión Europea lo primero que le ha recomendado al juez nacional jueces español es que valore si esos despidos son adecuados osea hay una causa objetiva porque así se está haciendo todo los años de manera continuada de Charles en verano oí contratarles en en junio no habría una cosa objetiva

Voz 4 15:04 son las dos y veinte

Voz 11 15:07 hola

Voz 11 15:55 hoy

Voz 4 15:58 un día más volvemos a hablar de los Presupuestos el portavoz del grupo parlamentario popular denuncia que la cerrazón y la ofuscación de Ciudadanos puede conducir al bloqueo de la comunidad autónoma en dos mil diecinueve Jesús Ángel Garrido dice además que la formación naranja está en modo excusa para justificar ese boicot y destaca que no se puede exigir al PP que cumpla con lo que ya está cumplido

Voz 6 16:17 están en modo excusa al pedir al PP al exigir al Partido Popular que cumplan lo que ya está cumplido esos ojos que ya saben todos los riojanos todos los riojanos saben que hemos puesto en marcha la gratuidad en los libros de texto todos los riojanos saben que sea reducido los impuestos en donaciones en Patrimonio se ha creado una división específica para la adquisición de vehículos debajo eh que contaminan poco sea puesto también por otra parte en marcha una deducción para los padres que llevan a sus hijos a las guarderías hay un estudio de una consultora cuya finalidad es mejorar la gestión de la ADER

Voz 4 17:03 también les contamos que la consejera de Innovación y la alcaldesa de Logroño destacan el valor histórico y patrimonial del Monte Cantabria durante su visita con motivo del inicio de las obras de recuperación del yacimiento arqueológico el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja de forma conjunta intervienen en esta primera actuación de envergadura han dicho que se realiza en este monte en la historia de la ciudad Cuca Gamarra primera de esas seis pases ya que el resto de las

Voz 19 17:26 acción iremos acometiendo lo paulatinamente aunque lo hemos co lo hemos presentado a la convocatoria de uno coma cinco por ciento cultural sino pues seremos estas dos administraciones las que como hemos dado el paso y por primera vez en la lo que es ya la época más reciente de la historia de la ciudad es la primera actuación que se acomete nuestro objetivo es completarla con lo cual seguiremos trabajando en este en este camino yo creo que la actuación como les he dicho es muy ambiciosa tan ambiciosa como querer recuperar iba a decir hace intentar conservar mejorar y sobre todo a partir de aquí divulgar este enclave que es tan importante para la ciudad desde el punto de vista patrimonial e histórico que queremos que los logroñeses lo recuperen para que forme parte una parte viva de la ciudad de Logroño ya que la historia siempre debe estar muy presente en el momento actual de nuestra ciudad

Voz 4 18:17 y seguimos aquí en la capital riojana porque el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño quiere prohibir la apertura de casas de apuestas en las inmediaciones de centros escolares y juveniles

Voz 0866 18:27 la formación naranja propondrá en el pleno modificar la normativa sobre planificación urbanística para prohibir la concesión de licencias a casas de apuestas en el entorno de centros escolares y centros juveniles Julián San Martín asegura que Logroño aglutina la mayor parte de estos negocios de La Rioja

Voz 10 18:43 en La Rioja tenemos cuatro salas de bingo veintiséis salones de juego inmueble casas de apuestas la mayoría en Logroño son datos para decir estamos haciendo estamos permitiendo si realmente se favorezca la adicción a través del juego en los menores nos hemos reunido con edad nos hemos corrido con Proyecto Hombre están realmente preocupados por esta situación es decir tenemos gente el perfil personas jóvenes con formación y que no se habían hecho adictos si no hubiera tantas plataformas de acceso a su vez el portavoz

Voz 0866 19:27 de Ciudadanos pide una mayor colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego

Voz 10 19:34 mientras que estas máquinas que crean adicción también son libres y no se controló absolutamente nada uno de los puntos que hablamos en una moción es decimos que tenemos que hacer convenios con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para efectivamente asegurarnos que los menores no entra en estos sitios para jugar algo tan importante tan sencillo como esto es decir los que estamos hablando de menores estamos hablando de que el tránsito donde al colegio donde al instituto que no esté en estos sitios estos portales de acceso como bien dicen en hará eso en portales de acceso que lo están viendo todos los días no por eso tenemos una legislación autonómica la legislación ya saben ustedes que está totalmente fragmentada en todas las comunidades autónomas por lo tanto tenemos que instar al colega con a la comunidad autónoma al Gobierno autonómico para que tramite una reforma legislativa de manera urgente para prohibir la concesión de nuevas autorizaciones de todo tipo de establecimientos de joyas puestas

Voz 4 20:30 también aquí en el Consistorio el Partido Riojano ha pedido a los ayuntamientos de Logroño y Villamediana que acuerden una solución para el acceso a las huertas de la ribera del Iregua y el barrio Villa en de la Ribagorza

Voz 0866 20:42 el portavoz del Partido Riojano pide dotar a este barrio Villameca se de una entrada y salida alternativa a un nuevo vial que además según los regionalistas aportaría al Barriola disminución del tráfico pesado de los camiones de recogida de residuos de los que acuden al fábrica que hay al final de la calle Ruben Antoñito

Voz 20 20:58 hoy los vecinos del barrio de la rebaja de Villamediana es un barrio que está absolutamente

Voz 21 21:02 pegado a la a la ciudad de de de

Voz 20 21:05 el límite de Logroño tiene una reclamación urgente que es el tema de la urbanización de su calle principal sobre todo todo lo que es el acondicionamiento de los saneamientos porque bueno presentan numerosas deficiencias son unas instalaciones muy antiguas principalmente de fibrocemento lo que popularmente se conoce como como Uralita pero para poder realizar estas obras es necesario dotar a este barrio de una entrada y salida alternativa lo que sería un nuevo vial que bueno pues además entendemos que que aportaría el barrio la disminución de tráfico ya que no podemos olvidar que actualmente sólo tiene una única entrada que esa da servicio a más de quinientas Huertas que tiene en la ribera del del Iregua ya lo que es la vía romana desde desde Varea

Voz 4 21:49 por su parte cambia el Logroño quiere aplicar una moratoria para las empresas de alquiler de patinetes eléctricos hasta que exista una regulación Marina Blanco exconcejala concejala de cambia por otro lado aún no existe una normativa

Voz 1628 22:00 clara de por dónde deben circular estos estos vehículos hay que tener en cuenta que existe una gran variedad de de tipo de diferentes tipos de patinetes algunos que alcanzan potencias de hasta cuatro mil watios que es límite superior al que podría alcanzar cualquier ciclomotor ya hay otros de doscientos cincuenta voltios que no que no esté serían los veinticinco kilómetros por hora en definitiva ante esta variedad de opciones de ser una regulación específica antes de que este tipo de vehículos puedan establecerse en nuestra ciudad más y se hacen de forma masiva para con la llegada determinadas empresas para ejemplo de ejemplos de Barcelona de perdón de Valencia o Madrid El que han tenido diferentes problemas con la implantación de este tipo de vehículos me ante esto no entendemos como la Ordenanza de Movilidad no incluye esta regulación y sigue pensada para una ciudad del pasado una ciudad del siglo XX

Voz 22 22:48 muy

Voz 4 23:05 tres grupos tocarán en las calles este fin de semana para honrar a la Virgen de la Esperanza Brito los montaje Nikos ocuparán el ese escenario de la Plaza de San Agustín el sábado también van a actuar el domingo en la Plaza del Mercado

Voz 0866 23:18 el Ayuntamiento de Logroño vuelve a apostar por la música para celebrar el Día de la Virgen de la Esperanza que se celebrará el dieciocho de diciembre por cuatro por cuarto año consecutivo los grupos logroñeses actuarán en las calles de Logroño para conmemorar esta fecha el sábado quince será el turno de y los muta génica que con un estilo propio de folk

Voz 10 23:36 primeros segundos actuarán a las

Voz 0866 23:39 de la noche en la plaza de San Agustín Miguel Sáenz es el concejal de Festejos

Voz 10 23:43 este año el Ayuntamiento y Cofradía van a crear escena para bandas y grupos logroñeses con tres conciertos en honor a la Virgen de la Esperanza celebrar en la plaza de San Agustín en la plaza del Mercado bueno pues lo van a hacer abrir los muta genéticos en la plaza de San Agus sin el próximo e sábado este mismo sábado a partir de las diez de la noche el domingo por la mañana lo va a hacer una conocida hizo una excelente banda compuesta por más de veinticinco músicos la Big van banda lose it que como todos sabéis pues van a ofrecer un repertorio yo diría que en la clásico porque eh bueno pues incorpora canciones de toda la vida muy logroñeses algunas creaciones propias y otras melodías muy del gusto del público en general

Voz 0866 24:35 aparte del lunes diecisiete se producirá la tradicional ofrenda floral y el martes dieciocho una misa solemne en la iglesia de Santiago