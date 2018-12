Gol en Las Gaunas: ‘Y lo poco que quejo’

Voz 1 00:00 Radio Rioja emisora

Voz 2 00:02 el de La Rioja onda media el frecuencia modulada

Voz 3 00:13 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 4 00:19 Javier Cerviño claro

Voz 5 00:23 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja arranca en este punto en este martes once de diciembre un nuevo capítulo de gol en Las Gaunas pero antes os recuerdo como buenos podéis escuchar en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en el noventa y nueve punto ocho de la FM en la noventa y tres puntos siete Si estás en La Rioja Baja y por supuesto también nos pues seguir en la aplicación móvil de la Cadena SER para iOS y Android es muy fácil te las descargas y los podrá escuchar en directo ahora mismo o en a la carta en unos minutos cuando subamos el programa en modo pocas siempre que enlaces esto aplicación eso sí con Radio Rioja os recuerdo que que que ya no lo subimos este podcast activos o iTunes muchos preguntáis pero pero necesitamos a todos en la aplicación de la euro también agua claro en tres W punto Radio Rioja punto Es aquí estamos como tú elija así cuando tú el hijas siempre en SER Deportivos La Rioja en la SER esto es jugar en Las Gaunas y por encargo de los invitados de hoy me tengo que sacar de debajo de la manga una nueva sección la vamos a titular Los Sims a titulares

Voz 3 01:30 quiero de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 5 01:57 a ver Manuel Martín estamos en titulares modo titulares pero esto que es muy bueno no como que qué es esto de hecho una pregunta muy concreta que

Voz 7 02:04 en un contexto ETA son son vascos con no habrá detectado oyentes su suelo

Voz 5 02:16 vamos con los sin fuera titulares vamos con el casting público del Real Murcia que está haciendo para tener un nuevo director deportivo increíble el Gran Hermano ha llegado al fútbol y claro tenía que ser en Murcia viva el fútbol del lejano Oeste

Voz 8 02:34 tal Emmanuel veintiuno esta sección pero yo yo voy Galante Julio Algar que ha sido el elegido con la comisión deportiva de la Plataforma de Apoyo a Real Murcia para ocupar el cargo de director deportivo en el equipo grana su favoritismo era un secreto a voces que el presidente vienen Tornero José María Mena ha confirmado la conclusión del partido que los tenistas han disputado en Almería que difíciles pueden

Voz 5 02:55 en Radio es la primera vez que juego

Voz 8 02:58 el dirigente murciano ha señalado que parte con ventaja después de que la comisión deportiva ya entrevistado a todos los candidatos en su opinión el perfil de Algar es válido pero matizó que la decisión no está tomada al cien por cien la decisión final está prevista que se tomó en una reunión de la plataforma prevista para este martes por la tarde

Voz 5 03:16 estos son los titulares del in France Football Seguimos ahora con una ronda de fichajes porque la Ventana del mercado de invierno comienza a abrirse hace algo de corriente y los clubes quieren gozar desde ya Danny Ortiz que está pasando en Santander hola Sergio buenas tardes buscan

Voz 9 03:33 el acento un delantero centro top tanto como que quieren gastarse ojo al dato ciento cincuenta mil euros por media temporada está minando en Primera y en Segunda ciento cincuenta mil nabos en menos de seis meses aquí están estos hilos pongo encima de la mesa el Racing que va con todo dicen tener pasta pero también hay que recordar lo decías multó

Voz 5 03:52 Manuel Martín remata el asunto del mercado de invierno en el grupo II

Voz 10 03:56 pues que la cesión del futbolista el Derby County Álex Bao llega a su fin en el Real Unión el club irundarra a través de una nota de prensa ha confirmado la salida el jugador del cuadro inglés que ha decidido repescar lo sin gran protagonismo pues el internacional de las inferiores de Gales y el Derby County acordaron dar por finalizada la cesión marcha del Stadium Gal con cinco partidos disputados que es bastante poquito a poco más de ciento veinte minutos que tampoco ha sido titular el club dispone ahora de una ficha sub veintitrés unida a la de Mario papeletas

Voz 7 04:20 nada de larga duración el club irundarra buscará en el mercado invernal los refuerzos especialmente para la línea ofensiva esperemos que no sea Gurutz Aguinagalde presidente ir remata Dani por qué

Voz 11 04:31 porque el de Barakaldo segundo clasificado con treinta puntos ha logrado la cesión de futbolista ataque nunca se había pronunciado si es Yuri o Juri obtuvo bueno e de cara la segunda vuelta liguera el club fabril contrarresta así la salida David Toro cuya cesión finalizó antes de tiempo al no contar con los minutos

Voz 5 04:49 y cerramos esta primera edición de los titulares que no sé no sé si habrá segunda segunda con algo que siempre he soñado decir en la radio victoria importante del polvorín en a Chela los chicos de José Durán se impusieron el domingo lo en casa al Celtic haga que llegó a Lugo con mucha necesidad de los locales los goles de Asier Marcos en la segunda mitad de cantaron un duelo dominado por los locales porque yo estoy seguro que tenéis algún nombre de equipo que les encantaría alguna verde

Voz 7 05:22 sirvió en la radio Rápido de Bouzas poco original igual Román sí señor venga hacemos caja seguimos

Voz 4 05:34 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto te ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 12 05:51 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva del juego puede crear adicción

Voz 13 05:55 una vez hecho los deberes de la actualidad con la actualidad del fútbol comienza en este punto el capítulo ciento cinco De Gaulle en Las Gaunas Dale al play Halle

Voz 6 06:05 bueno sí

Voz 14 06:18 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso

Voz 16 06:31 sí orden de ahora lleve

Voz 4 06:39 civil

Voz 17 06:43 es impresionante cantan comen en los cuales carta con unas dudas tremendas

Voz 19 07:00 que yo siempre quise gritar gol en Las Gaunas

Voz 20 07:06 cuando hicimos

Voz 21 07:18 que no nos cuál que nunca

Voz 5 07:20 polen las causas

Voz 22 07:23 a los lados

Voz 6 07:35 hombre esto

Voz 24 07:40 yo Europea

Voz 5 07:59 el rehén de Ximo quinto capítulo de Las Gaunas por tanto décimo quinta edición de esta tertulia enclave blanquirroja no venimos de Miranda un poco asustados que dirían los los castizos porque el equipo juega mejor que sus rivales pero no hay manera de ganarle si creo que pocas cosas más frustrantes pueden asistir porque aquí en gol una somos de hacer la mitad que los fundado nos parezca el el doble pero es que la Unión Deportiva Halonen hace el doble cunde la mitad esto los vagos no no lo podemos entender es que entender ni tampoco permitió a la Unión Deportiva Logroñés ya no está en puestos de play off de ascenso suma una nueva derrota a domicilio sigue sin poder ganar de nuevo en Anduva siendo mejor que su rival

Voz 25 08:43 salgo hubo rama que éste sí estuvo al nivel de gol en las ondas Ny

Voz 5 08:50 ganar supo el muchacho por tanto ya ha recibido una oferta para fichar por Golem pero de momento está centrado en hacer peinetas para luego disculparse eso sí eh que aquí estamos con con o con con Hugo rama en más vale pedir perdón que permiso porque tampoco hay un derbi que se precie de serlo sin sin una buena tangana salvó salvó el partido o rama sí la hubo bastante numerosa en Calahorra aunque ya fuera de tiempo aquí en Miranda llegó también en Anduva fue de las chulas de esas en las que reparte hasta hasta el apuntador y pudimos respirar con algo de alivio no sólo los argentinos van a tener el derecho a gozar un poquito no tenemos ni idea de lo que somos aquí en gol en Las Gaunas pero sí sabemos lo que no queremos ser no queremos ser el típico grupo

Voz 13 09:45 la indie español de claro carácter afrancesado

Voz 6 10:13 la siga la chica

Voz 13 10:25 qué te pasarán y no te gusta que estoy

Voz 27 10:27 esperando la sorpresa espera espera financieras bicha

Voz 11 10:38 música que a esta hora no sé si irme a comer hoy me ha un after la segunda que yo sigo pensando que va aparecer Olaetxea por qué canción anterior de Manuel pedido Manuel Mauri a era no

Voz 0461 10:51 en en el Valle del Najerilla la zanahoria ojalá desea esto lo en estas lo está petando lleva ya petando algún año

Voz 7 10:57 como a ciegas digo hombre porque Sergio está pero ese programa vanguardista que otro o lo que sí que dice no que genio vaya lo que sea no pero de momento no podíamos llamarlo Manuel Martín muy buenas tardes muy buenas tardes estuvo a estar oyendo a Radio Rioja saludar también a la audiencia

Voz 13 11:22 bienvenidos a gol en Las Gaunas y viene con una derrota de la Unión Deportiva Logroñés hablabas ayer Dani en SER Deportivos La Rioja que que te había parecido mejor la Unión Deportiva Logroñés lo mantienes

Voz 28 11:35 si no no me me reafirmo

Voz 27 11:38 te lo comenta también ayer la gente de Miranda estaba estaba en esa sintonía estaba más más cabreada con su propio equipo contenta por el resultado eso sí pero pero con has sensación un poco gordo del año pasado cuando el equipo que acabó campeón que fue el Mirandés bueno de pitaba las orejas a a Pablo Alfaro

Voz 13 11:57 Manuel Martín ayer te pudimos escuchar a ti el domingo en la retransmisión de Radio Rioja

Voz 29 12:01 eh sufrís su esas seis ocasiones que no hacer todo el equipo

Voz 0461 12:06 pues sí la Unión Deportiva Boeing fue muy superior al Mirandés pero les faltó lo más importante que fue el gol coincidimos todos en que el nivel del equipo fue muy bueno que compitió frente a uno de los aspirantes también a la fase de ascenso

Voz 30 12:20 sin gol pues no hay no hay victoria victoria pues me playoff

Voz 0461 12:25 es la al final es el resumen yo creo que en esta vez pocas dudas hay en en mil cómo logramos hace

Voz 13 12:32 hacer comprender a los oyentes a ver si somos capaces de explicarnos que no tratamos de edulcorar una una derrota que no tratamos de poner paños calientes que las sensaciones en este caso van por un lado el resultado va por el otro es decir se puede perder jugando muy bien siendo mejor y siendo superior en Anduva al Mirandés

Voz 27 12:53 sí hombre yo creo que hay que desdramatizar un poquito lo que lo que ocurrió el domingo porque no deja de ser una visita a un equipo el favor sino favorito candidato a estar desde luego en playoff y a disputar si el Racing se humaniza un poco el también el campeonato no cuando os Anduva puedes perder esa es una acción y luego por otra parte porque bueno hay cosas que tienen remedio hay otras que no lo tienen y tiene remedio que un equipo no se materialice ocasiones que es pues bueno que al final la fortuna o el acierto acabe cayendo un poquito de tu lado lo grande mi remedio es que el equipo pues hubiera hubiera estado allí en Anduva sin generar ninguna una ocasión de gol eso frustra más pues probablemente sí probablemente te va tengas más frustrado cuando creamos seis ocasiones encontrar ninguna que sino hubiera creado pero bueno por lo menos en la parte de trabajo yo creo que que que está en el buen camino quiere decir en el momento en que en que entre alguna de esas seis pues seguramente

Voz 31 13:48 todos más contentos y Manu dos necesito el Mirandés que en los primeros diez minutos si da la sensación de que al menos un poquito más profundo marcó a balón parado en el minuto diez en esa segunda oportunidad yo creo que es la típica jugada ensayada que sorprenden al segundo palo con Sergio que remata en primera instancia de cabeza despeja Miguel Martínez corta y en segunda instancia ya vuelve a remachar en este caso ya definitivamente de nuevo de cabeza para marcar el primero y único del partido a balón parado otra del deporte aerolíneas sufrían

Voz 32 14:18 no hay cuando te hacen un gol en los primeros diez minutos cuesta cuesta muchísimo ante un equipo

Voz 29 14:24 Mirandés reaccionar que te parecieron esos primeros diez minutos

Voz 30 14:28 sí pues ha coincidido en el análisis que él el Mirandés

Voz 0461 14:32 salió muy bien plantado que fue un partido mucho más igualado en ese primer tramo en el que pues ambos equipos iban midiéndose pero luego la Unión Deportiva la mala fortuna y el Mirandés la buena de encontrar el gol a balón parado decías en juegan en saber la verdad la peina muy bien lo volvieron a intentar en la segunda parte

Voz 30 14:48 que casi les les vuelve a salir el despeje de Miguel no es muy bueno Illa

Voz 0461 14:53 defensa tampoco tampoco reacciona a tiempo y bueno pues como comentábamos encontrarte en Anduva con un gol en contra tan pronto pues hombre sí que te permite que no varíe es mucho el plan porque la Unión Deportiva Logroñés jugó su guión y su partido pero claro si no aciertas pues como Le paso contra el dragón dos goles muy pronto y luego ya estar tarde todo lo que trabajas

Voz 13 15:17 a partir del minuto diez Se abrieron una hora no mucho más pero sí una hora que es bastante tiempo con seis oportunidades muy claras dos de Rayco tres de Rubén Martínez una de año y otra de de Andy Rodríguez y que no está acertando este equipo dejado porte es una cuestión de calidad es una cuestión de fortunas una cuestión de de que los porteros están superiores Cebrián lo hizo muy bien con el Club Deportivo Vitoria Zubiaurre lo hizo muy bien con la Real B limones evidentemente la que les saca Rayco abajo es una una grandísima parada la que les saca a Rubén Martínez es una grandísima parada que está pasando os está uniendo diferentes factores elementos bueno

Voz 27 15:58 hay un poco un poco Olga yo creo que la la actuación de los porteros de determinante a mano de que que no voy a demonizar a a Miguel pero bueno pues no no estuvo acertado en esa jugada en la que te te rematara a bocajarro dos veces bueno pues con la cabeza fría ahí sobre el papel lo lo obvio es decir que que estar ahí pero bueno nos hemos encontrado en las últimas semanas con eso con con porteros en estado de gracia limones fue determinante en Anduva y luego pues la falta de acierto pegado al palo por fuera es que Messi es de los pocos que costó en esa posición ya sabe que al acabar la pelota en gol lo hizo luego pues bueno estaba un poco también esa sensación de que de que hay jugadores que necesitan quitarse la presión con con un balón que

Voz 11 16:46 tres porque después hay muchas yo estoy convencido el caso de Rubén también no hay cosas hasta el año pasado se vio que empezó la temporada

Voz 27 16:53 ha pagado el marco creo que fue un doblete

Voz 13 16:56 a todos es partido

Voz 27 16:59 ahí bueno ya entraba lo que tiraba lo que no tiro a puerta no yo creo que que que este año le pasa algo parecido al contra la la Real B fue no si la Real B en Imola pues esto ahora mismo cegado y Rubén Martínez igual

Voz 13 17:13 Manu es ahora esa ahora hasta el minuto más o menos setenta Basile la Unión Deportiva Logroñés fue bastante bastante superior al Mirandés eh es más hubo hasta cierto runrún teníamos una aficionada justo en los micrófonos de la Cadena Ser que fue una perfecta comentarios el partido porque cada comentario se quejaba bastante no les pedía más intensidad a los suyos

Voz 30 17:36 sí vimos que había incluso pitos hacia el banquillo del del Mirandés o por lo menos a ciertas quejas y la verdad es que

Voz 0461 17:44 no no he podido dormir supo leer muy bien el partido también Ander Vitoria que estuvo un poco más desaparecido de cara ofensivo pero porque controlaba todos los balones conseguida bajarlos los daba alas segundas líneas a Rayco año a Rubén era el plan de de Sergio al menos el que yo soy intuir lo hizo muy bien ese ese trabajo y fueron muy superiores y con llegadas pero también es cierto que todas las llegadas no fueron ocasiones totalmente claras de gol de su equipo que que desborda llega inunda el área y al final me es que llega al gol por riego por inundación no estar tanto tiempo en el área

Voz 7 18:18 le faltó una chispita hemos se nota que este Milla del año

Voz 5 18:20 el hace atajos hay regadíos como control

Voz 11 18:24 al temas yo esta fase y estoy echando un poco de menos a Jaime Paredes no sé coincide en el fondo y colgar balones quizás están faltando

Voz 0461 18:33 comparar a flan John con con Paris por ejemplo pues va un mundo de un jugador top de Segunda B con un jugador que ya yo creo que empieza a estar en un nivel muy justito siendo la defensa de la Unión Deportiva al año es un seguro de vida en cuanto a a hacer daño hay que recordar que es de

Voz 13 18:49 de hecho está jugando por banda izquierda es difícil su incorporación porque llegar a línea de fondo después no la vas a poder girar con con pierna izquierda entramos a partir del minuto setenta setenta y cinco lo que no nos acabó de convencer o a mí personalmente del partido me ha preguntado hoy por la calle es que físicamente Nos dura esto setenta minutos yo también os digo yo no he visto físicamente ningún equipo en Segunda B que les duele noventa es parte de esto de estar en en en Segunda en Primera en Segunda el físico es diferente le faltó fuelle al equipo después lo asemejan con otra circunstancia que también la gente pone en duda que son los cambios qué aporta hay que tener en cuenta que son cuatro cinco bajas los que tiene deportiva balones por tanto está muy mermado en esa posibilidad de de cambiar el discurso pero tanto el físico como los cambios en la gestión en Anduva

Voz 27 19:39 yo cambio de que nos acordamos cuando cuando pierdes puntos de los cambios cuando un equipo gana ahí a hacer cambios a lo mejor incluso más tarde que en el minuto ochenta y cinco demás pues no no pasa de ser algo anecdótico en cuanto a físico no estoy de acuerdo yo yo creo que influyó más que que el parte pido porque creo que es el arbitro a partir de ese punto que dices perdió un poco el control de del encuentro se perdió mucho tiempo mucho barullo en en reclaman una falta el otro notan ganas pero bueno si el partido bajón bajó mucho el ritmo y ahí se acabó perdiendo un poco la logroñesa no creo que sea físico porque este equipo ha rescatado a puntos en los últimos minutos en las últimas jornadas es decir que no pueden no llega fresco a la final aunque sea una acción puntual de Boadilla para mandar el el balón de un córner a gol

Voz 13 20:28 bueno yo creo que también hay un reflejo de que el equipo se les protege mucho porque ya evidentemente buscar el empate como sea el minutos finales sí que hay el Mirandés a la contra tuvo la la oportunidad de haber de haber hecho más daño a la Unión Deportiva Logroñés como viste este último cuarto de hora Manuel Martín

Voz 0461 20:42 pues yo creo que no no es que falle tanto el físico sino como se van acabando las opciones a la Unión Deportiva Agnès feo Ceca ya el entran un poco las prisas que habláis de los cambios pues la verdad es que yo creo que Sergio mira hacia el banquillo y apenas tiene ya penas alternativas Borja Sánchez pues vamos a decir que está muy lejos del nivel que se le presupone hay que le paga

Voz 13 21:05 por decirlo suave es de confianza es físico yo

Voz 11 21:09 yo creo que es de todo digo creo que le todo no lo sé pero nota

Voz 27 21:11 admite no transmite si lo que otros

Voz 13 21:14 sí el papel de repulsivo que que teóricamente

Voz 27 21:16 encomienda cuando eres un extremo y sales en la

Voz 11 21:19 la recta final que ha visto no estará saliendo pero por lo menos notas que intenta que que busca

Voz 27 21:24 este es el ir a morder al rival para quitarle la velada cuando antes es cierto que Borja nunca ha sido un jugador muy bien muy ardiente no ahí de hecho eh

Voz 0461 21:31 en ardiente pero Duval acogió control deportivo al

Voz 27 21:34 pues sí muy para dentro no eso no lo hemos

Voz 0461 21:37 he visto en toda la temporada ya llevamos casi la mitad Víctor López también es cierto que está un peldaño por debajo de del nivel con el que empezó al final también un jugador tan explosivo tan joven pues a veces tienen esos picos de de forma Ali pues qué le vamos a pedir al al chaval que bastante tiene con salir además tuvo descaro no le salió la jugada pero tuvo descaro en una que tuvo uno para uno bueno pues yo

Voz 13 21:59 lo que los cambios no aporta no dan alternativas

Voz 0461 22:01 sobre todo por ese esas bajas que tiene Sergio Rodríguez y que haya el equipo empezó a darse contra un muro ya empiezan a llegar las prisas todo más acelerado por eso se va diluyendo las última unos minutos y las últimas ocasiones como un azucarillo

Voz 13 22:16 en un vaso de agua vale pues que ya hemos superar esta parte hablar de fútbol que realmente lo que hacía la Navidad si es que además no tenemos no tenemos ni idea si es que

Voz 0461 22:27 yo escucho a Diego Martínez aquí cuando viene voy cogiendo ID

Voz 29 22:30 Nos vamos a poner la peineta pero antes lo hacemos un paro una salida

Voz 2 22:36 dio Rioja emisora decana de la río onda media el frecuencia modulada

Voz 33 22:42 cuarenta años del derecho a la igualdad desde de hecho a votar y elegir el derecho a expresarse libremente del derecho a la enseñanza aniversario de la Constitución española La Rioja una comunidad hechas

Voz 34 23:00 Comunidad de La Rioja estas navidades descubre las ofertas especiales de los comercios riojanos les cuento del cero por ciento en amabilidad lleva te con cada compra con una sonrisa de

Voz 35 23:12 cada vez que compras en el comercio local mejoras tu bienestar y de tus vecinos generando empleo y riqueza en tu casa

Voz 5 23:17 esta Navidad compras en el comercio local Ríos

Voz 35 23:19 Cano y recibirá grandes regalos comercio

Voz 19 23:22 el Gobierno de La Rioja con el comercio local

Voz 3 23:27 uf entre la electricidad en verano y la calefacción en invierno

Voz 12 23:31 no hay quien pague las facturas seré porque quiere soluciones energéticas ahorrará dinero siendo respetuoso con el medio ambiente como quieres ahorrar con energía solar y biomasa han Telia tu bolsillo lo notará

Voz 36 23:45 se llama al nueve cuatro uno cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta o Eneko Telia punto es IT ofreceremos una solución personalizada

Voz 13 23:54 ya

Voz 3 23:55 en mi negocio vimos lo mejor a nuestros clientes

Voz 4 23:59 distribuciones ya punto ca servimos a hostelería y también vendemos a particulares en la calle nevera número diez en el polígono La Portalada

Voz 3 24:07 distribuidores de Estrella Galicia y agua a

Voz 36 24:10 de una selección de los mejores vinos de Rioja

Voz 1 24:14 punto K nueve cuatro uno cuarenta y tres treinta y cinco diecinueve

Voz 19 24:20 Peña el algo superior que también cuida tuvo un litro contiene la dosis diaria de flúor recomendada por la Organización Mundial de la Salud Peña clara la nuestra

Voz 2 24:32 en Radio Rioja emisora decana de la abrió Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 13 24:39 vamos a seguir dejándonos no que para eso está has hemos venido hemos venido precisamente a esto oye pues no ganan pues qué menos que tener derecho a una a una buena pataleta Javi

Voz 37 24:50 lo mal que estoy hilo Bongo queme mal que hilo Bongo quema que levantó con el pie mirando al suelo Lago muda pero yo me el sueco

Voz 7 25:12 Yeles resulte más quién lo canta no influirá titulares pues yo es que esta canción la conozco de que Amaia en Operación Triunfo la interpretaba con

Voz 3 25:23 en piano haya sol ahí

Voz 37 25:27 sí

Voz 5 25:30 oye que por un momento porque estamos los tres de acuerdo que el Mirandés Deportivo es un derbi no se puede se puede como si estamos de acuerdo en que si hay que buscar esa vuelta sería

Voz 13 25:47 ha Mirandés mucha relación

Voz 5 25:49 entré en La Rioja ahí Miranda en lo futbolístico

Voz 13 25:52 te juegas la charca o lo han intentado

Voz 5 25:55 sí es que es un derbi porque lo dice el director de Ser Deportivos La Rioja Diego Maradona no aquí un servidor bueno pues no sabía además que menos mal que hubo rama no salgo

Voz 13 26:05 la tangana final porque sino esto no hubiese como es tan bueno tan puedes están aprobadas las dos en la radio se puede utilizar la que más cómodo te sientas qué paso en esos minutos bueno ya acabado el partido para que fuese finalmente Derby hubiese una buena bronca donde se repartían a diestro y siniestro hubo amarillas pero entiendo lo que hace

Voz 0461 26:24 que a enfadar a qué

Voz 13 26:27 sí sí es falta di yo era un hombre que lo tenía por templada o temprano es como como salto bueno que paso ahí a ver qué pasa nada no pasa nada no pasa nada lo escuchado ha concedido a Hugo pues yo he leído nueve cuatro uno y he visto unos vi un vídeo que sí que parece que pasa

Voz 0461 26:42 parece pero es una celebración hubo lo lo niega entonces claro

Voz 7 26:48 el jugador y que una cosa que hizo una peineta se encaró con la grada y bueno pues él es verdad

Voz 0461 26:53 que en el momento de calentón pudo celebrar contra la grada de la Unión Deportiva Logroñés pero a veces las cosas pues se calienta aún más Iñaki César Remón salieron disparados

Voz 13 27:03 no vamos a por él

Voz 0461 27:05 por encararse con la afición que no tenía ninguna necesidad además estando en tu estadio después de haber ganado uno de los partidos más importantes de la temporada o de la liga regular déjate celebrar

Voz 7 27:16 quién es contra la afición visitante hizo con los tuyos y bueno encima que no salva el derbi

Voz 13 27:22 no sólo los argentinos van a tener derecho a gozar de una buena tanda no están fuera de lugar

Voz 28 27:28 no no había ninguna necesidad

Voz 27 27:31 luego yo creo que que una vez que vale vamos a aceptar la teoría de calentón que hay muchas revoluciones que es un derbi y que estás eufórico porque has ganado bueno pues yo creo que al día siguiente ya

Voz 38 27:42 o pasadas unas horas yo creo que uno ya

Voz 27 27:45 puede ser consciente de cuándo se equivocado le ha pasado año por ejemplo de pasó contra el Burgos que celebró el gol creo que fuera de lugar y luego pidió perdón por si lo típico no por si a alguien

Voz 13 27:55 te has ofendido Pío Rama ha pedido medio perdón no negando la mayor vamos

Voz 0461 28:02 perdón sin pedir diciendo que él no hizo ningún gesto pero que sí hizo algún gesto y a alguien le ofendió sin hacer ningún gesto

Voz 30 28:09 si no tienes que pedir perdón a nadie

Voz 0461 28:12 la afición de la Unión Deportiva lo vio muy claro Nuño César Remón Andy lo vieron muy claros el lío después de estas cosas y a veces dentro de lo negativo pero que esto es fútbol y ya sabemos cómo funcionan a veces las pulsaciones es positivo porque demuestra a veces te da un toque de atención Toni une más a un vestuario vivimos en un vestuario unido en enero deportiva aún es que muchas veces se ha criticado a lo largo de esta temporada y el vestuario no estaba no está unido y los jugadores había voces disonantes pues bueno ya vimos de Miranda que yo no sé si hay unión no desunión pero que iban todos a una y que ese defendieron sobre el césped incluso casi sedán de de palos por defender a la Unión Deportiva Logroñés

Voz 13 28:55 Borja Jiménez técnico del Mirandés pasó por encima en relación a ese minuto y medio casi dos minutos que duró o hay poquito la bronca con él

Voz 0461 29:03 el fútbol también pasó Faso

Voz 13 29:06 este por encima también no le interesó abrir ese mes

Voz 7 29:08 no me interesaba nada más que el resultado ahí bueno pues

Voz 13 29:11 que en este momento lo que puede efectivamente sí que Sergio Rodríguez reconoció que bueno que son cosas que pasan en los partidos tensos porque el domingo vimos un partido de Perelló esto es así entre dos equipos con esa intensidad ese ese puntito extra sí que se vio ese ritmo no un poquito más elevado

Voz 27 29:28 sí yo parte sacaría eso no como visión global pues bueno al final ha sido al Sardinero en Copa del Rey y tan eliminado es cierto que que bueno que que no tu vista ocasiones de marcar pero bueno la resistieron Racing de Santander que todo el mundo coloca ya en Segunda División además que te tengo que ganar casi en el añadido a Anduva tángana no lo acción puntual sino tú superior pues bueno se se compite que el año pasado en muchas fases también se competía pero bueno parece que ahora el equipo transmite otra otra cosa no

Voz 0461 29:57 es decir que estamos condenados a morir en la orilla siempre porque bueno ya hemos competido hemos caído y aquello es una droga

Voz 5 30:05 bien ya porque todavía existen compite

Voz 0461 30:07 nadie se lo explica Nadie se lo explica porque no competimos pero estamos condenados a al Sardinero y perder por la mínima en el último minuto estamos condenados a ir

Voz 30 30:16 ahí perder yo sí quiero

Voz 7 30:19 echar la bronca el director que para eso yo fui el primer director no me ha gustado nada la canción de lo mal que esto y lo poco que pues por otra de es Javier Dale al play

Voz 37 30:35 como el médico me ha dicho que pongan

Voz 7 30:38 entretanto la papeleta de era que te que tarde al realmente

Voz 37 30:41 cada un

Voz 7 30:43 o de Curro porque ayer

Voz 5 30:46 a lo de amigo Urra Mi burro delicado ya entrado Manuel

Voz 0461 30:50 Mingo jugo gente que no fue al River Boca en el Bernabéu por ir a ver un partido Mirandés Unión Deportiva Logroñés y eso tiene más valor

Voz 13 30:59 sí señor una final de la Copa Libertadores y hubo gente que fue

Voz 0461 31:01 de Madrid a Miranda se puso la camiseta blanquirroja ahí su bufanda y abrazó a sus amigos luso volvió a Madrid con toda la pena del mundo por haber perdido en Anduva pero eso tiene muchísimo valor no lo ponemos lo suficiente en ello porque más de mil personas casi mil

Voz 5 31:18 no ven bien tras veintiséis no he leído no sé si alguien se ha dedicado a contar gente alrededor alrededor

Voz 0461 31:26 de mil personas alrededor de mil riojanos en Anduva tiene un valor que poco a poco este club va haciendo afición de la de verdad la que hice vamos tenemos que ir a un sitio en el que hay que está

Voz 11 31:37 el año pasado podía están la excusa de bueno es que te juegas practicamente tu última bala para entrar en off ahora estamos

Voz 27 31:43 lejísimos de de playoff decías partido playoff bueno queda queda quedan mundo hoy sólo basta recordar el año pasado que a estas alturas el equipo ya de segunda división en el Sporting B también el Racing y iba a remontar y se quedó fuera play off es decir queda el mundo pero sobre todo que ya va siendo habitual

Voz 38 32:01 trazar a a varios autobuses a

Voz 11 32:04 un partido como como el de este domingo yo creo que es la mejor noticia hirió al loro que no estamos tan mal el audio

Voz 13 32:10 entre estos mil estuvo Kiko de la peña El Villar de Arnedo muy buenas tardes bienvenido a gol en Las Gaunas buenas tardes perdona que te habíamos hecha hecho esperar pero que es que esto de nueve cuatro uno empieza a hablar me entiendes viven en el mundo digital les sacas para los yo in in has interrumpido el café

Voz 7 32:27 no me no pasa nada Kiko he Colville

Voz 13 32:30 es el partido Cuéntame

Voz 40 32:32 bueno el partido en principio bien Si lo Deportivo tres días de lo que fue el partido

Voz 13 32:37 sí como disfrutaste y se me imagino que en el fondo buen ambiente sobre todo porque fuisteis de más de menos a más se conforme el partido fue ganando y el equipo fue mostrando mejores sensaciones

Voz 40 32:48 sí la verdad que yo creo que el partido fue bastante dominado pues bueno pues Antena yo creo que para mí fueron superiores al Mirandés pero puesto el problema es que tenemos un poquito del gol yo creo

Voz 13 32:58 ahí estuvieron la mina

Voz 40 33:00 esto es a falta eso sí despejaba hace que bueno al final gol y nosotros pues limones y todo te es paradas muy buenas los palos una cosa otra pues que no metemos gol

Voz 13 33:12 mucho color blanquirrojo en ese fondo de Anduva donde en las calles la verdad que que la relación entre los aficionados del Mirandés

Voz 7 33:22 Deportiva Logroñés es fantástica se hizo hasta un afán aunque bueno pues fue más o menos gente pero la verdad que ahí estaban Manuel haciendo paellas y él que quiso fue el que no la hicieron la temporada pasada no les funciona ahí al final es un buen día de fútbol

Voz 13 33:34 mira pero sí que hay exceso de celo creo Kiko en las instalaciones de Dubai es un poquito en relación a esta llamada no que que no hace falta poner

Voz 32 33:43 tanto tanto tanto seguimiento no

Voz 40 33:47 la verdad es que no sorprendió un poco la situación que vivimos vaya pues llegamos al campo pues la entrada lo típico pues la entrada pues que con el lector lo pasamos a la entrada él lo primero pues cuatro cinco de seguridad esperando que asignaba a cada uno tú Aíto Aíto ahí pues el típico registro el cacho estuvo hasta ahí lo normal vaya que te pueden hacer un campo y ahí pues bueno seguimos a dar tres pasos más adelante teníamos la barra del bar ya el acceso una escalerilla para su vida sagrada ya cuando vamos a ceder a la grada ya dentro del campo de Anduva la entrada leída y todo no sorprenden con trató de seguridad en la escalera tienes vuelven a pedir la entrada Nos creado extraerán que estaba dentro del campo a la grada un agradable supone que estábamos la afición de la Unión Deportiva Logroñés Rubén pues bueno las mesas nos quedamos un poco sorprendidos pero bueno nadie subimos escogemos el sitio tal igualó el partido hoy esperamos al baño vamos a bajar el baño cuando vamos a bajar de la grada novena la entrada para salir de la grada claro pero el problema es que se habían

Voz 13 34:50 la mochila o lo que fuera en la grada

Voz 40 34:53 suerte ese viaje la llevábamos pues fuimos al baño volvemos a lo mismo otra vez la entrada para volver a subir a la grada pero bueno ya el culo fue el descanso ya pues yo me quedaría de la verdad pero otro amigo de ya lobos íbamos punto pues se fue al baño y estoy dejó la saque de toda Arribes pues ya de entrada ya dos diez minutos va sino llamaba por teléfono oye bajarme una entrada aquí abajo que no me dejan subir

Voz 41 35:12 pero de verdad si así que tuvimos que ir con

Voz 40 35:15 es una entrada a dejarse era buenos dejaban subir a la grada esto en la mitad del partido que estábamos en el descanso el Principe nada descanso pidiendo una entrada para poder acceder a la grada

Voz 13 35:24 pues Kiko no es mala cosa para sacarle rendimiento a lo que es un tíquet algún trozo de pronto

Voz 40 35:29 si el tique ya te enseñamos cuatro cinco veces lo enseñamos

Voz 0461 35:32 digo la temporada pasada en esta temporada estábamos por la zona de prensa pero la temporada hace unos meses cuando la no deportiva donde visitó Anduva pasó el mismo caso gente que iba hacia el baño pedían la entrada siempre ponen estas medidas de seguridad en Anduva y además siempre con malas formas por suerte esta vez lo que no había era tanta policía nacional porque complican mucho también a veces las cosas

Voz 13 35:57 además he leído en Twitter Kiko Dani Manu una aficionada de tiro que lleva una bandera no sé si de Tres metros sobre cuánto mide la verdad que siempre pone tiro con la blanquirroja no se lo dejaron instalar bueno pues que hubo de nuevo exceso de celo no que tampoco para algunos problemas cuando te entiendo esa ese fondo está alto pero bueno

Voz 27 36:21 es por la parte que me ha tocado a mí pues cuando te encargan oye mira que tapa aquella una publicidad bueno lo dice que la otra parte ya está pero no en ningún caso que no pueda colocarla no

Voz 13 36:31 Kiko qué sensaciones te te dejó todo esto

Voz 40 36:34 pues la verdad eso de que te peina entrar pero es que no sabía es para aquí porque la entrada hacía es el sexto que es que ni siquiera la miraban vio es que no han dividiendo suena así unos van a la zona uno del agrado de la zona dos pues pero es que en unos en harían para decir oye postores fuera uno pues vale tienes que dar aquí no es de la zona donde eso me pensé ellos después Puyol pero sí que la miraban señala entonces ya podía Espasa no sea que le ya una entrada de ese partido una entrada que lleváis en el bolsillo de no sé de ello que Las Gaunas algo porque digo que es era el gesto que quería el que sean enseñanzas no en mina miraban vaya

Voz 13 37:06 bueno pues se queda eso Manuel ya está cogiendo recogiendo todas las quejas para trasladarlo

Voz 0461 37:13 no no en cuanto acabe el programa ya otra cosa no pero

Voz 13 37:17 mano en los clubes según

Voz 42 37:19 ah y Murcia al Racing el que sean

Voz 13 37:22 tienes mano Kiko gracias por estar en Las Gaunas

Voz 40 37:25 les a un abrazo bueno pues sí

Voz 13 37:27 lo que al final parece como que la fiesta no estuvo bien y la verdad que se vivió una muy buena fiesta en lo ambiental estuvieron fantásticos los de mirando estuvieron fantásticos los de Logroño yo creo vivimos un partido bonito más allá del mal resultado como rama puso la guinda al pastel dando la nota yo creo que era importante que hubiera una tan graves que sino se queda eres tú

Voz 0461 37:48 poco le llevó a razón comprobó comprobó o no y si al final no hay derbi sin tensión y como has dicho que esto es un derbi pues ya tiene que

Voz 29 37:55 qué tiene que ser así a veces sueña suena sueña suena

Voz 2 38:01 dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 43 38:08 ya está en tu quiosco la primera revista de nueve cuatro uno diario de vendimia dos mil dos

Voz 5 38:12 aquí ha hecho un recorrido imprescindible por la venta

Voz 43 38:15 línea del dos mil dieciocho en Rioja nueve cuatro uno punto com contamos La Rioja ahora también en tu quiosco

Voz 13 38:25 oye bonita revista no lo tienes controlado verdad

Voz 27 38:29 a comprar todo eso perfecta

Voz 13 38:32 en el kiosco contra España son pues unas cuantas yo

Voz 0461 38:37 han ha haciendo tener ciento treinta y dos páginas diario

Voz 5 38:40 nimia en los kioscos de Logroño de La Rioja podéis comprarlo tú lo tienes que tengo varía si tú Manu la tienes

Voz 0461 38:47 sí yo la toma casi para llevar en carretillas todavía me quedan el que quiera comprar que sepa que todavía están en los quioscos de Logroño también en Haro en Santo Domingo

Voz 13 38:55 cenicero Calahorra todo todo

Voz 0461 38:57 a La Rioja para comprar y leer el Diario de

Voz 11 39:00 se en que la pida que la llevaremos

Voz 0461 39:03 de nueve cuatro uno punto com ahí ahí tiene todos los datos de contacto