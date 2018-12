Las noticias de Castilla y León, 16:03 (11/12/2018)

Voz 2

00:26

lo que queremos es eso es dar al consumidor que tenga hoy la oportunidad precisamente de probar unas bien de importación y mieles producidas aquí en Salamanca y que a partir de ahora pues el consumidor que vea la diferencia hay que cuando compra miel porque ese informe en la etiqueta con suma pues la miel que más le guste que no estamos ni mucho menos en contra de que haya todas las miles que tenga Kader pero que lógicamente no es también que hay que decirlo de alta calidad y además con una unas normas estrictas de de la Unión Europea que hace que bueno pues esas mieles vayan con una trazabilidad vayan con un control sanitario vayan con unas analíticas y demás que igual que nos exigen a nosotros las directivas comunitarias pues queremos que las miras de importación también vengan cumplan esos controles no