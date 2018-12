Voz 1915

00:05

el Consorcio de Transportes que depende de la Comunidad de Madrid aún no aclarados y reforzará el transporte público mañana cuando se active nivel dos de nuevo protocolo anticontaminación no podrán entrar entonces a Madryn y circular por la M30 los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir los de gasolina matriculados antes del año dos mil los diésel anteriores a dos mil seis y las motos anteriores a dos mil tres tampoco se podrá aparcar en las zonas reguladas salvo los vehículos eco y cero emisiones el Ayuntamiento de la capital prevé reforzar el servicio de la EMT con cincuenta y cinco autobuses la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés