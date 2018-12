Voz 0313

00:43

es verdad que el ofertante de la madre de los niños ya admite en una conversación a través de Whatsapp dice sé que no es mucho pero bueno como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco pues salgo salgo no me extraña que el profesor en paro ideas es su cabreo en Twitter al grito de particulares a tres chavales tres euros la hora Ignacio un favor con dos cojones es último lo dice él pero en fin lo podía suscribir cualquiera de nosotros hay algo interesante en esta historia sin además del contraste con el fotógrafo de lujo dos cosas por lo menos que yo veo primero que no hace falta buscar excusas en los políticos son los empresarios son la gente que no manda no no a veces puede ser miserables y novio de Nadia eh aunque es verdad es verdad que este aire que se respira en nuestro mercado laboral hoy Hall lo acaba contaminando todo lo segundo que yo veo con tantas tantas historias como estas o parecidas se de precariedad de falta de oportunidades de desigualdad injusticia alguien se pregunta aún alguien no entiende por qué mucha gente está cabreada desencantada ahí lo saca por dónde puede incluido un voto de protesta Si alguien todavía no lo entiende que se lo haga mirar los médicos están para eso bienvenidos a La Ventana