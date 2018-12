La Ventana La Rioja (11/12/18)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego García

qué tal buenas tardes las exportaciones riojanas suman casi mil cuatrocientos millones de euros en los nueve primeros meses del año lo que supone un ligero descenso sobre el mismo periodo del año anterior detrás de ese ligero descenso según la Cámara de Comercio está el contexto internacional las importaciones de nuestra comunidad autónoma ascendieron a mil treinta y cinco millones de euros una cifra algo más alta de la de hace un año enseguida se lo contamos antes ya les avanzó que en esta edición de La Ventana vamos a conversar con la académica de la Lengua hay escritora Carme Riera que en un ratito a las ocho de la tarde va a madrinas la revista fábulas también estará con nosotros el director de la revista Carlos Villar Flor Yes que fábula alcanza ya su número cuarenta y tres y no es un número más es un número muy especial porque la revista se moderniza con el salto a las redes sociales y también con un nuevo diseño

Voz 0496 01:42 nueve grados y medio de temperatura en el centro de Logroño siete de la tarde y veintidós minutos empezamos lo decíamos en portada las exportaciones de La Rioja Sun Mann mil trescientos noventa y siete coma setenta y nueve millones de euros en los nueve primeros meses del año lo que supone un ligero descenso sobre el año anterior detrás de ese descenso según el director general de la Cámara de Comercio está el contexto internacional de hecho Francia y Alemania que suponen el treinta y cinco por ciento de nuestras ventas fuera están con un crecimiento menor y eso se nota en que las exportaciones de La Rioja a esos dos países han caído también han caído las ventas de La Rioja en el Reino Unido lo han hecho en un cinco por ciento Florencio Nicolás señala que el Reino Unido es el quinto cliente de La Rioja y que el Brexit aporta un factor de preocupación a pesar de todo la caída de las ventas no es de momento tan grande como se podía esperar

Voz 3 02:32 no es un tema de preocupación date cuenta que que el Reino Unido según países importantes para nosotros es el quinto destino de nuestras exportaciones es también un un proveedor importante Yee también pues como tal cosa que muchos factores en lo que se precie no factores que van a impactar en el mundo de la empresa como en el caso de de que de la salida pues cómo afectará el régimen nada Penedo cómo están los hoteles ya habrá facturaciones por demoras la Sala Nasa habrá cambios en Francia regulatorias en los etiquetados en extensión es decir que son incógnitas que son difíciles de evaluar de estimar no sé que tenemos un periodo transitorio que habrá que que de alguna forma configurar la futura relación que tengamos con

Voz 4 03:19 no pero las empresas se están

Voz 3 03:21 la mente actuando diseñando esos planes de contingencias para para poder minimizar todas estas implicaciones por parte de nuestras compañías no

Voz 0496 03:29 en cuanto a los productos que vende La Rioja en primer lugar está el vino luego el calzado y a partir de ahí nuestra comunidad exporta madera caucho conservas y entre los retos a futuro hay dos sobre todo en primer lugar aumentar el número de empresas que exportan de un modo regular y aquí dice Florencio Nicolás nuestra comunidad lo está haciendo bien porque seguimos incrementando esa base y en segundo término el otro gran reto pasa por aumentar nuestras ventas fuera de la zona euro

Voz 3 03:52 cuanto en la relación de la dependencia le de la zona euro pues sigue siendo todavía sumamente importante para para la gente la intensidad ICEX ubicadas Jean Pierre otros otros mercados juegos para hacer Estados Unidos como la parte de Sudamérica también la sede de de China ellos son procesos que soldados que son laboriosos que le cuesta entrar y por eso o de Bayo que es conveniente diversifica el destino de nuestras exportaciones que para ello también es es sumamente importante hacer esfuerzos para hacerme las empresas sí que lógicamente pues tienen que tener también un apoyo por parte de las administraciones para favorecer ese tipo de de conquista del K

Voz 0496 04:36 los sindicatos de la enseñanza denuncian que la Consejería de Educación no sustituye las bajas del profesorado por estar próximas las vacaciones de Navidad según UGT la medida sólo busca ahorrar dinero en educación aunque la Consejería se escuda en que sólo cumple con la norma con el decreto Wert Alicia Romero

Voz 4 04:51 es ahorro por ahorro e es una medida absolutamente economicista pero aquí en La Rioja que nos atribuimos a hablar de ambos de que tenemos una educación excelente pues una de las medidas que debían de que no económica vamos y que la educación es un y es una inversión y no no es un ahorro pues evidentemente debiéramos de tomar partida por sustituido todas aquellas bajas que se produzcan independientemente de la fecha de las echar en las que se produzcan

Voz 0496 05:27 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el despido de los profesores interinos durante las vacaciones la normativa europea no se opone a que sean contratados sólo para el curso académico una sentencia según el portavoz de la plataforma de interinos de La Rioja controvertida porque avala el despido pero dice que hay que pagar las vacaciones no disfrutadas Jorge Azón

Voz 4 05:46 pero al final no se entiende muy bien Si si se hace un ajuste adecuado de esas vacaciones no se entiende muy bien cuál cuál sería el ahorro que tiene la Administración Nacional de Darío al estar los que no echarlos sí que es verdad que los profesores se verían perjudicados porque no aumentarían el tiempo de servicio no les contaría eso para sus méritos eso por un lado pero por otro lado ir al fondo de la cuestión las las a una cuestión claro eh el el once de julio pasado el Tribunal Supremo dijo que esto era ilegal echar a los profesores de manera sistemática en en verano era ilegal incluso la inspección de Trabajo está iniciando ahora pues una campaña en en en los colegios concertados y privados pues porque se hace esta práctica también de echar a los a los profesores en verano entonces el el el timonel de la Unión Europea lo primero que le ha recomendado al juez nacional español es que valore si esos despidos son adecuados sea seguir una causa objetiva porque si se está haciendo todos los años de manera continuada echarles en verano oí contratarles en en junio no habría una objetiva

Voz 0496 06:43 el segundo hemos conocido hoy según datos del Instituto Nacional de Estadística el primer semestre de el año sea cerrado aquí en La Rioja con quinientas cuarenta y tres muertes más que nacimientos con lo cual sigue ese saldo vegetativo negativo de la política ya les contamos que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular denuncia que la cerrazón de Ciudadanos puede con cruz puede conducir al bloqueo de la comunidad autónoma en dos mil diecinueve Jesús Ángel Garrido dice que la formación naranja está en modo excusa para justificar ese boicot destaca que no se puede exigir al PP que cumpla con lo que ya está cumplido esto

Voz 5 07:14 con el modo excusa al pedir al PP al exigir al Partido Popular que cumplan lo que ya está cumplido y eso es lo que ya saben todos los riojanos todos los riojanos saben que hemos puesto en marcha la gratuidad de los libros de texto todos los riojanos saben que sea reducido los impuestos en donaciones en Patrimonio se ha creado una división específica para la adquisición de vehículos de bajo y que contaminan poco sea puesto también por otra parte en marcha una deducción para los padres que llevan a sus hijos a las guarderías hay un estudio de una consultora cuya finalidad es mejorar la gestión de la ADER

Voz 0496 09:08 la académica de la Lengua Carme Riera a madrina la revista fábula en un acto que tendrá un ratito a las ocho de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja Carme Riera qué tal buenas tardes Carlos Villar Flor responsable de la revista qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes llegó no es un número más verdad es un número muy especial porque fábulas se renueva

Voz 9 09:27 y además un lujo contar con hasta Madrid no sí por supuesto

Voz 10 09:31 la lleva en veintidós años de vida casi veintitrés porque más de esas alturas de de mil novecientos noventa y cinco es cuando empezamos a pergeñar la idea de sacar una revista Ivo era algo esos veintidós veintitrés años pues hemos gira dado el volante en cuanto al tema de diseño y estructura de la revista pues dos otras veces no y esta es una de esas veces en las que vamos a dar ungido bastante importante a revista con introducción de nuevas secciones con un planteamiento estético muy diferente más cercano a un libro aquí con incorporación de nuevas personas en el equipo en fin esa es uno de esos momentos de esos puntos de inflexión dentro de la historia de fábulas que ya va a cumplir veintitrés años y como nos parecía un momento muy importante queríamos también que nuestra invitada que madrina la madrina importante

Voz 11 10:29 sí bueno una de esa generosidad de karma que está que hay que hacer todos los invitación pues os contamos con ella para para apadrinar

Voz 0496 10:37 por este número cuarenta y tres más hora imagino que en los tiempos que corren participar en la presentación ya madrinas una revista literaria ni más ni menos será un placer no

Voz 1516 10:46 bueno hay un lujo extraordinaria me encanta a los bautizos me gustan mucho siempre Vidas nuevas y en este caso una revista literaria pues imagínate estoy en Cannes

Voz 9 10:55 para hablar sobre la aventura de escribir no check in como es la aventura de escribir

Voz 1516 11:00 la aventura de escribir a veces peligrosa si termina Barrancas fatal pero yo creo que que es fascinante no contar historias me parece un lujo el hecho de que los escritores pues trabajemos en eso pues para mí es realmente un placer me gusta muchísimo

Voz 0496 11:19 en para que la aventura de escribir no descarrile y estoy muy bien tiene que haber lectores de la semana pasada o quién la Cadena SER debates muy interesantes sobre si los españoles por ejemplo leemos más o menos la mayoría coincide en que quizá leemos menos yo no sé cuál es la opinión de Carme Riera o de Carlos en este en este terreno

Voz 1516 11:35 bueno yo creo que desgraciadamente hay más escritores que lectores porque la verdad es que las tiradas de libros han disminuido yo creo que todo eso tiene que ver con el hecho de que la literatura ya no es una asignatura por ella misma nuevas hierático está unida a lengua ir realmente los ex las pruebas de Selectividad no existe esa materia como existe para todos en Francia Francia sale lemas porque la gente le interesa más que desde la escuela las las autoridades académicas han puesto literatura

Voz 10 12:09 luego también entonces extracciones no si estoy bastante de acuerdo con lo que dice de calma yo creo que vamos perdiendo perdiendo generaciones no la juventud es un tópico pero en este caso creo que es verdad pues le menos por este motivo ha comentado ella por qué tienen otros medios de entretenimiento por lo que sea hay una serie de factores que sería largo analizar aquí pero creo que la franja de electores media pues es a partir de cuarenta años para arriba no entonces es un problema es un problema generacional no sé cómo vamos a arreglar pero bueno intentamos brillante cosas como una revista no que es como más fácil digerir relatos de muchos autores

Voz 11 12:56 pero claro el problema no se soluciona con medidas así tan puntuales como esta

Voz 0496 13:01 que empezar un poquito antes de haber empezado a trabajar con los más pequeños en la comprensión lectora

Voz 1516 13:05 puesto por eso ya te decía lo del bachillerato ya antes en el Caser el parvulario los niños franceses por ejemplo lo hacen desde muy pequeños y además el gusto por aprender poemas por porque ellos mismos analicen incluso un texto yo creo que es cuando los niños son pequeños es cuando hay que hay que incitarles a lo que supone la lectura que es una maravilla porque las Palau horas tienen alas y las imágenes están fijas es al revés

Voz 0496 13:31 creo que Carme Riera cogemos en tu Ka en participa la Comisión de neologismos de la Real Academia Española si eso es complicado luchar contra todos los anglicismos y todos los términos que recibimos eso mira es que cada vez que somos la sensación de que si hablamos con anglicismos sabemos Man

Voz 1516 13:45 claro somos unos cursis remataba somos unos capa natas muchas veces cuando recibo Joel Save the day me parece que ya es la tontería pero no contesto hongo lo que me dice es que lo reserven la agenda porque tenemos esa manera de decirlo a que no es decir lo que tú fechas muy importante o como quieras pero eso es una barbaridad tenemos esa manía espantosa de que cuando una palabra decimos en inglés parece que somos más cultos y más sabios cuando en realidad la inmensa mayoría de españoles lo decía Marsillach son gentes que están toda la vida intentando aprender inglés

Voz 10 14:18 pero definía si yo en concreto soy del ámbito de inglés profesora de Literatura Inglesa unirse a La Rioja

Voz 12 14:28 pero tengo razones sí sí sí esos que íbamos a hay hay disciplinas que que

Voz 10 14:33 por ejemplo no quiero enseñar especialmente pero Omar que tiene el mismo nombre Amal que te ignora pero también cuando oye hablar a un especialista en marketing cada cinco palabras tres son anglicismos

Voz 1516 14:46 la publicidad también no basta pasarte por la mira por ejemplo la Caixa eh que patrocina además nuestro diccionario se pero me da igual no se cuenta Family cuenta Family con en inglés no cuenta familia por favor porque no es decir luego había quede bien

Voz 10 15:03 te lo digo porque eso sí sí sí efectivamente bueno sólo dos cosas más Carlos Bianchi por el número cuarenta y tres que vamos a encontrar de la revista fábula quién ayuda sirve nombres importantes en este en este número pero tengo que aclarar que la revista fábula igual que

Voz 12 15:22 en sus comienzos no tiene como objetivo público

Voz 10 15:26 a los escritores de nombre sino que sobre todo tiene como objetivo publicar a todos esos éxitos desconocidos que merecen ser publicados que tienen contribuciones meritorias pero que todo lo que sea pues sus llamadas a las puertas del mundo editorial pues pues no son del todo exitosas de todos modos también es verdad que en cada número intentamos pedir a algún escritor de renombre de prestigio que los los ceda a unos sus textos para digamos que compartan páginas con ellos nosotros escritores a los que va dirigido sobre todo fábula como éste es un número especial ya lo es lo explicaba antes pues también hemos hecho un llamamiento especial a a varios escritores por ejemplo nos ha mandado un poema inédito Luis García Montero que en el proceso desde que no lo mandó hasta que se ha publicado pues nombrado director del Cervantes no no creo que sea una consecuencia directa pero bueno y también Fernando Aramburu pues el Sener último gracias a su novela patria y otros autores como como por ejemplo yo su Moracho poeta añades cierto prestigio o José Luis Morante que igual que que Fernando Aramburu cosa cedido aforismos junto con estos autores de nombre pues también incluimos una entrevista a Espido Freire que vino como madrina al número cuarenta y dos en mayo de este año bueno además de estos autores de nombres que ya digo que son como esos faros que iluminan el camino de de nosotros autores pues hay un puñado pues una veintena de autores de todos los pelajes de todos los puntos del planeta porque también recibimos cosas de Hispanoamérica que bueno pues que nosotros vamos a darnos con con total honestidad en función de la calidad tenemos un equipo que nos reunimos si votamos e Irak que los que tengan los votos la mitad más uno pues pues lo publicamos no damos que que lo que prime sea el criterio de caridad sin sin sin a ver quién está escribiendo sin atender a si es amigo nuestro es de nuestro círculo etc etcétera no entonces esa es la filosofía que ha tenido fábula yo creo que la hemos mantenido con los cambios de las incorporaciones y las mejoras que que queremos implantar en este número por cierto tengo que mencionar que que karma los ha hecho el título autógrafo va a inaugurar una de las innovaciones a partir de este número cuarenta y tres es que la madrina o El Padrino que venga nos va a escribir el título de la revista a mano lo vamos a reproducir en la portada entonces Ésta es pequeño detalle digamos de pues de que la madrina o el padrino pues tengan una huella más profunda incluso gráfica

Voz 0496 18:24 en cada número que sale de maravilla Carme Riera y la académica está en pleno proceso ahora de selección de director o directora no

Voz 1516 18:32 sí pero yo creo que va a ser director cuando bueno pues seguramente en algún momento se la directora pero por lo menos ahora creo que hay dos personas que se postulan que les gustaría ser creo que no hay ninguna de nosotras que se postule el cargo en este momento pero bueno Dios dirá eh por qué

Voz 9 18:51 por supuesta más adelante si calmar a Carlos Bianchi gracias de verdad fíjate