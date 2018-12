Voz 1995 00:00 muchos años intentando que nuestra vida sea durante un rato y luego un poquito mejor y eso es de agradecer

Voz 0558 00:06 bueno yo la verdad es que

Voz 1 00:09 vamos agradezco que lo agradezca es pero yo no intento la verdad es que no no no en sirvieran objetivo no es no es intentar entretener Nin

Voz 0558 00:17 el nada es decir es me gustaría poder hacer algo o pero saben o estar pensando en el público cuando hago una película ir a ver cómo lo que van a lo que van a recibir los pues el público lo de no es verdad o sea pues yo soy muy sincero para eso yo hago las pelucas que me gustan a mí irreal sólo pienso en mí mismo

Voz 1995 00:33 a la hora de hacerlas pero usted no puede ser es que ese usted está sea usted cuando hace ocho apellidos vascos pero

Voz 0558 00:40 no era bueno en esto que he dicho hay una parte mentira naturalmente que se piensan básicamente au naturalmente hay un hay un fondo muy importante que es está pensando en la transmisión a cuanta más gente mejor pero lo que sí es cierto es que no puedo llegar a eh esa especie de cálculo porque la Francia haber dicho puede inclinar un cierto cálculo en el hemos saldrá esto qué pasará con vez eso es el refuerzo en mi en todos los demás el que diga que no miente

Voz 1995 01:06 Emilio es el director de películas que ustedes han visto cómo Ocho apellidos vascos los catalanes todos los lados de la cama Las trece rosas e los pies entonces bueno seguirá vamos a repasar algunas de esas películas porque contiene algunos diálogos maravillosos que explicarían muchas de las cosas que están pasando ahora en este país pero antes como les contaba tenemos a María Guerra en la Academia define donde están a punto de denunciaron han empezado ya los nominados a la próxima la trigésimo tercera edición de los Premios Goya María buenos días