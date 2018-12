Escucha las noticias de las 12:00 (12/12/2018)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1 00:08 José Antonio Marcos buenos días Adonis qué tal buenos días

Voz 1018 00:10 ella miercoles que tenemos por delante con Theresa May más contra las cuerdas que nunca aunque según sus propias palabras dispuesta a resistir esa tarde en la votación planteada por varios diputados conservadores para acabar con su liderazgo con más de trescientos cincuenta miembros de las fuerzas de seguridad francesas rastreando de Estrasburgo para localizar al hombre que anoche causó la muerte a tres personas y con una pleno de el Congreso de los Diputados muy tenso muy caliente centrado precisamente en el Brexit en Cataluña el presidente de Gobierno arrancó su intervención hilvanando argumentos sobre ambas cuestiones eh con las respuestas más o menos previsibles de los líderes de PP Podemos

Voz 3 00:46 hola nos tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retórica similares en ambos casos se construye una ensoñación que al chocar con las

Voz 4 00:56 en realidad genera un enorme caudal de frustración que nadie quiere gestionar los que lo hacen o huyen hacia adelante huyen de sus responsabilidades

Voz 1189 01:04 va señor Torra a pasear por las fuentes más chadianas donde se enamoró de Guiomar por La Moncloa ya hay un viento huracanado en Catalunya que pide que usted actúe lo dije al señor Torra respira señor Torra respire antes de hablar respire antes de escribir un tuit hice lo digo también a usted señor presidente del Gobierno

Voz 5 01:22 sí a los ciudadanos elecciones ponga las urnas y que sea un gobierno fuerte un Gobierno que aplique la constitución de un gobierno que le diga claramente a los ojos en los que quieren liquidar España nunca lo van a conseguir

Voz 1018 01:34 el pleno continuó hasta ahora hay atención a lo que acabo de decir portavoz de Esquerra Joan Tardá dice que nos vamos a ver abocados de nuevo a la desobediencia Aline con el Congreso Pablo Tallón

Voz 1673 01:43 Tardà carga contra el discurso de Sánchez la advierte de los riesgos de fractura emocional que puede traer la sentencia del proceso y le insta a acordar ya los términos de un referéndum que considera inevitable sino lo hace dice será su tumba política habrá mucho sufrimiento en Cataluña el independentismo

Voz 1189 01:57 no volver a la obediencia habéis la otra opción seguir la senda de lo oculto o deteriorar abocar no estaba desobediencia nosotros ya ustedes ha habido me acuerdo mismo mantenemos la mano tendida a pesar de lo que nos ha dicho hoy aquí pero usted tiene que elegir todavía

Voz 1673 02:22 a tiempo para Aitor Esteban del PNV la solución pasa por la reflexión la moderación y la generosidad y en ningún caso por la fuerza y la coacción porque dice esto sólo serviría para conquistar el problema en estos momentos interviene Carles Campuzano del PDK que acusa a Sánchez de haber hecho un discurso propio de Susana Díaz

Voz 1018 02:40 gracias eh Pablo en paralelo en el Parlament en la sesión de control el presidente insiste en que sus palabras sobre la vía eslovena deben ubicarse en el ámbito cívico pacífico ante un relato inventado para la aplicación del ciento cincuenta y cinco Soledad Domínguez

Voz 1909 02:52 sí Quim Torra pide máxima responsabilidad a todos los actores políticos para que no se abone el discurso de una supuesta violencia en Cataluña asegura que su Gobierno va a garantizar los derechos de todos el próximo día veintiuno el del Gobierno español de reunirse en Barcelona y el de la gente de expresar su desacuerdo y pide a los socialistas que reprenda en la vía del diálogo la publicidad horneado hace volvamos a la política volvamos al diálogo que ha hecho Sánchez para hacer efectivo ese diálogo que ofrecía Torra aclara que cuando habló de la vía eslovena se refería sólo al amplio apoyo de más del noventa por ciento que tuvo el referéndum de independencia de aquel país la líder de la oposición Inés Arrimadas lo ha tildado de peligro público y le ha advertido que todo lo que pueda pasar el próximo día veintiuno en Cataluña será su responsabilidad la del Gobierno de España por no proteger a los ciudadanos

Voz 1018 03:42 hora doce tres minutos los mercados muy tranquilos incluso con subidas del uno por ciento en la Bolsa de Londres casi el doble uno con ocho en Francia con la libra también recuperación lo que parece indicar que no hay especial temor ante la posibilidad de que esta tarde pueda caer la primera ministra británica Theresa May que se enfrenta a una moción de confianza presentada por cuarenta y ocho de los trescientos quince parlamentarios de su propio partido en una intervención a primera hora la Premier ha anunciado su intención de resistir en línea con Londres Begoña Arce

Voz 1600 04:09 Theresa me ha anunciado que desafía hará esa moción de los rebeldes conservadores y luchará hasta el final la primera ministra ha advertido que abrieron una brecha por el liderazgo en estos momentos hace peligrar el Brexit

Voz 1189 04:22 China en cambio de líder en estos momentos

Voz 1600 04:28 lo que no estará en el puesto en la fecha legal del límite del veintiuno de enero por lo tanto la elección de un líder corre el riesgo de entrar de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los diputados de la oposición en el Parlamento nuevo líder no tendrá tiempo de renegociar la retirada del acuerdo y tramitar la legislación para marzo el veintinueve de marzo añadió May uno de sus primeros actos por tanto será retrasar incluso detener el Brexit el resultado de esa votación que es secreta se conocerá hacia las diez de la noche hora de España en Francia

Voz 1018 04:58 las fuerzas de seguridad siguen buscando al hombre de veintinueve años autor supuesto de la muerte de tres personas y heridas graves al menos a otras ocho que son las que más preocupa en este momento vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 05:09 hola buenas tardes a punto de que comience una rueda de prensa del fiscal de París lo que sabemos es que sigue huido el hasta ahora único sospechoso de ese tiroteo en Estrasburgo con tres muertos y trece heridos de ellos ocho graves no se puede certificar todavía la motivación terrorista del atacante ha dicho el secretario de Estado de Interior que tampoco descarta que haya cruzar en Alemania donde hay una operación policial en marcha aunque desde ayer tarde se han restablecido los controles fronterizos porque el Gobierno ha elevado el nivel de alarma al máximo de urgente atentado a unos seiscientos policías y gendarmes siguen movilizados en la búsqueda de este hombre de veintinueve años que resultó herido en su vida según ha testificado un taxista

Voz 1018 05:54 el presidente de PRISA Radio Augusto del Calders ha preguntado esta mañana en un acto público en Madrid si el juez que ha ordenado requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Mallorca que investigaban el caso cursa que es consciente de la gravedad de su actuación

Voz 6 06:06 el juez que ha hecho es once ha leído la Constitución en una feria duda ir puede gustar gustaron no puede gustar que se haya constitucionalizar el secreto profesional de los periodistas la Constitución si la Constitución no es un bufé de de no yo lo cojo el cruasán verme la aceptada no sea el único no entonces yo lo hace que el que la pasa por la cabeza entre cuente evidentemente gratuitamente

Voz 1 06:35 rechaza el y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana el Reino de Rodrigo Soro Goya en con trece candidaturas y campeones de Javier Fesser conoces olas favoritas para los Goya Carmen y Lola y todos lo saben al obtenido ocho y Antonio de la Torre ha vuelto a conseguir una doble nominación la gala se celebra en Sevilla el próximo dos de febrero el Banco de España no observar riesgo de burbuja inmóvil

Voz 0824 06:53 quería porque los créditos los precios y el peso de la construcción no llegan a la situación previa a la crisis el regulador recuerda que podrá evitar riesgos futuros con las nuevas funciones que aprobará el viernes al Consejo de Ministros y esto es algo de lo que dice tenemos