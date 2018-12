SER Activos: 'Las Minis en Entrena'

Voz 2 00:00 SER Deportivos La Rioja

Voz 3 00:10 Sergio Moreno

Voz 4 00:18 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es miércoles y como cada miércoles sacamos la radio a los colegios de La Rioja en esta ocasión a Ucrania que es un colegio público Rural Agrupado luego os vamos a contar

Voz 1130 00:33 más detalles sobre sobre estos centros pero antes vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva aquí en La Rioja

Voz 1130 02:49 como os decía hace escasos segundos los miércoles SER Deportivos La Rioja se convierte en ser activos que es una acción que nos está permitiendo visitar y conocer los diferentes colegios de de La Rioja con el objetivo de reconocer el deporte como un elemento trascendental en la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio la vida saludable ya hay otro motivo y es que nos lo pasamos verdaderamente muy bien con todos vosotros así que llegados a este punto podemos decir aquello de comenzamos ceder activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 1130 03:27 como única opción para todos estamos en el CRA Moncalvillo un crack es es un colegio público rural agrupó agrupado este centro en concreto está formado por cuatro colegios situados en Entrena si no me equivoco Medrano Nalda Sorzano Radio Rioja es la decana de la radio riojanas eh pero evidentemente no tiene el don me equivoque a Viguera Viguera pues Viguera efectivamente me había dejado yo Viguera así que incluimos ahí en esa en esa lista a Viera decía que la decana de la radio riojanas pero evidentemente no tiene el don de la ubicuidad por eso no podemos estar en todos estos centros al al mismo tiempo así que hemos montado este teatrillo el fónico ambulante en el colegio de Entrena y os agradecemos que no ha abierto las puertas de vuestro Cole para hacer este programa de radio itinerante os vamos a pedir porque al final van a decir en casa es que no está en el colegio porque esto es un silencio fantástico vamos a pedir que nos demos un fuerte aplauso por el mero hecho de estar todos aquí compartiendo este momento gracias

Voz 0195 04:24 eh

Voz 1130 04:31 ah y queremos antes de empezar a recibir a a invitados hacer un experimento quiero observar ahí quiero observaron quiero ver un poco la reacción que vais a tener cuando escuches esto

Voz 7 04:46 igual suena yo espero que es más una

Voz 8 04:53 claro claro bases puede

Voz 9 04:59 porque yo creo que esto suena no esto lo sabéis bailar no es que he visto en nuestra página web que tenéis un vídeo donde no hemos mostráis como habéis preparado un flan flashmob baile coreografiado fantástico eh luego cuando acabemos lo replica vamos vale las saben perfectamente bueno porque ahora lo que toca evidentemente recibir como se merecen a nuestras deportistas invitadas en este caso son dos jugadoras que pueden presumir de formar parte de el mejor equipo de España de Voleibol a día de hoy así viene siendo juegan en el minis de argüir que a nivel nacional lo está ganando practicamente todo durante las últimas temporadas ella son Amelia Portero Melissa Rangel yo creo que se merecen un fortísimo aplauso

Voz 10 06:04 Amelia Melissa gracias

Voz 9 06:06 por aceptar la invitación gracias por venir aquí a ser activos al colegio de Entrena a ser activos menuda audiencia más más más Huayno no tenéis

Voz 11 06:14 pues sí la verdad muchas gracias a vosotros por invitar no oí aquí encantados con los niños que se están portando divinamente bien hay que decirlo y nada pues espero que os lo pasé muy bien que vengáis averno al Arbolé que necesitamos vuestro apoyo y nada pues que nos pregunta hay lo que queráis que para eso hemos venido

Voz 1130 06:31 evidentemente en ser activo siempre lo más importante no las preguntas que vaya a hacer ellos sino de las preguntas que tenéis preparador vosotros avista estado trabajando estos días en las preguntas con los diferentes tutores y profesores os agradecemos que haya disparado esas preguntas pero antes me gustaría yo lanzarles un par de preguntas y aunque luego se repitan seguro que encontramos como modular las eh Melissa Weiss en el mejor equipo a día de hoy de España como se

Voz 7 06:54 la cómo se lleva eso del éxito

Voz 0195 06:57 bueno yo creo que sí venir yo soy colombiana venir del extranjero a representar un equipo que que efectivamente pues pues lleva muchos años eh digamos en el trono es es muy importante y representativo para unos jugadora que viene de afuera al final pues suma mucho en una hoja de vida is it suma mucho y es muy bonito poder venir poder ser parte de este equipo poder salir hay icono ser chicos con ustedes maravilloso que es verdad como decía Amelia Ausàs se están portando súper bien es muy bonito ser parte de de de este grupo Iggy bueno yo creo que que cada colegio que vamos ya empiezan a ser parte de esta familia que es el Mini salud

Voz 1130 07:39 en La Rioja está el ministro Luyk que compite en Logroño compite defendiendo un poco los colores de de la capital pero también hay otro equipo que es el Haro Rioja

Voz 7 07:47 a Voley el pasado fin de semana el pasado sábado en Lobete hubo un derbi verdad derbi entre el primero que es el segundo hasta la semana pasada que era el Haro Rioja Voley e un partido siempre especial Amelia

Voz 11 07:59 pues sí para mí en este caso yo Mi primer año que debuté en Superliga jugué en Haro ya luego me vine aquí a Logroño Easy siempre un partido muy especial porque son un equipo que en una comunidad autónoma tan pequeña como La Rioja hallado equipo en la máxima categoría a nivel nacional de voleibol

Voz 12 08:18 el pues siempre es de agradecer

Voz 11 08:21 por y sobre todo la rivalidad que hay pero yo creo que rivalidad sana y al final pues siempre un partido muy especial yo creo tanto para la afición Ri eh jarrera como para la afición de Logroño bueno al final los llevamos nosotras la victoria pero siempre que vamos allí a Haro el partido más más complicado jugar allí en el ferial pero bueno así la verdad que un partido muy especial y muy contentas por haber me llevó a la victoria

Voz 1130 08:46 la verdad es que el ambiente que se vive tanto en Logroño como es muy especial

Voz 7 08:50 los a los animales pues nada con los papás o a Logroño y vais a poder ver un espectáculo fantástico como es el boli en este caso en la máxima categoría del voleibol nacional deporte femenino y la verdad que que la élite además bueno yo creo que ha llegado el momento estelar del programa no de de ser activos ha llegado el momento de que España es quitando los nervios porque me han confesado los alumnos de este centro de aquí de Entrena que está un poquito nervioso

Voz 13 09:15 esos pero bueno yo espero que poco a poco a nosotros no lo notas nerviosos no estamos más o menos tranquilos empezamos con un chico de Athletic de Bilbao te parece

Voz 7 09:25 venga adelante le damos un fuerte aplauso bueno te voy a pedir que te hacer que es un poquito más al micrófono para que diga alto y claro ahí estas perfectamente me vas a decir tu nombre y apellido Diego Martín López Montenegro perfecto

Voz 10 09:44 gracia no me ha quedado Diego me me voy a quedar con Diego eh

Voz 7 09:48 qué deporte haces Diego qué deporte te gusta o cuál te gusta practicar el Lliure bueno porqué decidiste hacer judo que es lo que más te gusta debido a ver competir competir al final entrenas para competir verdad bueno has preparado me has dicho antes dos preguntas verdad una una y quieres que te responda aquí en las dos años pues adelante tal y con tu pregunta que no os animo a jugar al voleibol

Voz 11 10:14 contexto yo pues bueno yo tengo un hermano que es cuatro años mayor que yo ir bueno él empezó a jugar a al Voley en el cole y como yo de pequeña pues hacía todo lo que hace a mi hermano pues yo dije papá mamá yo quiero jugar voley como el hermano iraquí ha sido él el que fue el que me animó ya a día de hoy sigue siendo uno de los pilares porque también juega con la igual así que todo queda en familia

Voz 7 10:37 Melissa Cómpeta estatua jugar a voleibol en Colombia

Voz 0195 10:40 bueno eh empecé como ustedes desde el colegio en su no a la de ustedes pero tenía más o menos trece años Illa medía unos setenta y cinco y a bastante bastante grande notas desde ahí L el profesor de educación física me vio hoy no se Keimen me empezó como meter en en el cuento El Bola y al final todos los profesores el de baloncesto me quería en baloncesto el de Voleibol me querían Voley el de atletismo también era como que era un poquito así pero al final yo me decidí por el Voley viendo unos Juegos centroamericanos que hicieron en mi ciudad en Cartagena de Indias en el año dos mil seis Si bueno ahí empecé a ver los tres deportes me gustó más el Voley los cuerpos que somos unas nuevas citas

Voz 14 11:31 entonces esto te voy a juicio la atención edad son cosas muy elementales las que les sano le haces caso al deporte como tal sino a cosas un poco fuera pero

Voz 0195 11:42 al final me hicieron en casarme por el voley bueno aquí estoy

Voz 7 11:45 que además es muy importantes traemos aquí una conclusión que es probar diferentes deportes no sólo hacer unos sino que probar a ver cuál es el que más os gusta porque os puede gustar el fútbol pero también puede gustar el Voley o el balonmano o la

Voz 13 11:57 Cycle ETA hay que probar diferentes deportes Diego has estado fantástico un fuerte aplauso

Voz 10 12:06 a Herat vivimos con este aplauso también a otra alumna

Voz 1130 12:19 Arrate eh que es decir apellido con Arrate con Arrate de relativamente pues Arrate y que deporte haces

Voz 0419 12:27 me gusta hacer patines

Voz 7 12:29 patines latinas e te te llevan protecciones no sí bueno y qué tal desde cuando patines

Voz 0419 12:37 pues este año me decidí a hacerlo en esta actividad extraescolar ir pues la verdad es que me gusta mucho pues oye

Voz 7 12:47 que eso está muy bien que te guste pero cuidado eh

Voz 1130 12:49 no queremos nada nada roto tiene una

Voz 7 12:52 a cuántas preguntas ahí veo en el papelito que ha extraído a quién quieres hacer la primera pregunta

Voz 0419 12:58 a las dos dos cuántas horas entrenas a la semana muy muchas entregamos todos los días

Voz 11 13:08 eh casi todas las mañanas y todas las tardes y por la mañana son unas dos horas y media entre gimnasio oí pista con balón y por la tarde eso lo entrenamos balón dos horas dos horas y cuarto

Voz 7 13:21 o sea que para que veas que están ahí todo el día todo el día entrenando Arrate como es una pregunta muy cerrada juegan en el mismo equipo entrena lo mismo no Melissa a tren Aisa y no no es no se puede así que nada gracias por tu pregunta le despedimos con una fuerte ovación

Voz 10 13:40 la recibimos también aquí en EE

Voz 7 13:42 el colegio el CRA Moncalvillo aquí en Entrena cómo te llamas me llama deberían hola Adriana encantado de saludarte eh que deporte haces haces algún tipo de deportes si yo bailo a Vilas cuántas horas entrena sólo baila sala semanas cuna una hora bueno y qué tipo de baile haces puesto todos no alguno que se de especialmente bien no te guste más de momento estás probando no vale pues eh adelante con tu pregunta a qué años

Voz 0419 14:09 se practica practicar Voleibol

Voz 7 14:12 bueno pues Melissa e ir a Menem responderle

Voz 0195 14:15 a ver yo empecé a practicar el Voley a los doce años con el colegio así como les contestó así a los trece años ya estaba eh con una selección en un club Il luego a los catorce años ya estaba en selección Colombia osea fue un poco rápido eh aprendí digamos un poco rápido y también tuvo mucho que ver mi estatura osea que Toll todo el mundo me querías sabes como Get cuando te ven tan grande dicen haber yo tenía más piernas que tronco Verona Peer no el filtro Tron Quito y todo el mundo decía que iba a ser muy alta entonces a esa edad como que te miran en seguir actos te quieren para un deporte y bueno me encamine como Lecompte por el Poli

Voz 11 14:56 Amelia queda empezaste pues yo empecé a jugar con cinco años muy muy muy pequeña lo ahí no podía ser alta pero sí empecé muy pequeñita Hay lo que al principio lo compaginaba con con baile yo también hacia baile pequeña pero ya cuando llegué a la eso tuve que decidir entre el baile y el money cincuenta decidí Voleibol pero también me encanta bailar es saque muy bien luego vamos a ver

Voz 10 15:20 ahí hemos extraído el tema Abbas sabe no yo tampoco no te preocupes gracias y recibos accidental un fuerte bienvenida será activos cómo te llamas

Voz 7 15:36 caer hola Iker encantado que deporte haces tu Iker el balonmano a jugar a balonmano en qué equipo de balonmano juegas en el Villa de Navarrete muy en cuanto a la semana una hora y media una hora y media bueno de que juegas a ello juego de extremo pero algunas veces me ponen de pivote bueno pues muy bien adelante con tu pregunta porqué eligió practicar este deporte bueno yo creo que más o menos nos lo había respondido lo antes

Voz 11 16:04 pero bueno por destacar el voleibol es un deporte de equipo que en el que puedes hacer muchos amigos luego a mí me gustaba porque no hay contacto a diferencia del balonmano que a ellos tenéis que estar

Voz 7 16:14 peleando con Henry Buckley en Voley hay un arresto

Voz 11 16:17 por medio entonces no hay contacto English sobre todo por eso porque al final cuando eres pequeño pues vas a entrenar y te gusta ir con muchos amigos Si yo por ejemplo a día de hoy tras casi todas mis amigas donde bueno igual de cuando era pequeña así que por por el deporte de tipo es porque haces muchísimos amigos así porque es muy divertido o practicarlo

Voz 7 16:36 oye que en Benissa que que otro valor destacaría estudie el voleibol como deporte que es que es lo que te gusta entre los valores que que conserva o que protege

Voz 0195 16:44 del Voley bueno amén hablo un poco más del Voley social digámoslo así yo lo hablo como deporte en general deporte te ayuda a ser disciplinado te ayuda a hacer comprometido te ha a ser puntual te ayuda muchas cosas que al final del día cuando ya crece y tienes cierta edad pues te va a venir muy bien cuando ya eres profesional ya tú tienes una cierta disciplina que te ha enseñado eso el voley tiene mucho que ver con la vida aunque no parezca el de

Voz 0419 17:16 porque está muy relacionado con las cosas que van en la vida entonces ayuda mucho

Voz 1130 17:21 ahí está la importancia del deporte chicos gracias un fuerte aplauso ya lo vimos recibiendo alumnos la verdad que que que la listas fantástica las preguntas muy

Voz 7 17:34 buenas yo creo que tú tienes cara de llamarte Ariz si es que como es que me con conoces porque soy así soy un muro nada mía eres bueno Aritz deporte de fútbol el fútbol en qué equipo juega en el día de entrena muy bien de qué posición suele jugar de cierre de cierre venga pues a cerrar la puerta ya que no pasa

Voz 10 17:58 ningún delantero verdad adelante con tu pregunta

Voz 14 18:02 qué es lo que hay que hacer para alguien como con su tras

Voz 11 18:07 pues sabe ejercer como he dicho antes eh nosotras nos dedicamos profesionalmente a jugar al voleibol iba a ser deportista profesional conlleva muchísimo sacrificio yo por ejemplo soy de Almería sino sabes Almería está muy lejos de Logroño a Andalucía

Voz 10 18:26 no no tanto no tanto como Cartagena de Indias pero eh

Voz 11 18:30 Iggy Iggy bueno hay que trabajar mucho ser muy constante ser muy disciplinado y muy responsable con lo que haces y al final Si tienes claro el objetivo ir tienes claro qué qué te quieres dedicar a esto pues trabajar mucho y sobre todo ser muy constante y hay y a veces pues hay que dejar cosas de lado yo por ejemplo pues mi familia no la tanto como me gustaría vivo en otra ciudad que no es la mía pero bueno al final me compensa porque pues jugar al voleibol pues me hace feliz y esto que no

Voz 7 18:59 está Melissa cómo es eso de estar tan lejos de casa también parate

Voz 0195 19:03 bastante complicado sobre todo en esta época que yo siempre he venido todas las navidades con mi familia y de verdad que que ya dos años fuera ir estar la Navidad es una época muy bonita que todos disfrutamos en familia y cuando llega cada día osa haya por lo menos se estaba acercando el XXIV edición Prego que ya yo lo tengo como si fuera mañana Inés un poquito complicado en la cabeza al final pero son cosas que haber por mucho que desear profesional Illes muchos años en esto al final siempre les extrañará que familia en esa época osea eso no se te va Evening porque lleves mil años jugando huele profesional los porque lleve mucho tiempo fuera al final es algo que la familia de amor de la familia no te lo entrega otra persona un otro entre a nadie más eh aquí me siento muy bien osea con el equipo con la ciudad donde vivo y todo pero pero igual el amor de la familia es muy diferente y siempre se va a extrañarse lleva muy difícil yo creo que es algo que va a uno superando y que si te gusta el Voley como y menos así te gusta el Voley seamos este deporte si te hace feliz pues nada disfrutarlo al máximo entregar todo metí ir dejar que que al final estas aquí por una razón ni ir y esa razón va a ser al final de la Liga cuando creamos campeonas Monzón Moya

Voz 7 20:23 así es siempre buscar ser ser campeonas Arish que no soy adivino que es que habías escrito por la parte de atrás del fondo

Voz 10 20:30 en Canarias estaba preocupada Ariz diciendo como donde conocerá a mí he y cómo te llamas

Voz 7 20:45 Milla o la Mirian encantado de saludarte qué deporte practicas este email baloncesto y baile eh a ver del baloncesto cuántas horas entrenas más o menos alemán dos de baile que hace una hora como tu compañero aún algo más ahora que te gusta más el baile del baloncesto o de momento está probando a ver y probar bueno pues adelante con tus preguntas

Voz 0419 21:08 dos difíciles cuál es vuestro transpiración

Voz 7 21:12 una muy buena pregunta eh es bastante difícil

Voz 11 21:16 pues eh yo creo que aunque estemos lejos de nuestra familia siempre hoy en día los móviles los teléfonos me inspiración para mí siempre son mis padres porque la verdad que siempre han estado ahí en tanto en los momentos buenos como en los momentos malos bueno pues cuando tienes épocas así de bajón Cillo vital aunque estés lejos ellos siempre están ahí así que yo yo diría a mis padres

Voz 7 21:41 los papás siempre presente ser Melissa P

Voz 0195 21:44 para mí también Mis papás bueno en general mi familia sobre todo mi mamá y mi hermano eh son para mí saca todo son para todo yo estoy aquí por ellos y eso lo tengo clarísimo y cada cosa que hago es pensando en qué con lo que estoy haciendo y con el esfuerzo que estoy teniendo y quedando aquí más tiempo y soportando tanto es porque ellos van a estar mejor entonces para mí es es mi motivo son mi razón son muy motivo estoy aquí

Voz 7 22:12 por ello eh Amelia Melissa como supera es es que ha sido muy buena te pregunta y abre otra pregunta cómo supera es a veces las cosas no salen eh eh sabe jugar muy bien a Voleibol pero igual algún día pues la fastidié a eso no sale el partido adecuado no estáis a la altura de lo que esperaba el técnico o el resto de jugadoras como superar esos momentos esa frustración

Voz 11 22:35 bueno dentro de la vida de un deportista evidentemente el Voleibol o el deporte en general nos en matemáticas somos personas no somos máquinas entonces pues tú puedes tener un rendimiento en un momento determinado que no no es del todo productivo por así decirlo pero luego también tienes momentos muy buena entonces eso va dentro de nuestra profesión tenemos que aprender a convivir que hundía pues te salen las cosas bien ir simplemente pues sería hay que dejarlo ahí ser consciente de de que de que puede ocurrir y al día siguiente levantar Tey volver a la a tu rutina porque como he dicho no somos máxima y forma parte de nuestro de nuestra profesión

Voz 7 23:12 que a todos nos puede salir alguna vez algo mal pero lo importante es seguir intentándolo solucionarlo

Voz 11 23:18 esta mejora ya abajo nunca siempre ser positivo y con la cabeza bien

Voz 7 23:22 uno de los valores más importantes del deporte que siempre da otra oportunidad ITA Mel estudiando ese chico siempre da otra oportunidad gracias por tu pregunta un fuerte aplauso

Voz 10 23:32 otra alumna aquí en el CRA Moncalvillo y entrena hola

Voz 11 23:37 eh

Voz 7 23:38 cómo te llamas han Mela o la Candela y que deporte haces gimnasia rítmica gimnasia rítmica bueno estáis en algún club o como

Voz 0419 23:46 el ciclo

Voz 7 23:48 cuántas horas entrenas a la semana los dos horas bueno eso de momento es lleva hable pero esto de la gimnasia rítmica exige mucho entrenamiento no me han dicho a mí bueno pues poco a poco ir adelante con tu pregunta

Voz 0419 24:00 os ponéis nerviosos antes de que en vez de un partido

Voz 0195 24:04 bueno es llega un punto en el que ya no te entra muchos nervios más bien es como un poco de ansiedad de de querer hacer las cosas bien de que de que todo este equipo completamente organizado yo creo que empieza desde casa cuando empiezas a licitar todo para el partido en plan el uniforme e los zapatos a todo quieres que esté muy en orden y creo que eso hace parte de esa ansiedad yo por lo menos es hoy muy cafeteras buena colombiana expresan yo si no salgo de casa sin un café dentro o dentro en un vaso y caminando y voy tomando café entonces yo creo que todas esas cosas hacen parte más de ansiedad que de nerviosa aves entonces no es como has

Voz 7 24:46 buenas ese nerviosismo

Voz 11 24:48 bueno yo si me pongo nerviosa para que qué voy a mentido pero bueno yo creo que esos nervios son buenas porque es el día que no me pongas nerviosa yo creo que será porque ya no me importe tantos goles y no en doce sí sí me pongo nerviosa sobre todo cuando son finales o te estás jugando un título importante hay Si los nervioso más más fuertes pero si yo me pongo nerviosa y lo gestionan pues empezamos a jugar aquí una vez que empiezo a calentar y tocó el primer balón ya se me pasan pero sí que es verdad que antes en casa pues ya se va creando ahí esa marea cosillas

Voz 7 25:21 sí sí tú tienes Marie cosillas antes de entrenar competir en gimnasia rítmica no apoye pues fantástico

Voz 10 25:33 gracias gracias a un fuerte aplauso seguimos recibiendo alumnos veremos cómo te llamas

Voz 7 25:43 hola Lucía eh qué deporte practicas haces algún tipo de deporte va ahí haces bailes que claro de ahí he acertado trayendo ese tema porque es que claro hay unos bailarines aquí fantásticos y cuántas horas a la semana CES baila una hora y tienes algún baile favorito o de momento no vale pues adelante con tu pregunta apuntados otro tipo de deporte esto es complicado porque son deportistas profesionales entonces se tienen que cuidar mucho pero no sé si cuando llega el verano hacéis otro tipo de deporte

Voz 11 26:16 bueno e otro tipo de deporte como tal no pero en verano son cuando terminamos la temporada son cuatro meses de parón entonces tienes que hacer deporte pues para mantenerte un poco en forma es llegar a la siguiente temporada en condiciones óptimas pero en en verano por ejemplo me gusta mucho el voley playa que es espero

Voz 10 26:36 no nada serio dándose en bien de crema si te a

Voz 11 26:41 ay bueno ir al gimnasio bailar fuma baloncesto en pero vaya otro deporte así como tal yo por lo menos no

Voz 0195 26:49 sí bueno yo como soy selección yo no tengo esos cuatro meses de veraneo que tienen aquí

Voz 7 26:57 Colombia

Voz 14 26:58 allí saludó a mi MoMA hoy ir duros

Voz 0195 27:00 siete horas en casa duermo en casa y al siguiente día estoy viajando a otra ciudad para estar de nuevo con selección sigo con el mole de pronto en espacios pequeños que un fin de semana que es lo que tengo un domingo de pronto eh pues puedo irme a jugar voley playa me gusta o el año pasado el año antes pasado jugué otra temporada en en Perú hay tenía la opción el gimnasio había como baile y eso me encanta bailar hitos se yo me iba a bailar los domingos seguir haciendo deporte porque es mi vida y me gusta entonces era otra forma como de salir de esa zona de confort de esa rutina de del voleibol Évole pues me gusta también bailar

Voz 7 27:43 pues que es que vamos a seguir bailando de este Cawley como como como está mandado fuerte aplauso gracias Lucía un nuevo alumno que se siente aquí en Radio Rioja la Cadena SER cómo te llamas o la José eh haces algún deporte atletismo judo atletismo pudo haber en atletismo que disciplina estás entrenando ahora mismo o haces los diferentes

Voz 14 28:10 hasta los catorce años quinces no puedes elegir

Voz 7 28:14 escucharlos todos todos igual de todos los que todavía no puedes elegir cuál es el que más te gusta fondo fondo sea que es un buen fondista eso está bien de judo que es lo que más te gusta

Voz 14 28:24 es de judo la disciplina con los compañeros porque ahí en no sólo te enseñan es al cómo hacerlos combates sino también el respeto hay que tenerlos porque nuestro rival contra el que luchamos es tu compañero

Voz 0195 28:38 sí

Voz 7 28:39 porque sin rival y compañero no podrías hacer ayude evidentemente pues fantástica fantástica respuesta adelante con tus preguntas

Voz 0419 28:47 por qué es eso deporte porque recomendaría

Voz 0195 28:54 bueno yo creo que ahorita hace un rato a mí hablo algo muy importante es el conocer personas él echó a estar aquí sentada y haberlos conocido hoy a todos ustedes yo creo que es algo muy importante para mi vida porque al final llegará Colombia y voy a decir cuando estuve en Logroño en con el minis conocido un montón de niños y asimismo cuando fue a Perú he conocido muchas personas cuando he ido a muchos países he conocido muchas personas de diferentes culturas todo esto es muy bonito el relacionarse con tanta gente hacer el ser sociables es muy bonito y aparte de aprender de las demás personas porque yo creo que de cada persona que aún no conocen la vida uno aprende entonces es muy bonito tomar cosita de cada persona que al final te van a Esteban ayudar con con las cosas que haces todos los días entonces creo que esa es una parte muy importante

Voz 7 29:49 pues un aplauso gracias por la pregunta

Voz 10 29:56 tras la verdad que los estáis dejando nada en el tintero cómo te llamas

Voz 7 30:00 Tania haces algún deporte tenía ciclismo ciclismo bueno pues eso eso es muy duro cuánto entrenas tú ciclismo

Voz 0419 30:08 pues no ahora mismo es hacer porque lo hago

Voz 7 30:12 o lo haces con la familia que sales también andar en bici pues eso está muy bien bueno pues adelante con tu pregunta cuántas me era atroces sabéis gana algo bueno pues que con el Mini sólo con el mínimo esto es una esto es una barbaridad bueno yo llevo

Voz 11 30:28 estas admitida temporada quién el MIR de argüir en dos Reyes pues llevo tres tripletes cuatro Ligas IU una Supercopa y bueno ahora esperemos que la Copa de la Reina y la Liga también un saque unos cuántas medallas de tengo en casa

Voz 7 30:43 si en tu caso lo llevas a cuenta

Voz 0195 30:47 lo que pasa es que a ver con mi club en Colombia somos hace seis años campeona hace luego antes eramos subcampeonas Lloris tiempo ahora bueno lo del ministro los dos últimos años el triplete el año pasado aquí la Supercopa ahora con selección también en Colombia ya he ganado también medalla de oro de plata de bronce entonces como que de verdad que tengo una medalla erial tan casas sí de hecho las tengo muy organiza diitas podré tener por ahí cuarenta cincuenta medallas es es un montón de premios que he recibido por por mi posición veo saliésemos dos

Voz 7 31:30 pero bueno al final lo que hay detrás es muchísimo trabajo e lo que cuelga en las paredes de las habitaciones es mucho trabajo más allá más allá de la medalla pues una gran pregunta gracias a un fuerte

Voz 10 31:40 aplausos si hacemos un breve receso para publicidad

Voz 1130 31:48 si seguimos aquí en Entrena en este cole tan fantástico

Voz 0419 34:13 sí

Voz 10 34:17 continuamos aquí en Ser Deportivos en ser activos desde el colegio de Entrena y me decía a media vi queremos hablar nada de los estudios

Voz 7 34:24 no sólo que no sólo jugaba muy bien a voleibol sino que habéis tenido que estudiar ya habéis estudiado y eso no hay yo soy enfermó

Voz 11 34:30 a que ya he terminado mis estudios pero claro mientras estado jugando al voleibol pues he tenido que ir compaginando los estudios y el deporte profesional que no es nada fácil pero también pues cuando la carrera el deportista es muy corta y evidentemente cuando sacaba pues hay que dedicarse a lo que a uno realmente también les gusta que mi caso es la enfermería hay bueno pues aparte de ser jugadora profesional de voleibol pues también soy enfermera

Voz 7 34:54 pues yo creo que se merecen tanto Melissa como como Amelia un fortísimo aplauso

Voz 10 35:02 ahora a los profesores y les pedimos que este es un ratito quieren fumar autógrafos pedían autógrafos timos chicas ir recibimos a los profesores recibimos a Encarna

Voz 1130 35:15 Encarna Encarna donde se me iba a Encarna ya ya Andrés Encarna es profesora de Educación Física Andrés Fernández es el director el director de este CRA que que que nos avisa cogido tan fantásticamente bien a Andrés que que es Ucrania

Voz 13 35:33 bueno estas siglas tan complicadas significa Colegio Rural Agrupado significa que escuelas que no completan los tres cursos de Infantil y los nueve de Primaria

Voz 0419 35:46 se agrupan para

Voz 13 35:49 conseguir que los recursos lleguen a todos los sitios en esta comunidad autónoma pues se ha permanecido en vez de agrupar a los alumnos en una escuela trasladando los pues afortunadamente los niños se quedan en su pueblo aunque sean poquitos se quedan con los tutores comparten algunos servicios como es el equipo directivo en este caso el director pero también los maestros especialistas que sería de otra forma complicado muy costoso económicamente llevarlos a cada pueblo pequeño

Voz 7 36:14 evidentemente tiene sus pros y sus contras pero la ilusión el salvar la distancia el trabajar en diferentes localidades bueno pues son cosas que queríamos también reconocer con encarna cómo se trabaja la educación física en Ucrania uy pues yo tendría para una mañana para Blair

Voz 10 36:29 este tenemos unos cuatro minutito

Voz 12 36:33 para resumir un poco a mi historia estoy aquí desde el año mil novecientos noventa y tres es decir antes de que se creara el CRA N en el CRA Moncalvillo osarios mi primer año fue con alumnado solamente de Entrena luego ya hace formol queramos ir yo me quise quedar porque me gusta la zona rural no gusta la naturaleza eh a me gusta trabajar en los pueblos porque soy de pueblo y me siento muy bien muy agusto aquí pienso que compaginó bien mi vida profesional en un pueblo y luego vivir en la ciudad que es porque vivo en Logroño estuve muchos años pues en pueblos e como Medrano Sotés con unos recuerdos maravillosos eh Isla allana Sorzano me queda un poco la tristeza pues que estos tres pueblos e Sotés Medrano no perdón Sotés eh Sorzano isla allana pues han cerrado las escuelas y bueno yo tengo muy buenos recuerdos de de de de esta situación

Voz 7 37:29 el cómo trabajáis la educación física aquí entrena con los alumnos

Voz 12 37:34 como ves mira ahora aquí mienten una estamos muy bien porque es un colegio nuevo eh porque yo hasta que se hizo el colegio nuevo IVA de como profesor itinerante que ha comentado Andrés me iba yo con mi material tengo una bolsa del Gobierno de La Rioja me llevaba lo imprescindible y allí lo lo ponían Medrano Sorzano ir trasladando en el mi coche ir pero contenta y a gusto eh aquí ahora en medrar esta en Entrena tenemos un colegio nuevo que en fin eh algunas cositas en las instalaciones pues no se ha quedado un poco eficientes ya les explicaba antes Amelia así a Melilla que concreto del voleibol pues los postres no los puedo poner porque no encajan bien en los años

Voz 11 38:16 géneros

Voz 7 38:18 bueno pues se ha quedado aquí a través de los micrófonos de Radio Rioja de la Cadena SER mandamos que bueno que que mantener también las las instalaciones y que necesitamos unos postes unos agujeros para poder practicar Voleibol porque yo creo que chicos después de esta gran visita apetece no disfrutar de verdad así que eh Andrés encarna que se nos acaba el tiempo que gracias por haber nuevas puertas de vuestro centro que es un auténtico placer gracias a a las jugadoras del minis de Harley por por acompañarnos gracias a todos los alumnos por puede estar hoy aquí y lo voy a pedir a Ana que que nos ponga el te mazo porque hemos prometido que vamos a bailar no porque no

Voz 10 38:53 te Cole te hace deporte se baila mucho sé que habéis hecho un gran trabajo eh así que adelante que se acaba aquí ser activos SER Deportivos volvemos mañana ya sabéis como siempre fortísimo abrazo de gol gracias gracias chicos