Las noticias de Cantabria, 16:03 (12/12/2018)

Medio Rural ha procedido hoy a la suelta de más de siete mil trescientos alevines de salmón en el río Besaya a la altura del parque de la Biosca dentro de la campaña anual de reintroducción de la especie proceden de reproducción de reproductores salvajes ya han sido criados en cautividad en Arredondo están marcados para poder hacer un seguimiento a través de las bases de datos internacionales y esto permite saber de qué zonas son los salmones cuando se capturan en cualquier país que use este sistema de marcado seguimiento Ángel serbio es el responsable del programa

Voz 3

00:36

no el sabiendo usted ustedes que el de contaminación así la construcción de parece as y azules que él no estaban dotados de las típicas es salmonela sobre los sistemas que permitiesen que fueran a franquear el disco por por los peces este obstáculo esté impedir que el salmón es violación a las zonas tradicionales de reproducción de siempre son las de las de cabecera