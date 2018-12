Hora 14 La Rioja (12/12/18)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Diego García

Voz 0496 00:15 qué tal buenas tardes la policía francesa sigue buscando al autor de los disparos que ayer por la tarde causó dos muertos en Estrasburgo en esa ciudad está la eurodiputada riojana Esther Herranz que en el momento del ataque estaba a punto de acudir a una cena de Navidad del grupo del Partido Popular Esther Herranz qué tal buenas tardes

Voz 3 00:30 hola Juan hasta lo primero cómo estoy

Voz 4 00:35 varios o conmocionado todo pero la vida continua y el terrorismo no nos ha de cambiar nuestra vida

Voz 2 00:41 donde me cogió este ataque a Esther Herranz

Voz 4 00:45 pues me cogieron la almendra a pocos pasos de lo que fue pero yo salía de la Mensah caminas de una cena que teníamos la delegación española tenía que cruzar pues el canal y marcharme muy justo nada ambiguo Times andando sí pude salir pero no oiga no porque a la vuelta ya estaba todo cerrado aquí en lo intenté volver a dar más inmediato y media esperando a ver a mi hotel sino para conseguir lo he tenido que dormir en el sofá de algunos de un bicho

Voz 0496 01:19 hemos escuchado el testimonio de diferentes eurodiputados incluso con un compañero suyo Carlos Iturgaiz que creo que estaba ya también en en el restaurante como inmediatamente se les metió dentro Se les Se les les pidió calma hay que no salieran a a la calle

Voz 4 01:31 efectivamente desde las ocho de la tarde que yo llegue hasta la una Eisner tan no las persianas bajadas son cerrados estábamos allí sin Nathan esperando a ver qué pasaba a ver si podemos localizar a todo el mundo que conociéramos que todos estábamos ya con una tranquilidad y luego estuvimos esperando siempre bien para ver si conseguíamos volver a nuestros otros tres los que tuvimos una almendra hija nos dejaron agrupados minas fueron acogiendo el Kansas solos no en habitaciones de hotel de otros compañeros de delegación que no viven en el metro sino en otras zonas de Estrasburgo

Voz 0496 02:22 además la alcaldesa de Logroño ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy en la Cadena Ser de La Rioja sobre su futuro político no ha querido entrar en detalles eso sí Cuca Gamarra asegura que este mismo mes se conocerá quién va a liderar la lista del Partido Popular en la capital de La Rioja

Voz 3 02:37 permitir que en ese aspecto y no entre sobre todo por respeto a los órganos que toman esas decisiones dentro de del partido pero por otro lado yo lo que sí que creo es que el Partido Popular está siendo grandísimo trabajo en Logroño

Voz 0496 02:51 y además la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que el próximo viernes se va a producir un desahucio un desahucio de una mujer de setenta y seis años en Anguciana a las diez y media de la mañana según la plataforma tiene prevista la llegada a la Comisión del juzgado para ejecutar el lanzamiento a las diez de la mañana

Voz 0118 03:07 ya ha convocado la Plataforma una concentración

Voz 0496 03:12 en portada también los deportes a partir de las tres y veinte nueva edición de ser activos hoy desde el colegio de Entrena con Sergio Moreno yo en cuanto al tiempo que va a pasar en las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Sergi Loras adelante

Voz 5 03:24 las arrancamos hoy miércoles con cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas que pudiera ocasionar algunas brumas y bancos de niebla durante estas primeras horas de la jornada ya por la tarde la llegada frente atlántico hará aumentar la nubosidad hoy las temperaturas máximas bajarán nos quedaremos con diez grados ya tan sólo en Haro doce en Arnedo en Logroño y en Calahorra o trece en Alfaro el viento por su parte hoy sopla flojo y de la dirección variable iba a fijarse al final del día la componente sur en la sierra y la componente sureste en el valle

Voz 6 03:52 es una información de la Agencia Estatal de metió

Voz 2 03:54 la logia

Voz 0496 03:55 trece grados de temperatura en el centro de Logroño dos de la tarde y nueve minutos empezamos

Voz 2 04:32 elige a saltar con la mejor música internacional o con las salas practicar el swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente perderte en playas vírgenes o en pueblos Pan encanta elige sumergirse en aguas cristalinas nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan Castellón mediterránea Patronato Provincial de Turismo

Voz 9 05:03 imagínate dentro de unos años jubilado llevando una vida tranquila o una muy activa porque no imagínate viajando disfrutando del tiempo libre imagínate porque tu futuro puede ser como tú quieres que sea planes de pensión Laboral Kutxa hay otra forma

Voz 10 05:19 consulte indicador de riesgo alertas de liquidez y datos fundamentales del participe en oficinas laboral

Voz 0496 05:29 se lo venimos contando en esta emisora el primer semestre de dos mil dieciocho cerró con quinientas cuarenta y tres muertes más que nacimientos en esta comunidad autónoma según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística los detalles los tiene Jorge Gómez

Voz 1402 05:43 es un dato preocupante la caída de esta tasa de nacimientos que se sitúa en niveles de la posguerra y es que el primer semestre del año se cerró con quinientas cuarenta y tres muertes más que nacimientos en La Rioja según los datos provisionales de la Estadística del movimiento de la población publicada por el INE estos datos indican que en este periodo de tiempo en la región hubo mil ciento trece nacimientos lo que supone un descenso del trece coma siete por ciento en comparación con el primer semestre de dos mil diecisiete unos datos que no sorprende mucho al sociólogo Sergio Andrés Cabello ya que desde hace un tiempo dice se observa un estancamiento de la fecundidad

Voz 11 06:17 llevamos ya mucho tiempo con con una estructura demográfica caracterizada por un descenso o un estancamiento mejor dicho de la fecundidad natalidad en unas cifras que están dando lugar a un crecimiento vegetativo negativo que en años anteriores o en la década anterior fue mitigado por el tema de la inmigración no evidentemente pero una serie de factores sociales económicos culturales etcétera están dando lugar a estos cambios que dan lugar a que nuestro crecimiento sea negativo y que bueno suponen más importantes transformaciones dentro de la estructura social

Voz 1402 06:52 son varios los factores que han incidido para que la natalidad haya caído estos niveles como la situación económica o la inserción sociolaboral de los jóvenes que hace que no se puedan plantear un proyecto de vida en común

Voz 11 07:03 que la es la fecundidad deseada en España se sitúa en dos hijos por mujer irá fecundidad que tenemos en estos momentos es uno coma dos uno coma tres es decir algo ocurre cuando las personas que quieren tener hijos o quieren tener más hijos tomar una serie de decisiones vinculadas al proyecto de vida en relación a que no pueden afrontar o no se ven con las garantías de poder tener un segundo hijo no lo planteo como si fuese un bien de consumo evidentemente pero sí que es verdad que las transformaciones que se están produciendo en nuestra estructura social pues están dando lugar a que esas esas decisiones relacionadas con la maternidad afectadas evidentemente hay uno hay hay un incremento de la de la edad del primer hijo de los últimos años bastante importantes es decir yo soy mitiga o por lo menos eh condiciona bastante obviamente el hecho de poder llegar a un segundo hijo

Voz 1402 07:53 es necesario por lo tanto que los gobiernos adopten medidas reales y efectivas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral

Voz 11 08:00 tal como en nuestro país hoy nuestra región funcionan pues evidentemente todo el tema de horarios todo el tema de de el de de lo que de lo que suponen las jornadas laborales para las personas si no hay una con si no hay una conciliación más efectiva pues evidentemente no se va a poder tampoco profundizar en ese en ese campo con la primera cuestión es que la mayoría de las personas que no pueden no quieren que quiere viendo tener más hijos no pueden tenerlo si no es por el hecho de las dificultades para llevar a cabo ese proyecto de vida en esas decisiones entonces claro evidentemente ahí es donde está la primera la primera barrera la segunda como te digo pues medidas de conciliación por ejemplo todo lo que se está ahora señalando sobre la gratuidad de la primera etapa la educación infantil es muy importante desde el punto de vista de de de lo que es esa conciliación pero también hay más medidas que tienen que ver con la cuestión de la de los horarios con la cuestión de de lo que sería también la guardia custodia de los niños etcétera en un proceso complejo pero yo creo que además hay que mirar que se ha hecho en otros países para ver qué ha funcionado y adaptarlo si es posible nuestro país

Voz 1402 09:05 y mientras bajan los nacimientos el número de defunciones alcanzó las diez mil seiscientas cincuenta y seis en el primer semestre en la comunidad autónoma que representa una subida del cuatro coma cinco por ciento en comparación con el año anterior por otro lado la esperanza de vida en La Rioja la sitúa como la cuarta región más longeva

Voz 11 09:23 la responde un poco también a dinámicas más gente más un seculares porque buenos estamos donde nos encontramos en el interior peninsular interior de España hay evidentemente hay hay unos procesos también de de envejecimiento de la población por las dinámicas generales porque luego también se producen migraciones de jóvenes Janos a otros ciudades ya otros países incluso evidentemente pues como ocurre con los inmigrantes esas personas no van a tener hijos aquí a tener fuera si los tiene

Voz 0496 09:50 dos y cuarto el presidente del Gobierno regional ha pronunciado esta mañana una conferencia en la que ha repasado la actualidad ceniceros insiste en que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año que viene son básicos para impulsar los grandes retos de región esos retos está el demográfico algo que Ceniceros remarca Se tiene que incluir en el futuro modelo de financiación nuestra no

Voz 1046 10:08 Nos hicieron de unidad interna con respecto a la reforma al sistema de financiación autonómica es también una posición de unidad de varias comunidades autónomas ya sí podemos decir que Aragón Asturias Galicia Castilla León Castilla La Mancha La Rioja así ratificados en una reunión en Zaragoza el pasado diez de septiembre en una cumbre de presidentes una posición que se apoya entre otros criterios en la equidad y la capacidad de gasto para percibir la financiación la prestación de los servicios públicos en ello está el envejecimiento y la dispersión poblacional que son factores relevantes

Voz 0496 10:48 sobre Cataluña el presidente dice que no podemos seguir con una inestabilidad permanente y recuerda que esta situación lastra ya al resto del país

Voz 1046 10:55 y hablar de futuro también es saber que España en La Rioja no pueden continuar con una inestabilidad paralizante ni estar sujeta a los vaivenes del Gobierno de Cataluña yo siento en la sociedad riojana un gran cansancio con el independentismo catalán porque no puede ser que las demás comunidades autónomas estemos lastradas por esta situación y pienso que no podemos quedarnos a la espera de que se solucione un conflicto que sexta eternizar todo porque más de la mitad de los catalanes y los ciudadanos del resto del Estado quieren soluciones a sus problemas las quieren ya el presidente también

Voz 0496 11:45 ha pedido a los empresarios trabajar en la estabilidad en el empleo y que los salarios no pierdan conexión sobre los beneficios

Voz 1046 11:51 por eso queridos empresarios aprovechó este encuentro para pelearle a seguir mejorando la estabilidad en el empleo y que los salarios de los trabajadores no pierdan conexión con los beneficios empresariales unos salarios que entiendo no pueden venir marcados por decreto ley porque lo deseable a veces es imposible si queremos mantener la competitividad de las empresas y el ritmo de creación de empleo

Voz 0496 12:21 más cosas el Sistema Público de Salud de La Rioja incorpora las cirugía varía Trinca para el tratamiento integral y multidisciplinar de los pacientes con obesidad mórbida XXXII pacientes ya han mejorado su estilo de vida gracias a estos procedimientos son dos técnicas en las que se utilizan la gastronomía vertical el bypass gástrico Aitana García es una de las cirujana que lleva a cabo estas técnicas

Voz 12 12:42 esto siempre un desequilibrio entre ingesta el gasto entonces nosotros ayudamos con unas con dos técnicas quirúrgicas ayudamos a que los pacientes coman menos y a su vez lo que coman se aprovecha menos permitirme la expresión en el organismo pero se requiere una preparación previa muy exhaustiva que nos demuestra nosotros un compromiso posterior de cumplimiento de hábitos Sidenor de para llegar a las cifras de éxito exigidas por las sociedades científicas y que perseguimos también nosotros

Voz 0496 13:17 de dos mil diecisiete los cirujanos del Hospital San Pedro comenzaron a practicar la gastronomía vertical a la que ya se han sometido veintidós pacientes en marzo de dos mil dieciocho Se puso en marcha el bypass gástrico al que ya se han sometido diez riojanos todos los pacientes han presentado resultados favorables en cuanto a una pérdida de peso satisfactoria y duradera Antonio vizcaínos el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital San Pedro

Voz 1580 13:40 la cirugía ha sufrido un cambio enorme en cuanto a quebrarse a bordo de otra manera con técnicas muy poco cruentas con técnicas que permite reponerse a los pacientes siguen plazo muy corto y que eso nos da pie para poder abordar cirugía en pacientes obesos que la cirugía técnicamente como es lógico no es fácil pero eso no insisto no se ha hecho abordar el tema porque la respuesta comprobado de otros un servicio que ya llevan tiempo con experiencia la respuesta es fantástico

Voz 0496 14:11 de la política les contamos que Ciudadanos va a solicitar en el Congreso de los Diputados que el Tribunal de Cuentas haga una fiscalización íntegra de la administración pública riojana durante los últimos años de Gobierno de Pedro Sanz y los inicios de la gestión de José Ignacio Ceniceros Pablo Baena portavoz autonómico

Voz 13 14:25 hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para solicitar la fiscalización íntegra de la Administración Pública de La Rioja en materia de educación incluyendo toda la educación pública exceptuando la educación universitaria en materia de sanidad con una solicitando además una auditoría concreta de la Fundación Rioja Salud en materia de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja jaque pedimos pedimos que se fiscalice anualmente todas sus cuentas hice nos diga si cumple con la legalidad vigente también otros puntos en conclusión una fiscalización integra por el tribunal de cuentas de la Administración Pública de La Rioja de los últimos años de Pedro Sanz ir el inicio de José Ignacio Ceniceros

Voz 0496 15:15 se lo estamos contando de Hora catorce en la Cadena Ser de La Rioja son las dos y veinte

Voz 14 15:50 pero no lo turbio despedimos el yo lo grande debate tu nuevo Renault con unas condiciones excepcionales y descuentos del veinte treinta y hasta el cuarenta por ciento para para

Voz 15 15:58 de pitos con descuentos de hasta el cuarenta

Voz 14 16:01 sí y una cesta de Navidad regalo vasos dejarlo escapar pero los Special Days los días trece catorce y quince de diciembre en lo vio venir los de Burgos sesenta y cuatro Logroño te esperamos

Voz 0496 16:36 los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño piden la construcción de una acera en avenida de Burgos y el refuerzo de la línea diez de autobuses en la zona oeste para dar una mejor conexión a los barrios de Yagüe El Arco Valdegastea Beatriz Arráiz portavoz del grupo socialista

Voz 16 16:50 muchos de estos niños fueron enviados Ali ex Duques de Nájera esta fue la solución que se leyó era peor la que inicialmente se planteaba no sé si recordáis lo Christie's Aquiles pretendían enviar al Batalla de Clavijo todavía más lejos de su zona de la zona en la que viven bueno y esto ha supuesto también que en determinados momentos está línea de autobús esté especialmente saturada con los niños que van en este momento al Instituto Duques de Nájera es algo que se ha puesto todavía más de manifiesto está carente en materia de transporte público de comunicación de estos barrios insisto con el resto de la ciudad y por por lo tanto pedimos reforzar la línea diez

Voz 0496 17:28 la oposición dice que una petición vecinal pasa por construir un instituto en esa zona ya que sí que hay colegios de Infantil y de Primaria pero no esa infraestructura no un instituto Nieves Holanda cambia a Logroño

Voz 17 17:38 además de eso faltan como bien ha dicho Beatrice seguramente también los demás dotaciones de todo estilo y condición por eso el segundo punto de la moción es realizar en el ámbito de estos barrios las actuaciones urbanísticas necesarias para facilitar a la Comunidad Autónoma de La Rioja una parcela adecuada para la construcción de un nuevo instituto

Voz 0496 17:59 en la también el centro de salud en esas zonas otra de las peticiones de los grupos de la oposición Julián San Martín Ciudadanos

Voz 18 18:06 estamos hablando de casi veinticinco mil personas que viven en eso fue exactamente igual con las equipaciones sanitarias hay un consultorio en el barrio de Yagüe pero el resto no tiene absolutamente nadie tiene que bajar a Logroño para ir al médico con lo lógico es tener estos equipamientos estos servicios al lado donde viven skins en la zona oeste sí por eso estamos pidiendo en el punto el punto tres que se dote de una de un equipamiento una dotación para que se ceda autónoma que construya un centro de salud para la zona Oeste no yo creo que esto es algo importante repito es algo pedido negado

Voz 0496 18:41 también la oposición pide diferentes actuaciones urbanísticas de mejora Rubén Antoñanzas Partido Riojano

Voz 19 18:46 de forma absolutamente urgente porque es muy necesario se realizan actuaciones urbanísticas necesarias que tengan que realizarse para conseguir que al menos una de las aceras Daniel Burgos uno pues se pueda circular por ella de forma peatonal se pueda circular también con una vía ciclista no y que se continúe lo que es esta esta vía tenemos hacer un poco de historia recordó que durante el Gobierno del Partido Riojano y el Partido Socialista o el Partido Socialista y el Partido Riojano se inició la fase uno de avenida de Burgos y una fase que se que se acabó hice dejó ya el proyecto realizado para la fase dos aquí hay una total de Siria por parte del equipo de gobierno que con que disponiendo ya de un proyecto pues ha sido incapaz de continuar con esta con esta actuación

Voz 0496 19:30 y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño aprobado provisionalmente la modificación puntual del Plan General Municipal para el cambio de uso de la parcela de avenida de Madrid treinta y nueve cuarenta y cinco que desde el año setenta y tres estuvo ocupada por la clínica Valvanera hasta su traslado en el año dos mil trece al barrio de la Estrella esta parcela pasará a tener ahora un uso comercial Miguel Sáinz portavoz

Voz 20 19:49 un uso comercial destinado a una superficie comercial pequeña a una pequeña instalación comercial repito que no estamos hablando de una gran parcela no hablamos de un centro comercial son me parece importante se han estudiado alegaciones presentadas tanto por el promotor como por eh algunos particulares y algún grupo de la oposición y quiero decirles que los criterios técnicos que utilizan el está en el rechazo de las alegaciones Nos hablan de que el cambio de uso es perfectamente compatible con la ordenación de esta parte de la ciudad el entorno de venir a Madrid ya que hablamos de una de una zona en la que hay varias parcelas ya de uso sanitario Residencial Los Manzanos una residencia de ancianos que precisamente se va a reactivar estos próximos meses o años mientras que existe déficit en equipamiento comercial

Voz 0496 20:44 el centro Caja Rioja Bankia La Merced acoge desde hoy y hasta el veintiséis de enero una exposición conmemorativa sobre la historia de la Cofradía del PC Eugenio uno de los cofrades

Voz 21 20:52 llevábamos muchos años andando entre todos desde hace tiempo desde que han pasado ya dos o tres generaciones de los restauradores en en investigar cómo era la cofradía que os religiones había tenido hasta donde podríamos remontarnos ahí con motivo del quinto centenario intentando que la acusa sin los pillen trabajando pues Nos hemos adelantado un poco a la a la conmemoración también porque desconocíamos en parte que fecha exacta podemos poner como origen nuestro así que por si acaso de cara al dos mil veintiuno oí por si acaso repito teníamos que correr hemos hemos preferido

Voz 0496 21:33 me cojas recupera hoy cuando el destino nos alcance una película de mil novecientos setenta y tres que aborda la soledad en una superpoblada Nueva York protagonizada por Charlton Heston Se va a exhibir hoy miércoles en la segunda sesión de este fin los de cine y arquitectura que está organizado por la Fundación Cultural de arquitectos de La Rioja será a las ocho y cuarto en la Filmoteca Rafael Azcona Martín Sáenz es coordinador del ciclo

Voz 22 21:56 una película no siempre es que te encuentras dijo una película de las tres Macy's tópicas de estas con fuerza ficción que mostrar una ciudad eh que que ha unido digamos esto ciudades en la ciudad de los poderosos y otras ciudades como la Ciudad de la gente que con poco arriesgada después de estos toman las decisiones y la gente en las acata ya partió de esta oposición van a surtir una serie confrontación obtiene Juana Server como hacia donde podías llegar en nuestra sociedad

Voz 0496 22:27 el CESIF reanudar las movilizaciones en el Ayuntamiento de Logroño porque considera que el equipo de gobierno continúa incumpliendo sus compromisos con una parte del funcionariado

Voz 23 22:35 se aprobó el mesa general de negociación luego se aprobó en Junta de Gobierno local en junio luego de trámite que han seguido con policía policía han cobrado por por las presiones de la maratón ya nuestra alcaldesa lo pagado el uno de noviembre que es lo que estaba firmado y no los quiere pagar porque el acuerdo es para todos no para los colectivos que ella

Voz 24 22:56 tiene

Voz 23 22:59 a su favor haya la carrera horizontal si somos ochocientos cincuenta trabajadores afecta a todos seamos más de cinco años aproximadamente a unos ochocientos veinte ochocientos treinta pero son los que no hemos cobrado la carrera horizontal que si ya cobraron el Gobierno de en el dos mil diecisiete aquí tampoco lo cobramos el diecisiete está presupuestada en el dieciocho y ahora no no la quieren pagar

Voz 25 23:22 el Bou amapolas en flor que luzcan Tessa

Voz 0496 23:28 los Jueves Flamencos regresan al calendario cultural de Logroño con una programación que incluye seis conciertos y un espectáculo de baile en el Teatro Bretón hoy salen a la venta los abonos estos Jueves Flamencos que se van a llevar a cabo el diecisiete de enero al once de abril Pilar Montes concejala de Cultura

Voz 26 23:42 eh tendremos el seis conciertos y un espectáculo de baile y además tendremos ese concierto fuera de abono que es el que tendrá lugar en Bodegas Ontañón y con el que abriremos eh daremos ya inicio a este ciclo en dos mil diecinueve novedades que tenemos este año además de las propias de la programación sobre todo va a ser el espacio o la ubicación porque en esta ocasión todos los conciertos van a celebrarse en el Teatro Bretón en en las salas del Teatro Bretón no habrá conciertos en el salón de columnas si bien eh cuatro de estos conciertos tendrán un aforo reducido seguiremos manteniendo ese espacio íntimo ese eh ese ambiente que vamos a crear de mayor cercanía esto nos va a permitir que tengamos mayor posibilidad mayor aforo en esos abonos que vamos a comenzar a vender ya a partir del coles y este año llegaremos a los trescientos