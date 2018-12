Escucha las noticias de las 22:00 (12/12/2018)

Voz 0194

el debate de esta mañana en el Congreso sobre Cataluña ha dejado una frase resonando en las paredes de la Cámara la ha pronunciado el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà todavía estamos a tiempo ha dicho es la frase la que debería agarrarse todo el mundo se a unos no les preocupara el adjetivo de traidor y a otros no les preocupara la próxima cita electoral hoy desde la tribuna se han escuchado voces que intentan mantener en pie los últimos puentes que quedan voces que ya han dinamitado los puentes hace tiempo que luchan entre ellas por parecido electorado hoy parecía que había unos que se resistían a dar por enterrado el acuerdo de la moción de censura y otros que lo pisotea van con fuerza para que no pudiera volver a resurgir y es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo ese frágil acuerdo no para de tropezar lo más recientes el resultado de las elecciones andaluzas con la irrupción de la ultraderecha en el panorama político con la que pocos contaban a Pedro Sánchez se acorta el margen de actuación presionado por la derecha envalentonada tras los resultados andaluces por su propio partido temeroso de lo quiere Andalucía sea sólo el principio Pedro Sánchez amaga con romper definitivamente con los independentistas pero en el fondo no quiere espera que esa suerte que le ha acompañado siempre se vuelva a liar con él pero son pocas las señales que llegan desde el otro lado no llegará a ninguna hasta que en ese otro lado nos impongan pragmatismo que también escenifica Joan Tardà Ángels Barceló