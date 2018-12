Escucha las noticias de las 02:00 (13/12/2018)

Voz 0273

01:30

Theresa May sobrevive es el término que utilizan unánimemente los medios británicos para describir el resultado de la moción de los euroescépticos conservadores contra la primera ministra May superó la prueba pero el resultado no es una victoria doscientos votos a favor ciento diecisiete en contra muestran el conflicto interno que vive el Partido Conservador una mayoría de ochenta y tres votos no es suficiente para afrontar los enormes retos que tiene por delante con el acuerdo para el Brexit y las futuras negociaciones comerciales con Bruselas tras el resultado la primera ministra hizo una breve declaración me complace haber recibido el respaldo de mis colegas a esta noche a su nombre aunque estoy agradecida por su apoyo un número significativo de colegas han votado contra mi hija he escuchado su mensaje me viajará hoy a Bruselas donde comenzará la cumbre de los Veintisiete ya allí pedirá garantías legales políticas dijo sobre la salvaguarda para Irlanda del Norte