Escucha las noticias de las 04:00 (13/12/2018)

son las cuatro las tres en Canarias Theresa May seguirá al frente de su partido

tanto diecisiete en contra un resultado que demuestra el conflicto interno que atraviesa los conservadores la prensa británica de este jueves coincide en definir a Theresa May como una superviviente Rafa Munir

Voz 1772

00:32

superviviente con problemas internos en el Gardian Martin que Tel compara Theresa May con un pato cojo demasiado débil dice para recuperar el control de su partido en el mismo diario Poli Tom vi dice que las cosas están tan mal que tenemos que estar agradecidos por ello el Times renombre la primera ministra como Mary Poppins ilustra con un paraguas en llamas y cayendo al vacío May se aferra al cargo pero nada ha cambiado para ella lo hemos en el Sun Times May sobrevive con un voto crucial pero confirma la impresión de que es una líder zombi