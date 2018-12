Escucha las noticias de las 05:00 (13/12/2018)

han acordado en buenos días buenos días Theresa May llega hoy a Bruselas con un obstáculo menos bajo el brazo

con este resultado Mel puede celebrar en Bruselas la reunión con los Veintisiete como estaba como estaba previsto una reunión que será un ejercicio de solidaridad con la primera ministra británica pero sin capacidad para modificar el texto porque el documento de conclusiones al que hemos tenido acceso dice Lemos textualmente la Unión está preparada para examinar si puede aportar garantías pero éstas no podrán modificar ni contradecir el acuerdo de retirada en estado

es Unidos Donald Trump guarda silencio después de que un tribunal federal haya condenado a su ex abogado Michael Cohen por fraude fiscal por mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin por vulnerar la ley de financiación electoral pagó a una modelo de Playboy ya una actriz porno para que no revelaran sus relaciones sexuales contra le perjudicara durante la campaña electoral Cohen va a tener que pagar dos millones de dólares y cumplir tres años de cárcel corresponsal en Washington Marta del Vado

el ex abogado personal del presidente Le ha implicado directamente diciendo que obedecía sus órdenes que actuaba por lealtad ciega a Donald Trump para encubrir sus trabajos sucios Trump no ha reaccionado de momento a la condena esta semana dijo que esos pagos eran una simple transacción privada pero el juez ha concluido que son Tito a este escándalo se suma a otro que puede agravar la situación del presidente los fiscales de Nueva York han asegurado que el equipo de campaña de Trump coordinó con el editor de la revista National Enquirer el pago de ciento cincuenta mil dólares a otra mujer para lo mismo para acallar la lo que demostraría que los pagos ilegales que hizo Cohen no han sido los únicos esta madruga