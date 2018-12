Las noticias de Castilla y León, 10:02 (13/12/2018)

cosa entramos en la Gerencia Regional de Salud los profesionales ahora que has metido la Gerencia Regional inversores contempla la necesidad del y a partir de ahí tenemos un calendario inmovilistas en relativo a una huelga que es iniciará el día veintiuno y finalizará el cinco de enero

Voz 5

00:56

los médicos han tenido peores condiciones organizativas o laborales y eso es lo que estamos corrigiendo a partir de las reuniones que hemos tenido con ellos no tiene sentido que un médico de área se le asigne lo que lo quiera hacer lo que no quieren hacer los médicos de equipo tiene que haber un reparto equitativo de los días que se hacen guardias de los festivos de los de las vacaciones etc eso hemos trabajado con ello por eso nosotros sorprendido eh después de ese trabajo de mejorar las condiciones laborales que los planteará la derogación del decreto de la propia figura el médico