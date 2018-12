publicará Soldados de Salamina ahora acaban de darle Francia uno nuevos un galardón literario que que inaugura acercas además es el André Malraux que premia su último libro el monarca de las obras estar al servicio de la condición humana de lo que es un poco más abstracto eso sí bueno alude al al libro demagogo claro más famosos de nuevo la condición humana sin pero pero el premio como tal al servicio sin sonido es verdad sí el vamos a dejarlo mientras te den un premio estar contento ISP esos francesas que lo del Ku Klux Klan algo parecido venga cuyo grasa me lo pensaría búsquelo en que felicitó a Vox hace semanas pues nos preguntábamos aquí hace algunas semanas señor Cercas claro que lo mismo esto corresponde y a Vox la formación invitando a la Semana Santa de Sevilla a los del Ku Klan no podríamos saber nunca si lo han hecho o no está estado judío vale el caso es que le han dado el premio a morlaco

en quién rechaza un premio es porque quiere dos Yo a menos insisto que sea claro algo parecido sólo acepta los premios con mucha con mucha en fin con mucha gratitud y encantado imprime además que llevando al demarró mira hace poco estaba en Francia con con Salman Rushdie cedamos ahí en Nancy donde en festival ITA entonces se decía no es que claro no sé qué ha hablado exactamente el Booker Prize que es un problema muy importante que eran en en Inglaterra Venecia no y no todos los premios son justos entonces yo le dije tienes razón Salman porque si todos fueran justos todos los la a nosotros pero bueno es así