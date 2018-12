Escucha las noticias de las 12:00 (13/12/2018)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 2 00:05 hora doce

Voz 3 00:08 José Antonio Marcos buenos días hola Tony qué tal muy buenos

Voz 1018 00:10 véase el fiscal de Seguridad Vial ha ordenado a todas las policías locales que incremente la investigación de los atropellos originados por los polémicos patinetes que se han hecho habituales en las ciudades de nuestro país según datos de la Fiscalía en lo que llevamos de año se han contabilizado más de doscientos setenta accidentes con lesiones Adela Molina

Voz 0011 00:27 sí doscientos setenta y tres accidentes causados por patinete se han contabilizado en los once primeros meses de dos mil dieciocho de esos en doscientos tres en la inmensa mayoría habría responsabilidad del patinador el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Bartolomé Vargas que está compareciendo en estos momentos en rueda de prensa ha asegurado que se han registrado dos fallecidos yp varios heridos graves por atropellos de estos vehículos Vargas ha subrayado además que estamos ante cifras provisionales que previsiblemente aumentarán al finalizar el año porque ha pedido más datos El fiscal ha enviado un oficio como decías a todas las policías locales para que se esmera en las investigaciones por estos siniestros ha recordado también la responsabilidad de los usuarios que se pueden enfrentar ha dicho a penas de hasta tres años de prisión

Voz 1018 01:11 gracias Adela el aumento de la inmigración en la primera mitad de este año ha permitido compensar el descenso de la población por la caída de nacimientos y el incremento de de muertes son los cálculos que ha realizado el INE a partir del saldo migratorio en ese periodo Laura Marcos

Voz 1276 01:25 si los inmigrantes valían el invierno demográfico español hasta el uno de julio la población de nuestro país ha crecido en setenta y cuatro mil quinientas noventa y una personas gracias a que han llegado ciento veintiun mil extranjeros más de quiénes han emigrado sobretodo crecen los venezolanos colombianos y marroquíes esto equilibra la balanza de los peores datos de natalidad españoles desde que hay registros y también de la tasa de muertes más alta desde la posguerra que ha supuesto un descalabro demográfico nacional de algo más de cuarenta y seis mil personas ahora mismo según el Instituto Nacional de Estadística residen en España cuarenta y seis millones setecientas mil personas una cifra que no ha parado de crecer desde enero de dos mil dieciséis de la que la población inmigrante representa ya el diez por ciento

Voz 3 02:10 hora doce minutos el lehendakari Urkullu responsabiliza a la izquierda abertzale ahí

Voz 1018 02:14 H Bildu de bloquear la aprobación de los presupuestos sin tener en cuenta las consecuencias sociales el Gobierno vasco tendrá que prorrogar las cuentas de este año ante el fracaso definitivo de la negociación lo cual entre otras cosas impedirá que las pensiones mínimas en esta Comunidad eh cincuenta euros a partir de enero para situarse en dos mil veintiuno en ochocientos cincuenta y ocho euros que serán las más elevadas de nuestro país vamos a San Sebastián en Echávarri

Voz 4 02:38 el lehendakari con un discurso duro ha asegurado que ha sido una decepción al comprobar que EH Bildu sigue sin poner los pies en el suelo de la realidad de la realidad vasca y también el haber podido comprobar que la coalición se ha acabado comportando como la izquierda abertzale de siempre Iñigo Urkullu ha destacado además que cada vez que el Gobierno vasco lanzaba una nueva propuesta hasta un total de cinco las exigencias aumentaban

Voz 5 03:01 el final ha sido decepcionante porque en cuanto e unos atendido sus demandas han vuelto a sus posiciones maximalistas originales no han querido negociar sólo han querido aparentar han jugado con las expectativas de personas pensionistas de buena fe a sabiendas de que en ningún momento se han negociado esa materia porque no es nuestra Cómpeta

Voz 4 03:28 se refería Urkullu a esa exigencia inicial de EH Bildu de asegurar unas pensiones de mil ochenta euros aunque finalmente el Gobierno vasco puso sobre la mesa el compromiso de complementar las pensiones para asegurar unos ingresos al mes de ochocientos cincuenta y ocho euros en tres años Bildu finalmente terminó por no cerrar el acuerdo

Voz 1018 03:46 gracias Inés en el Senado en la comisión que promueve el PP para investigar la financiación de todos los partidos continúa compareciendo el líder de Podemos Pablo Iglesias negar cualquier ingreso ilegal lo irregular de dinero en su partido y rechaza que el PP tenga capacidad moral para poner el foco en otras formaciones Óscar García llegamos más

Voz 1645 04:02 la hora de comparecencia está siendo casi un diálogo de sordos mucho rifi rafe poco contenido el senador del PP Luis Aznar ha insistido en preguntar a Iglesias y trabajó para el Gobierno de Venezuela éste ha dicho que no y a partir de ahí pues mucho ruido después

Voz 6 04:14 de una hora ustedes ya se han cansado de preguntas sobre la financiación de mi partido que anunció una ahora es mirando no me interrumpe señor que damos son mejorar en su discurso pero por no haber venido usted a una sola pregunta no ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar lo que le preocupa tanto que hable que elevador que le preocupa por qué haber esté a las cabras puede ser

Voz 1645 04:37 Iglesias está defendiendo las cuentas de su partido con abundante documentación como decíamos entre innumerables interrupción vamos a ver

Voz 1018 04:43 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez va a participar en las próximas horas en la cumbre europea que estará marcada como no podía ser de otra forma por el Brexit de hecho los jefes de Gobierno esperan conocer los argumentos de la primera ministra Theresa May después de tuvo ayer para incorporar el algún tipo de interpretación sobre Irlanda al Tratado of oficial que Bruselas se niega a renegociar Griselda Pastor

Voz 0738 05:03 exactamente en una horas espera Theresa May en el edificio del Consejo Europeo para una reunión bilateral con tus que el presidente aunque en su agenda de citas previas a esta cumbre es importante también el encuentro con el primer ministro islandés encuentro que tuvo que suspender para quedarse en Londres is someterse a esa moción de confianza la cumbre en fijar tres no sabemos cuándo terminará porque como sabéis aquí están dispuestos dice era encontrar garantías pero no quieren modificar el texto del acuerdo ya ese es justamente el problema porque es ese el texto que May deberá someter ante su partido

Voz 1239 05:35 punto pero cree se haría con Carlos Cala Isabel Quintana el Tribunal de la Unión Europea de la razón a los ayuntamientos de Madrid París y Bruselas que recurrieron la decisión de la Comisión de elevar los límites para emisiones de diésel los jueces anulan esos nuevos topes y señalan que el Ejecutivo comunitario no es competente para modo

Voz 0824 05:50 la policía no descarta que el terrorista de Estrasburgo que mató a tres personas haya podido huir a Alemania o a Suiza tras el atentado el Gobierno francés pide a los chalecos amarillos que sean razonables y que no se manifiesta en el sábado aunque no ha prohibido los protesta

Voz 1239 06:02 el terremoto de tres con cinco grados sacude la localidad murciana de Lorca no ha provocado daños pero ha sido muy sentido por la población al situarse a poca profundidad hace menos de una hora otro temblor de dos con siete grados ha afectado Alcantarilla también en Murcia hay también sin daños

Voz 0824 06:15 se reúne la comisión de delitos sexuales creada tras la sentencia de la manada ese pretende cambiar el Código Penal para considerar violación cualquier acto sexual no