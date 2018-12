SER Deportivos: 'Hacia la profesionalización'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Javier Cerviño

continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es trece diciembre

Voz 1071 00:46 Victoria del Balonmano Logroño ante el Anaitasuna de Pamplona veintitrés veintidós fue el resultado final llegó este resultado evidentemente con emoción con épica con un gol final de Imanol García día la enorme labor de Sergei Hernández bajo palos así se cierra una primera vuelta por todo lo alto que no les ha alcanzado eso sí al equipo a estar entre los cuatro primeros pero más bien por el buen rendimiento de sus rivales en este caso el Bidasoa el Ademar y el Granollers que por los pinchazos del Balonmano Logroño es más suman tres puntos más que al término de la primera vuelta de la temporada pasada Víctor espuelas muy buenas tardes hola

Voz 4 01:22 muy buenas tardes vaya emociona hiere vaya Finaldi

Voz 1071 01:25 infarto

Voz 5 01:26 pues hasta el último suspiro y la verdad es que bueno me el partido hizo honor a lo que ha sido quizá la la forma de jugar desde a Logroño está esta primera parte de la temporada que ha sido luchando hasta el final a pesar de de que en muchas ocasiones son mucho estamos en el de como se vio en el partido de ayer pues el juego no fue el deseado

Voz 1071 01:46 tendremos tiempo de entrar en opinión la semana que viene propiamente saquemos íntimo para hablar profundamente de esta primera vuelta el Balonmano Logroño pero es cierto que con tres puntos más se ha quedado fuera de la Copa no sé cómo balón hasta primera vuelta Víctor

Voz 5 01:58 claro no era plan a primera ha sido una primera vuelta muy muy luchadora con algún un buen puñado de de de esquí poseen en muy pocos puntos y al final han sido pues los detalles quizá al eh la la única pega que se le podría poner al Ciudad de Logroño han sido los los tres puntos que se les han escapado en el Palacio de los Deportes que que tanto la derrota con Valladolid como el empate con con Graña con Granollers en dos partidos que estaban caso podría ser encarrilado pero la verdad es que va haciendo una una muy complicó muy complicada ayude a Logroño en esta primera parte que decir que que lo ha hecho con un con un notable

Voz 1071 02:37 pues con ese notable Nos despedimos de momento la semana que viene sacaremos tiempo para ver profunda entre el Balonmano Logroño gracias Víctor gracias hasta luego Jaime Garijo ha entrado en la convocatoria del Real Betis estará a disposición de Quique Setién esta tarde para ese dude Lahm Betis que hablaba anteriormente Pacojo los verdiblancos son primeros de grupo por delante del Milan pero necesitan ganar para acabar esta primera fase la Europa League encabeza adivináis porque habla del Real Betis en SER Deportivos La Rioja porque Jaime Garijo es un riojano que podría debutar esta tarde en competición europea Garijo es un logroñés que jugó en el Comillas Nos apetece conocer un poquito de presentarlo en sociedad muy buenas tardes Javi Adán

Voz 6 03:17 buenas tardes Sergio Garijo este mucha

Voz 1071 03:20 hecho apuntaba maneras y lo está consiguiendo

Voz 6 03:23 pues sí sí apuntaba maneras esa subida de pues ya apuntaba maneras aquí en en el Comillas bueno buen jugador mejor muy muy ordenados siempre con con Casp jugadores aguerridos quizás no de un poco el el gran perfil desde del Comillas pero bueno era un jugador que siempre daba la cara en el en el campo medio centro con con mucha fuerza y además bueno pues tenía una zurda de mucha calidad así ir de buen último pase

Voz 1071 03:54 y cómo lo cómo ha sido su progresión un poquito rápidamente Javi qué destacas del de su forma de entender este deporte como cómo ha logrado estar en una convocatoria con quise con Quique Setién

Voz 6 04:06 bueno pues mira a la verdad es que Jaime dijo bueno ha tenido la suerte de el Comillas de era un grupo majo los nacidos en el año noventa y nueve hay varios compañeros suyos que están también jugando en equipos de fuera para un equipo interesante en el que el bueno pues tampoco era el el más destacado de todos sino que era un tío bueno currante trabajador bueno pues al final esto de los zurdos no que parece que que siempre tiene una ventaja hay que escasean bueno pues como buen zurdo se va haciendo muy quieto en el equipo hasta hacerse un jugador importante bueno Selección Riojana pues centro de un poco de del Atleti ya los domingos y demás estará edad cadete en edad cadete bueno pues hicieron buena buena temporada ascendieron de de Segunda a Primera con contra gente de un año más bueno es año de cadete se fijó en el en el el Betis decidió incorporarlo allí poco digamos aprueba a ver qué tal y la verdad es que desde ahí bueno pues la la carrera siempre hacia arriba progresando cada año un poquito más y bueno pues un poco hasta llegar a a la cima no que es hoy con su primera convocatoria con el primer equipo en en Europa

Voz 1071 05:07 pues que lo desearon mucha suerte a Jaime gracias Javi Gracia ayer por la noche nos pusimos guapos los que los que están en disposición de lograr lo claro otros hicimos lo que pudimos y acudimos encantados a la gala de presentación del REF Logroño que la entidad riojana celebró en el Círculo Logroñés con el objetivo de presentar al jugadoras que buscan la salvación de la máxima categoría del fútbol español toda la gente guapa del fútbol riojano estuvo presente en esta celebración que sirvió para dar visibilidad al desarrollo que está teniendo el deporte femenino en esta región más concreta del fútbol hice cerró la fiesta por todo lo alto atentos porque canta Jorge García jugador de la calzada y anteriormente lo fue del Calasancio del Náxara entre otros y al cajón flamenco se sitúa la capitana del EDF Logroño la riojana Marisol espectacular es que hay mucho arte en el fútbol riojano pues espectacular el arte que hay que hay en el en el fútbol riojano bueno pues que continuamos aquí en Ser Deportivos La Roja

Voz 1071 07:08 tres y veintisiete y en menos de dos horas la Unión Deportiva Logroñés regresa al trabajo con la vista puesta ya en el partido de este domingo a las cinco de la tarde en Las Gaunas ante el Arenas de Guecho los riojanos llegan a este partido tras un empate y una derrota en sus últimos dos partidos reflejó que las buenas sensaciones no sean visto plasmadas en buenos resultados Sergio Rodríguez comienza a ver cómo la enfermería eso sí va perdiendo clientes Miguel Santos ya entro en la convocatoria para el partido en Anduva el zamorano no jugó en Miranda pero está esta semana está trabajando con normalidad y podría ser una de las grandes novedades en defensa pero lo cierto es que va a tener difícil regresar al once tras el buen rendimiento de Juan Iglesias en el carril derecho el joven futbolista se ha ganado con creces el derecho a seguir siendo titular aunque se puede dar el hecho de que Santos quizás se dispute con Flaño el lateral izquierdo hay que recordar que Paredes sigue lesionado y es el único lateral zurdo de la plantilla la temporada pasada Santos ya actuó como lateral zurdo también este año pero la o lo habitual era verlo como lateral izquierdo fuera de casa en campos pequeños donde su pierna derecha puede ayudar al equipo a defender balones largos y el juego directo veremos si continúa Flaño como lateral izquierdo que no ha fallado en defensa pero que ese lanza poco en ataque o Sergio apuesta para contra la helenas por el mayor empuje de Santos en el aspecto defensivo y una última nota el próximo día de Reyes el partido en principio se celebrará el cinco de enero por tanto en la noche de Reyes en Las Gaunas ese logroñés Racing de Santander

Voz 1071 09:41 cómo os comentaba al principio en titulares ayer disfrutamos de una fantástica fiesta del fútbol femenino riojano Nos invitaron los responsables del EDF Logroño pudimos disfrutar de una genial gala en la que conocimos a las futbolistas al staff técnico a las empresas que apoyan al deporte la verdad que está genial todo esto eh hay que visualizar a todos aquellos que ayudan con su tiempo su dinero aquel deportes y ha germinado en una región en que en lo social la verdad no suele tener tanta presencia como tratan de fomentar clubes como el Balonmano Logroño la Unión Deportiva Logroñés el Bodegas Rioja Vega los equipos de Voley sin duda el EDF Logroño por ejemplo vamos que que que no vamos

Voz 14 10:17 a verles en directo ya si es bastante difícil por esto todo lo que hagan en estos clubes será sin duda bien recibido y nosotros tenemos la obligación y además queremos contaros nueva todos vosotros con esta gala además que estuvo realmente realmente bien

Voz 1 10:37 una gala la de ayer

Voz 1071 10:38 que me llevó a preguntarme cómo de lejos está el fútbol femenino que además de exitoso como lo es cómo de lejos está para que sea también profesional qué pasos debe dar para lograr la plena la plena profesionalización sabemos que el camino será largo este cambio tiene una vertiente deportiva social económica y cultural en nuestro país los clubes femeninos de la élite en las disciplinas más seguidas están emprendiendo un tránsito hacia la profesionalización pero en función de qué modalidad los pasos son más o menos incipientes en concreto es notorio que el fútbol femenino está de moda en España sin duda en pleno auge hay multitud de datos que lo revelan se triunfa en las selecciones inferiores la absoluta ya es quinta en el ránking UEFA la Liga en la Primera División Nacional mejora a pasos agigantados en cuanto al nivel de sus jugadoras ya hay cuarenta y seis mil fichas federativas

Voz 14 11:29 cimiento porcentual es de dos dígitos anuales hay noventa y tres por ejemplo noventa y tres jugadoras en primera división foráneas se Televisa en varios partidos cada jornada y la llegada de patrocinios ha elevado la inversión la lucha por el primer convenio colectivo estaba cantada la principal demanda del nuevo convenio un salario mínimo lógicamente no serán los ciento cincuenta mil euros más IPC de la Primera división o los setenta y siete mil quinientos más IPC de la segunda porque la Liga Iberdrola femenina evidentemente no genera en estos momentos a un volumen de negocio similar pero permitirá la profesionalización de todas las jugador has algo que sigue sin ser una realidad mayoritaria en esta categoría evidentemente hay excepciones como la holandesa del Barcelona Mary ganadora del Balón de Oro en dos mil diecisiete con una ficha de cien mil euros anuales se da el caso de que el Barcelona por ejemplo amortiza los gastos de su sección con el patrocinio en sus camisetas de la firma están ley que ofrece tres coma cinco millones de euros anuales casi a la par en inversión en su plantilla hasta el Atlético de Madrid ganador de las últimas Ligas pero que sólo dio una prima de cincuenta euros por jugadora tras el alirón de la Liga dos mil diecisiete dos mil dieciocho lo que generó sin duda una larga polémica es un tercer un tercer escalón está el levante su masa salarial creció de quinientos setenta mil euros ochocientos cincuenta mil euros este curso está también a Athletic y la Real Sociedad y también cerca al Málaga pero los clubes más modestos en primera división donde se encuentra evidentemente en el DF Logroño se mueven en una horquilla presupuestaria de poco más de trescientos mil euros además de un salario mínimo ha asegurado el convenio parece que reflejará una protección total para los futbolistas que se queden por ejemplo embarazadas a través de un fondo de garantía no hace mucho tiempo que un embarazo una lesión con de cierta entidad podía ser causa de despido o de impedir una renovación de contrato como a pasar

Voz 10 13:25 eh

Voz 14 13:25 además se reconocerán los derechos de imagen que antes solían explotar los clubes se buscarán figuras para la protección de las jugadoras por impagos para evitar recurrir a la vía judicial Se establecerá en principio un plan de ahorro para cuando se retiren más allá del convenio es cierto que la competición mucho muchos ingresos Iberdrola aporta cuatro millones e la hace dos además un uno por ciento el presupuesto federativo y un cero coma cinco por ciento de los ingresos por comercialización de los derechos televisivos televisivos todo ello ha permitido elevar mucho el nivel de la competición con dieciséis equipos

Voz 15 14:02 no te va a Terra

Voz 10 14:10 china

Voz 1071 14:11 no autorizada sin duda es la de Toño hay seleccionador nacional sub diecisiete y actual campeona del mundo juvenil que ayer estuvo en Logroño con motivo de esta gala del del EDF Logroño que os hemos contado también en en titulares buenas tardes Toño que qué qué tal qué tal fue fue esta fiesta

Voz 16 14:31 hola buenas tardes qué está bien la verdad es que ha sido dada la extraordinaria él es oye no son las gracias por haber escuchado esas habla dos Logroño todos a la Federación dos sí ha sido una como tú

Voz 17 14:48 ah sí vamos que una

Voz 16 14:52 o como dice Logroño gran

Voz 1071 14:55 se trata de visualizar el trabajo que está haciendo en el fútbol femenino galas como estas ayudan sin duda muchísimo

Voz 16 15:01 hombre por supuesto por supuesto te cuenta que había mucho esto sólo hay vinculadas con el deporte vinculadas sólo buenos días no sólo en instituciones y no patrocinadores igual no es muy importante el femenino darle esa visibilidad no

Voz 1071 15:18 reconoció también tu labor la labor de otra campeona del mundo como como en este caso Ana Tejada

Voz 17 15:24 sí la verdad que nos has puesto que ponían los pelos de punta no

Voz 16 15:30 de nuestra muchos recuerdos en en muchas emociones y la verdad es que yo miraba para ella ella para y hacíamos ese movimiento Colleen es que no nos lo podemos creer todavía muy agradecida como no puede ser de otra manera Logroño

Voz 1071 15:45 Toñi en relación a este a esta éxito tan tan importante el fútbol femenino que sin duda es histórico nos hemos preguntado por qué es necesario en la firma de un convenio que permita la profesionalización de del deporte femenino de una vez por todas

Voz 5 16:00 bueno pues no paran uno

Voz 16 16:03 para mejorar las condiciones de las horas para para equiparar un poco ese el fútbol femenino no para ir equilibrando se abalanza sobre todo pues para que en unas horas sean profesionales puedan N puedan digamos sobre todo puedan entrenar siempre por las mañanas no tengan ningún problema en cuanto

Voz 5 16:24 y por haber eh

Voz 16 16:27 te puedes vivir del fútbol ahora mismo es lo que está haciendo es eh bueno apañan lo poquito no y creo que que tiene que mejorar

Voz 1071 16:39 hay que proteger evidentemente a estas futbolistas a estas profesionales pues por si acaso de lesiones tema de maternidad bueno circunstancias que que además anteriormente han provocado ejemplos muy malos y que evidentemente si queremos tener un fútbol femenino acorde a sus éxitos es necesaria esta firma de este convenio

Voz 16 16:57 eso es es hoy estamos hablando de que ya no sólo pueden a nivel de de de sueldos salarios y que que se vayan poniendo un poquito pues de donde se merecen estas chicas pues ya no sólo es eso es lo que estamos hablando de permisos estamos hablando de vacaciones estamos hablando de de poder tener reguladas muchas cosas pues que ahora

Voz 5 17:20 ah claro no podemos tener

Voz 1071 17:24 pues gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja gracias y felicidades por ese gran éxito en el Mundial ellas también por contar con Ana Tejada que sin duda sin duda se lo merece

Voz 16 17:36 muchas gracias a vosotros un placer clases siempre con vosotros

Voz 1071 17:46 para seguir indagando en la situación en la que se encuentra el fútbol femenino español hemos creído oportuno contactar con con alguien de la Liga y al otro al teléfono está Pedro mal había que es director de fútbol femenino en la Liga muy buenas tardes bienvenido a SER Deportivos

Voz 4 17:59 qué tal buenas tardes encantado como está el fútbol

Voz 1071 18:01 femenino

Voz 4 18:04 hay que ser muy optimista creo que te encuentras en un momento dado que que da pie a como hizo pues ser optimistas se en que poco a poco vamos alcanzando estos datos que nos hemos ido planteando todas las partes que estamos reactivo lucrado en ese desarrollo

Voz 1071 18:20 en qué punto se encuentra la firma de un posible convenio

Voz 16 18:23 sí

Voz 4 18:24 bueno si hay a nivel de aclaración un poco también la la profesionalización con votamos toca entendemos o el proceso de profesionalización abarca mucho en muchos ámbitos no no se trata sólo de que las jugadoras y los clubes venga repartirlos contractuales que ya lo tiene en lo que los jugadores coticen a las que ya lo tienen sino con un proyecto trescientos sesenta grados que abarca que instalaciones en en en buenas condiciones desde un producto comercial consolidando atrayendo el interés de patrocinadores desde presencia continuada en medio los en medios audiovisuales en prensa en televisión te digamos que es un trabajo global que se viene desarrollando por parte de de clubes de la Liga de la Asociación de Clubes de la Federación y en este sentido pues un un añadido evidentemente pues ha sido estas negociaciones que acabas de empezar en definitiva en Páramo pues bueno pues tratar de conseguir un convenio colectivo que en definitiva no va a venir hacia para reafirmar ese trabajo que se venía realizando por parte de los clubes ese ese cuidado esas mejoras en las condiciones están esperando las pues experimentando dos jugadoras al rebaño igual aunque entendemos que va a ser muy positivo para todas las partes y estamos negociando que ayudaría a las jugadoras

Voz 1071 19:37 ya este deporte

Voz 4 19:39 bueno también quiero decir creo que es importante un convenio colectivo en definitiva es es un acuerdo entre dos partes con lo cual va a ser beneficioso y tiene que saber que yo todos los clubes saben que les va a aportar mucho también a ellos les va ayudar mucho en ciertos aspectos bueno como te decía yo creo que de cara a los futbolistas y en definitiva estos posponer el papel muchas de las cosas que los clubes ya haciendo no como te decía desde hace más de tres años pues hay una obligación de que todo el mundo tenga todo el mundo que cobra que tiene un contrato en tu equipo el que sorprendía un contrato con la corrupción la Seguridad Social en las condiciones laborales están mejorando a nivel de salarios a nivel de diferente entrenamiento nivel de desplazamiento balón definitiva tu que es un paso más en este sentido algo más una cuestión jurídica de ordenar

Voz 18 20:26 tampoco pues pues todos los aspectos relacionados a la relación entre entre clubes sí

Voz 5 20:30 ya verás

Voz 1071 20:31 gracias Pedro por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 9 20:35 gracias por el apoyo y nosotros seguimos aquí

Voz 1071 20:38 el Deportivo La Rioja Ramos

Voz 1071 21:55 Nos apetece son las tres y cuarenta y un minutos casi ya hay cuarenta y dos y nos apetece un montón presentaros a Rosa Fernández es protagonista de una historia en femenino en femenino plural porque debe servirnos de inspiración a todos es un ejemplo de superación a través del deporte es un reportaje que firma Jorge Gómez para tiempo de descanso

Voz 23 22:20 sí

Voz 24 22:27 no no no

Voz 13 22:40 este tema que escuchan pertenecía a la banda sonora de Everest una película que reflejaba con total nitidez la belleza y la dureza de la cima del mundo como hubiera una película si alguien que ha estado aquí

Voz 25 22:52 yo me he claro claro porque no sé cuando ves una esa montaña y sabes que has estado arriman el punto más alto pues caduca de dicho yo vuelvo a Nepal y cada vez que veo la montaña pues me emociona no

Voz 13 23:06 es la voz de Rosa Fernández uno de las alpinistas más destacadas de nuestro país hace poco estuve en La Rioja y nos contó su historia una historia de altura en todos los sentidos una historia que queremos compartir con ustedes hoy en este tiempo de descanso Rosa Fernández cuenta con seis ochomiles y las siete cumbres por techos de todo el mundo uno en cada continente desde pequeña estuvo familiarizada con la montaña porque nació en un pueblo de Asturias pero lo del alpinismo llegó por casualidad a pesar de un padre que decía que eso era cosa de hombres

Voz 26 23:43 sí fue una casualidad de la vida porque íbamos yo en mi vida habría pensado escalar una montaña de ocho mil metros aunque sí que Nàstic pues en un pueblecito de montaña Heras

Voz 5 23:52 varias que que bueno tengo ganas montañés

Voz 26 23:54 desde niña pero claro eso es dar por supuesto que en que vamos no se me había pasado por la cabeza bongos y bueno fue eso un grupo de chicos de allí de Asturias que querían escalar una una montaña de ocho mil metros bueno no tenían dinero para irse a esa expedición muy pensaron hizo lo llevamos una chica ahí

Voz 4 24:15 Podemos

Voz 26 24:17 fue como como me vi metida en ese mundo del Himalaya

Voz 13 24:22 no llegó a cumbre pero el veneno de la montaña ya estaba dentro de Rosa poco después con casi todo el entorno familiar en contra fijas obtención en un gran reto el Everest

Voz 26 24:32 bueno sobre todo en casa sea el familia claro imagínate bueno de hecho yo creo que hasta que me fui que la montaña porque no tenía tampoco el dinero para irme y bueno yo creo que los imaginaban que me iba a de de hecho pues bueno yo me acuerdo que le dije a mi padre Papá se quitó ese dinero la hora de recital y me dijo mira te daría dinero para cualquier cosa menos de hora y bueno vamos no conseguí que me se dinero de hecho esta nos enfadamos un poco bueno pues me fui así que me fui pude marcharme y la verdad es que os vamos yo creo que fue un año que era el cincuenta aniversario de la primera ascensión a al Everest no pude subir a la cumbre tuve que darle la vuelta a unos ocho mil seiscientos metros más o menos pero bueno me devolvía a casa convencida de que yo aquella montaña pudiera asumir me puse con ellos y pude regresar pues en el dos mil cinco que fue cuando cuando llegué a la curva

Voz 13 25:37 sorprende esa fuerza física y mental Yesa determinación para hollar esa cima pero como dice Rosa cada uno tiene su propio Everest en la vida

Voz 26 25:44 bueno yo creo que todos en la vida tenemos nuestro deber ese de una forma u otra entonces que que cuando tienes un reto muy grande y luego lo considera es pues lógicamente a la satisfacción pues es también mucho más grande entonces yo sí que vamos cuando me vi allá arriba me sentí la mujer más feliz del mundo

Voz 13 26:03 en dos mil cinco tras volver del Everest su hija les sugirió la posibilidad de hacer el Proyecto siete Cumbres Se trataba de escalar siete montañas una en cada continente y eso precisamente hizo durante los dos años siguientes tras completar esos proyectos volvió a tener patrocinios pero todo cambia en dos mil nueve cuando Rosa es diagnosticada de un cáncer de mama

Voz 26 26:22 la verdad es que bueno que siempre soy una persona muy luchadora ahí siempre una costó muchísimo yo siempre digo que para mí lo más difíciles llegara a la base de la montaña porque luego una vez ahí ya somos la montaña yo suelo eso escalar la pero bueno conseguir todo lo que necesitas esta pues desde allí es muy duro ir ese año dos mil nueve sí que lo tenía todo dije guays año diez con mucha diferencia porque sólo tengo que preocuparme de entrenar no hay nada más no sí pues eso a mí no me duró la felicidad pues yo yo como es porque pero antes de terminar enero me detectan el cáncer de mama bueno pues es una situación muy dura dio lugar a dudas que iba a ser mi montaña más más difícil pero tenía que afrontar sea tenía que que afrontarlo aunque era algo que yo tampoco había elegido y di desconocía totalmente pero yo creo que somos muy afortunados porque tenemos una suerte tremenda con el equipo de médicos que tenemos porque mirad este año y se murió mi Serpa allí en el sepa que me acompañaba en Nepal de un cáncer de estómago es que allí no pudieron hacer nada cero lo estuviera aquí en España pues ahora mismo pues estaría estaría vivo no

Voz 13 27:41 lo cierto es que ni el cáncer ni la terapia lograron separar a Rosa de la montaña así se lo explica a un sorprendido equipo médico que aún así acaba permitiéndole seguir adelante con su pasión

Voz 26 27:51 sí por supuesto que sí sí de hecho armas Pedro yo cuando me dijeron que tenía un cáncer que había operadores dije pues a ver cómo hacemos porque yo me voy en abril y que uno se quedaron un poco sorprendidos pero bueno no sé qué te ven con tanta ilusión y con tantas ganas que tampoco se atreven a decirte que no puedes marcharte hasta que claro yo o la el momento de irme ya me dijeron mira rusa en abril es imposible no puedo decirte pero yo dije bueno pues hay otras zonas en el mundo que es Pakistán antes escala en verano entonces yo me puedo ir en verano a a otra montaña y entonces recuerdo que médico me dijo mira por un mes que desesperamos el tratamiento Si te vas a morir te vas a morir igual entonces yo le dije pues tienes toda la razón del mundo oí llega para mí va a ser una medicina mejor medicina más cara a esa montaña y así lo hice

Voz 13 28:43 hoy Rosa lanzo mensajes de superación el que le ha acompañado siempre en la montaña y en la vida tiene a la vista nuevos paraísos verticales

Voz 26 28:51 sí que se supera y luego también es que te da mucho fuerza ahí te da mucha fuerza yo creo que es para mi fue una etapa de la vida muy dura pero me ha dado muchísima fuerza para seguir adelante hecho otras cosas importantes bueno pues ir fue algo pasajero o de lo que estoy ya totalmente bien vamos que hay que dar

Voz 5 29:14 una forma tenía que haberlo pasado uno porque si no

Voz 26 29:16 otras cosas no hubieran salido adelante yo siempre tengo cosas en la cabeza lo tengo una montaña y pendiente que de las grandes olas más altas que es la que me queda que se en el K2 y una montaña que me que me apetece mucho vuelo físicamente pues estoy preparada buenos psicológicamente como siempre los doscientos hizo lo espero pues bueno que aparezcan esos patrocinadores que necesito para el año que viene

Voz 13 29:45 la escuchamos y estamos seguros de que volveremos a hablar con ella después de hollar la cumbre del K2

Nos vamos cuando falta nueve minutos para las cuatro de la tarde Nos vamos como cada jueves hasta el Ayuntamiento de Logroño espacio patrocinado por Logroño Deporte

Voz 1003 31:13 al otro lado del teléfono a Javier Merino que es presidente de Logroño Deporte muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos

Voz 31 31:19 sobre este fin de semana

Voz 1003 31:22 yo creo que nos tenemos que poner los patines elija la pista de hielo se viene una competición fantástica Campeonato de España de patinaje artístico y sincronizado el que va a tener muchísima gente en la capital

Voz 31 31:35 sí entre otros además a Javier Fernández nuestro medallista olímpico con lo cual es una

Voz 6 31:41 muy buena oportunidad para ponerte los patines

Voz 31 31:44 sí sí no te los quiere exponer al menos para ver un espectáculo impresionante que si sólo lo has visto por la tele no tiene nada que ver con con verlo la pista de hielo sí verá a gente tan joven haciendo maravillas sobre sobre minas

Voz 1003 32:01 evidentemente como un campeonato de España pues van a venir a Logroño los mejores entre ellos Javier Fernández evidentemente plug medallista olímpico un referente a nivel internacional de este deporte que viene ya anunciara su retirada estará en la gala de exhibición pero evidentemente eso para los que nos gusta el deporte las grandes estrellas tenemos que ir al a la pista hielo este este fin de semana

Voz 31 32:23 sí y además él empezó en estos campeonatos con lo cual que quién sabe si si no hay más Javier Fernández o patrocinadoras que van a ser estrellas en el futuro como como él no que salió en estos campeonatos que ya venía Logroño además con lo cual conoce perfectamente y la verdad que va a ser pues algo importante para Logroño ya simplemente por ser un un evento nacional con trascendencia nacional con un campeonato oficial como como es el que ha organizado aquí la Federación Española de deportes de hielo que siempre hay además muy buena sintonía hay gracias a también a la pista de hielo que tenemos pues podemos conseguir traer espectáculos de invierno también a Logroño de este tipo y la verdad es que que que tiene la Javi Fernández que siempre tener a grandes deportistas pues yo creo que anima anima muchísimo la y sobre todo anima a hacer deporte que también es lo importante

Voz 1003 33:20 la venir mucha gente insisto de fuera eh porque hacen esta es una competición similar en Pamplona en la verdad que fue espectacular y se espera espera un lleno absoluto

Voz 31 33:29 de hecho ayer en la presentación el gerente de la Federación hablaba de que pusieron a disposición tres mil entradas on line en su página web agotaban en horas es decir me los jugado los patinadores los clubes las familias pues en en horas agotaran esas tres mil entradas de hecho hemos tenido que montar más localidades para para para entradas de último momento porque van a venir muchísimas muchísimas personas entre ellos pues como digo tres mil personas este fin de semana que van a dejar dinero en el Nacional que también es importante

Voz 1003 34:03 carrera Virgen de la Esperanza que podemos ir detallando a los oyentes de Radio Rioja

Voz 31 34:08 pues que está a la vuelta de la esquina el sábado que es la penúltima que es una carrera tradicional que tiene muchas modalidades que me den la pena correrla porque además es cortita y porque además es previa hay prólogo de la San Silvestre logroñesa también por lo tanto a animar a todo el mundo que incluso en el mismo momento se pueden inscribir a participar solidariamente llevando alimentos hay correr pues esta carrera por el casco antiguo que si no llueve y esperemos que no Eva pues la verdad que que que está que que es una prueba magnífica

Voz 1003 34:43 sino para quitar el miedo al frío de cara a la San Silvestre que es una grandísima fiesta Ésta es como decir bueno pues que oye puedo llevar bien este yo me pongo una capita más de ropa Iago deporte de forma solidaria de más

Voz 31 34:54 claro y además este fin de semana que seguro que hay muchas comidas y cenas es importantísimo también hacer deporte

Voz 1003 34:59 en para engrasar un poquito de todo lo que nos viene ahora por delante bueno cosa en un calendario el el Atlético que es muy importante para Logroño Deporte Se demuestra prácticamente me sabe

Voz 31 35:11 sí son muchísimas pruebas estamos hablando siempre estamos en captó entre catorce y diecisiete pruebas cada año que suelen ser pues se en el mes de agosto efectivamente una una mes entramos ya terminando este circuito como decimos Carrera de la Esperanza es la penúltima San Silvestre ya está lanzada además aprovecho para animar a todos los logroñeses a participar en la San Silvestre a través de nuestra página web de Logroño Deporte punto es porque como novedad además la inscripción on line es prioritaria hasta el veintisiete de diciembre ya afinan el final final de mes presentaremos ya al Circuito dos mil diecinueve con con las carreras que en dos mil diecinueve semana se van a poder correr empezando muy prontito con la de los libios que es la primera

Voz 1003 35:55 practicamente nos cae casi en reyes esa carrera para para también quitar todos los excesos de la Navidad

Voz 31 36:02 sí es ayer tenemos que poner ya con con el no

Voz 1003 36:04 mil diecinueve porque esto no para en un año muy intenso con con muchas grandes eventos pero uno que nos tiene muy interesados que es ese torneo de pádel el Pro Tour donde esperan a a los mejores Plaza de Toros la verdad que va a ser un evento que se va a celebrar del siete al catorce de abril sino recuerdo mal desespera Se espera en los mejores e las mejores raquetas del circuito

Voz 31 36:30 de hecho si alguien no sabe de lo que estamos hablando hablamos de Huerta del Tour este fin este fin de semana se celebra en el circuito de maestros en Madrid en en el Madrid Arena hay si ponemos la tele este fin de semana veremos que estamos hablando en estos momentos Huerta del Tour es el mejor circuito del pádel el mundo los mejores jugadores de pádel del mundo están en ese circuito empezó como muy bien decías con el Pádel Pro Tour pero evolucionó desde el dos mil doce dos mil trece algo muy grande por eso llevamos negociando este evento pues no te voy a exagerar pero año y medio con la organización para que Logroño se hiciera hueco dentro de este circuito que es internacional que no sólo se juega en España que se juega en Argentina que se juega en en en en Paraguay que se juega en todo el mundo y Logroño del siete al catorce de abril va a ser sede en la plaza de toros algo muy espectacular y la semana pasada anunciábamos esa fecha ese lugar y estamos ya pues intensamente trabajando los equipos para montar este evento que que dura una semana que bueno pues a las cifras que se manejan de retorno económico y que no es lo decía el propio director de pues estamos hablando de que en la ciudad quedará un millón y medio de euros aproximadamente pero sobre todo que vamos a ver a los mejores jugadores y jugadoras del mundo entre ellas una riojana una logroñesa Celia atrae

Voz 1003 37:58 retorno también en imagen porque a estas grandes estrellas del pádel se les siguen todas las partes del mundo Logroño va a estar va a estar en todas las televisiones

Voz 32 38:07 sí de hecho vamos a estar en las televisiones como yo

Voz 31 38:10 de poníamos Madrid Podemos Madrid este fin de semana el foco y sale en todos los telediarios pero en Gol TV es retransmitido las semifinales y las finales y por lo tanto en Logroño pasará lo mismo con lo cual Logroño el lo ponemos en el mapa con el deporte y eso es muy importante como retorno de imagen efectivamente

Voz 1003 38:28 Javier que no acababa del dos mil dieciocho que ya estamos nerviosos con el dos mil diecinueve pero que de esto se trata vivir con emoción el deporte poderlo contar aquí en Radio Rioja y seguirlo y disfrutarlo al máximo

Voz 5 38:39 así es disfrutarlos vivirlo eso es lo lo importante como es cómo

Voz 1003 38:42 hombre gracias cada jueves hablamos contiguo muchísimas gracias un abrazo