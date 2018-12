Las noticias de Cantabria, 16:03 (13/12/2018)

Voz 3

00:48

es está sentenciando no se está respetando el derecho a la presunción de inocencia que es que estamos hemos dado derecho lamento profundamente la desagradable situación personal que están viviendo no solamente los el rojo sino todas las personas implicadas a un juicio mediático yo estoy convencida de que se han podido cometer errores pero no irregularidades a sabiendas de que son Se tratan de irregularidades y mucho menos delitos