Escucha las noticias de las 16:00 (13/12/2018)

cuatro las tres en Canarias ha comenzado la cumbre de Bruselas con May en la capital comunitaria desde medio día allí tenía varias reuniones suspendidas por la votación de la moción de la que anoche salió airosa a la entrada a los mensajes de los líderes europeos han sido todos muy similares en la línea ya conocida de que el texto no admite cambios corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

buenas tardes el texto no puede negociarse no puede abrirse es un mensaje unívoco el que llega al empezar la cumbre

Voz 0738

00:35

lo cual quiere ambigüedad no podemos reabrir un acuerdo jurídico no podemos renegociar lo que hemos negociado durante meses podemos tener un debate político pero no reabrir esperemos claro a ver qué dicen son las declaraciones de Emmanuel Macron el último al llegar a esta cumbre que se ha iniciado con un minuto de silencio por los ataques en el mercadillo de Estrasburgo