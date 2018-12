Las noticias de Galicia, 17:02 (13/12/2018)

es algo en funciona Rubén para nos debiera ser objeto de esta comisión deberá ser objeto de este Parlamento debería ser os obsoleto coño que fue que no funcionó ven con recelo no para sancionar a lo concedo para poner medidas para que no vuelva a suceder como hubo cosas que funcionaron bien hubo pacientes que fallecieron en circunstancias que deberán ter fallecido

Voz 4

01:41

son no sugestión ninguna acuse así de cruda es declara o te retractas o te vas ni me retracto ni me voy como compromiso político no depende de opinión de un señor estaba aquí antes de este señor entonces Eu son dos Partido Socialista no son dos partidos Rafael lista no no boxer Eu son de unas ideas era socialista antes de conocer apaches seguimos