Voz 0313 00:00 Susana amigo yo no sé para que me lo han dicho unos cuantos oyentes ya que uno de los atractivos cuando empieza a Radio lindo es saber cada semana con qué canción arranca porque tiene sus motivos tiene sus razones tienen sus cosas bueno hoy hoy hoy vuelve quién estuvo más tiempo en esta portada que es el portugués Antonio zambulle o zambulle como se pronuncie que tienen nuevo disco donde uno de los temas es esta maravilla que Chamosa

Voz 0313 00:34 pero intento con el portugués Elvira buenas tardes con el catalán yo creo que debería sí sí sí sí sí sí sí no no me no me

Voz 0545 00:47 yo no me quieres y bueno Siligrana me quieres ya no me llamas pero además es tan bonita es la última canción la que más es ahora de él y que ha pasado al número uno de las listas en Portugal porque es una preciosidad para mí Él es el dios de la música en portugués

Voz 0313 01:03 oye pero este hombre que tiene tiene cuarenta y pocos años mucho esto podría llegara al estatus de un museo

Voz 0545 01:10 sí porque bueno Veloso eso

Voz 0313 01:13 sí lo podría llegar a este si ella

Voz 0545 01:15 yo que yo creo que el cierre conocidísima oye ahora reconocido en Portugal esta canción tiene unos arreglos que me parecen un poco como de canción italiana de los años sesenta una cosa

Voz 0313 01:59 hombre yo lo siento pero vamos a cambiar por qué Elvira Lindo como saben extrae todas las semanas

Voz 3 02:04 Nuestra personajes muy diversos muy distintos muy diferentes

Voz 0313 02:08 en los cuenta historias acerca estilos de vida a tendencias no siempre urbanos por cierto que igual hay gente que cree que de fuera de las grandes ciudades nueve vida hoy tenemos un ejemplo fantástico que lo confirma y que viene también de la mano de una canción

Voz 5 02:30 el atar vea María

Voz 0313 02:33 no olvidarlo planta catorce yo escribió en su día lo record de Víctor Manuel y que ahora están escuchando la voz la cantante asturiana que Serna Marisa Valle Rosso eso nos conduce a un libro titulado Los niños del humo de la periodista Aitana Castaño y el dibujante Alfonso Zapico que hay detrás Hesperia olvida pues hay de

Voz 0545 02:52 detrás historias que merecen la pena ser contadas hay que decir que Aitana es una periodista de este tipo de periodistas que nos hacen mucha falta de de la información local

Voz 0313 03:02 la no la podemos perder

Voz 0545 03:04 dejada de la mano de Dios porque bueno porque tantos medios han cerrado en esos lugares pero Aitana a mí siempre me hace mucha gracia sigo muchos esos crónicas es una periodista activa simpática curiosa plática que se que que nació en esa cosa de nací en las cuencas que tiene es sea centro especial ese olor especial porque dicen que los niños de la cuenca olían humo y entonces ella misma se dio cuenta de que había un montón de historias de un mundo que está de alguna manera por cerrarse es el el de los mineros pero que tiene una historia cultural impopular tan rica que merece la pena ser contado yo pensaba fíjate en El hombre tranquilo de John Ford decía aquí no tenemos una película de no de de de de toda esa gente que me recuerda los personajes este libro Los niños de uno me recuerdan a este tipo de personajes hombres rudos mujeres fuertes gente que habla sin pelos en la lengua muy combativos muy de izquierdas porque fue una zona izquierda

Voz 0313 04:08 muy reprimidos y todo eso por eso

Voz 0545 04:11 de todo eso la niña Aitana Castañón que es casi la primera generación que ya no vive en las cuencas ha ido tomando nota de este pequeño lo ha querido contar

Voz 6 04:20 Aitana Castaño buenas tardes hola buenas

Voz 0313 04:23 hola qué tal estás poder pues encantado de tenerte en La Ventana de verdad

Voz 6 04:26 yo encantada de estar de que dejáis entrar un poquitín el humo

Voz 0313 04:29 que el título viene de sexo comentaba Elvira aquí

Voz 0545 04:32 tan la cuéntanos cómo se te ocurrió al título

Voz 6 04:34 pues sí porque además tiene una historia muy graciosa el eh yo hace años en ese periodismo local que dice Elvira llegue a un pueblo que se llama Mieres que bueno uno de los pueblos más importantes de las cuencas mineras asturianas y había una exposición de fotos del tren del Vasco mallorquina el tren del vasco era un tren que llevaba el tren el carbón desde las cuencas mineras hacia San Esteban de Pravia al mar después con los barcos ya iban hacia los Altos Hornos de Vizcaya entonces en ese tren además de de ir vagones de carbón iban vagones de viajeros iban normalmente los ingenieros que vivían en Oviedo y trabajaban en las cuencas pero también a veces iban los niños que estudiaban el bachillerato en Oviedo entonces una vez uno de esos niños era el que organizaba la exposición de fotos y me cogió por las solapas y me dijo los guardias de las cuencas cuando llegábamos a Oviedo nun teníamos que decir queramos de les Cuén que es ya lo sabía todo el mundo porque la ropa Nos olía a humo a mí me pareció una una imagen que nos explicaba un poco a todos los que vivimos nacimos o tuvimos algo que ver con las cuencas de del de sobretodo en la segunda mitad del siglo XX ya no tanto de ahora porque antes Carles decías que este es el año en el que se revolvió a Franco sí este año dos mil dieciocho el XXXI de diciembre es el año en que se van a acertar todas las minas que quedan en Asturias al menos las minas que no son rentables y que en el mundo en el que vivimos casi ninguna renta

Voz 0545 05:53 no yo creo que hay que separan entre lo que era la dureza de la vida que no es defendible y tal vez la nostalgia de una cultura popular como como divide a las dos cosas en tu cabeza Aitana

Voz 6 06:04 es que antes al principio lo decías Elvira in lo que es la la explicación que siempre vamos a Alfonso yo eh Alfonso yo somos los dos de las cuencas de la cuenca el Nalón él es de un pueblo que se amablemente que es puramente minero yo soy de Langreo que también es muy minero aunque también hay algo de siderurgia había algo de siderurgia nada el el caso es que nosotros efectivamente somos la primera generación de esas cuencas en las que que no tenemos No somos una generación que tengamos un trabajo vinculado como generación al carbón cosa que estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos ya me hay una cosa que me fascina de las cuencas me gusta mucho además yo vivo en las cuencas dice una amiga mía periodista que se llama Azahara había corta del diario El Comercio de aquí de Asturias que yo vivo en las cuentas como una especie de militancia porque aguanto ahí como en el Fuerte Apache porque era un universo muy particular en a en la segunda mitad del siglo XX cuando de repente empezó a llegar mogollón de andaluces de extremeños gallegos y portugueses muchos catalanes y muchos vascos que venían a trabajar a las minas entonces eso hizo un universo particular que nos hizo de repente tener como un nacionalismo de nacionalismos sabes es nacionalismo no excluyente el único nacionalismo excluyente que que tenemos entonces claro era la de repente nosotros somos esa primera generación que no tenemos un trabajo vinculado al carbón pero también somos la última que lo podemos contar porque lo vivimos en los años ochenta vivimos las manifestaciones las huelgas vimos empezamos a vivir en la adolescencia los cierres de los pozos que acabaron siendo traumáticos también

Voz 0545 07:31 por ejemplo cuentas pequeñas historias como la mujer que recibía una llamada por la noche ya sabía ya sabía que persona decía

Voz 0313 07:40 Marisa se llamaba si es que el

Voz 6 07:42 eh mira eso yo una historia muy particular es el primer relato que que abre el libro que se llama teléfonos y además mira os va a hacer gracia porque si relató lo escribí en Madrid yo estudié Madrid Periodismo estaba estudiando me acuerdo totalmente el Banco de de la biblioteca en la que estaba estudiando estaba leyendo un artículo de Manuel Rivas que salía en El País Semanal que había hecho Manolo Rivas precisamente en estas cuencas asturianas había venido a hacer el cierre de las primeras minas decía empezaba el artículo diciendo en casa de los mineros no debe ya no debería haber teléfono y a mí me me me hizo gracia porque yo nunca me había planteado nunca me he planteado eso y efectivamente yo mi padre no trabaja no trabajo en la mina pero yo tengo tíos que trabajaron la miel de Mis abuelos efectivamente que te sonará el teléfono a ciertas horas cuando sobretodo a la persona que que tienes en casa estaba en la mina

Voz 0313 08:33 lo ese relato para que los oyentes se hagan una idea más precisa fíjate teléfono se titula Marisa no tenía que levantar el auricular para saber lo que iban a decir al otro lado del hilo telefónico eran las cuatro menos diez de la madrugada Jaime estaban pozo pero lo levantó Marisa oye mira que soy Serafín bien vetado buscar ahora mismo no sólo haya que mira Marisa oye dime algo Marisa colgó el teléfono sin decir nada arropó a Jacobo que dormía en la cuna y comenzó a llorar al poco sonó el timbre eran las vecinas ellas tampoco dijeron nada qué maravilla de verdad

Voz 0545 09:10 a Italia que que carácter conformado esta forma de vida en la gira que tú crees que les hacía de una manera particular yo creo que sí porque al final cuando convives todos los días

Voz 6 09:20 con con una dureza de del trabajo tan fuerte pues te hace tener unas ganas de vivir muy grandes entonces eh es verdad que si piensas lo primero que puedas pensar cuando piénsese en las cuencas es en el de accidentes o en enfermedades relacionadas con la mina sí o en la dureza de ese trabajo pero es Navidad yo creo que precisamente por eso somos en Asturias Nos gusta decir fue ligeros sabes que son como fiesteros entonces Nos gusta mucho vivir o Nos gusta en aquella época les gustaba mucho vivir y entonces creo que forja un carácter eh el hecho de saber que todos los días te tienes que meter en cuatrocientos metros bajo tierra en unas condiciones que no son las mejores porque yo bajé muchas veces a la mina de visita estuve veinte minutos ya me parecía que me me ganaba ya la jubilación de los mineros sólo por esos veinte minutos entonces yo creo que sí que forja un carácter y después hay una cosa que a mí me lo que me gusta mucho lo que pasa que también descubrí cuando salí fuera que es el humor no bueno no sé si es derivado del carbón precisamente pero sí sí el humor negro que que cuando sabes que me pasaba a mí cuando salía fuera me daba la impresión la gente le parecía que yo era brusca pero en realidad era graciosa empezaba a ser anuncios si es verdad que al final sí que forja yo creo que sí que forjó un carácter sobretodo a también lo mencionaba Elvira eh esa ese sentimiento de colectividad al final una de las lecciones que Alfonso yo este libro que queremos saldar en una mínima parte esa deuda de todo lo que las cuencas Nos ofrecieron a nosotros porque además eran tierras era una tierra con mucha gente con había treinta mil mineros ahora no hay ni mil había treinta mil menos había mucha mucha movimiento cultural mucha vida Había clubs de cine de lectura de de hecho Langreo Se le nombró la milla cultural de Europa en los años setenta entonces claro había mucha había mucho movimiento

Voz 0545 11:09 María vida había vida había mucha vida clave

Voz 6 11:12 claro entonces esa eso es lo que nosotros también queremos saldar esa pequeña deuda de lo que ellos nos ofrecieron porque nosotros sabemos todo lo que se hacía todo lo que por lo que se mucho por la

Voz 0545 11:23 ya me imagino una comida contundente tu madre tiene una casa de comidas no sé si decir a un restaurante no

Voz 6 11:30 sí una casa de comidas si no haga comidas contundentes

Voz 0545 11:33 sí pasa ahora a la mina para bajar a la mina por ejemplo que llevaba en la tartera un minero

Voz 6 11:38 mira normalmente se llevaba Se solía llevar bocadillos hay un hay un detalle que que a lo mejor vira es interesante no se pueden bajar bocadillos envueltos en papel Albal por ejemplo hay que baja porque el papel Albal puede crear chispas obstruyen el mina sabéis que bueno lo más peligroso de la mina es el grisú que es un gas sí que no huele a ir además no hay manera osa lo el la el grisú lo llama la muerte silenciosa el del canario no el del canario justa muy bien el apunte se ponía canarios cuando el canario Sesma hallaba a los mineros salían pero pues ya dejaron de usar canarios ya usa aparatos entonces las historias que tú el el grisú la primera bocanada de aire te te te duerme y la segunda te mata entonces el el grisú pues hay hay que tener en cuenta el el papel Albal no se puede bajar a la mina porque crea puede porque pueden generar chispas y el grisú en contacto con con el oxígeno o con algún tipo de fuego pues explota entonces se bajaban bocadillos pero imaginados usamos bocadillos contundentes

Voz 0545 12:34 ya había algunas canciones típicas de la mina me imagino

Voz 6 12:38 sí mira antes escuchábamos a Marisa Vallehermoso

Voz 0545 12:41 esa canción tan sí pero tú pero tú te tienes que saber alguna yo estoy

Voz 6 12:44 seguro que me vas a cantar liarme dinero bueno vamos a ver yo parto de la base de que estoy un poco nerviosa porque no todos los días alguien habla una persona como yo habla con Carles Francino el importe de la base que puede ser que empiece mal vale os prometo que después mejoró

Voz 0313 13:01 cómo es la canción a ver la canción dice

Voz 7 13:04 por un al año me muero

Voz 6 13:07 te ella el mayor IPI

Voz 8 13:09 todo por él más baja

Voz 9 13:12 chiste de CDU del grupo

Voz 8 13:14 tu del rima

Voz 6 13:17 pero que mi vecina de carbono Carbon

Voz 10 13:22 al carbón esta tarde abonará

Voz 6 13:25 te dicen

Voz 9 13:27 Etienne mala nota inunda a cambio tú sabes una cosa Aitana

Voz 11 13:35 que no nos ignorante

Voz 0313 13:38 no me lo estoy inventando Elvira no me dejará mentir y Roberto

Voz 11 13:40 tampoco está aquí el director art

Voz 0313 13:43 es el Teatro Real de Madrid vamos a hablar de Turandot no no no acaba de asomarse al estudio al oir que cantaba Ali está buscando nuevas no es verdad acaba de asumir coño esto que acaba de asomarse al control ahí fuera para ver qué estaba arrancar mal nada has sido momento espera

Voz 6 13:59 el mismo como tienen alto alto bueno pues un momento bajo

Voz 0313 14:01 yo me imagino que en las tres

Voz 0545 14:04 entonces del libra llena Asturias tendrán un alto nivel emocional

Voz 6 14:08 sí la verdad que sí porque además mira de momento no hicimos ninguna fuera de de lo que es Asturias no tenemos una Madrid el día ocho de febrero también vamos a presentar en La Coruña el veinticinco de enero pero por el momento estamos aquí claro es muy gracioso porque yo de las presentaciones podría salir perfectamente otro libro salen te van contando historias o OT o te recuerdan o te dicen ahí esa historia me recordó me recuerda a la a la Historia de mi padre de mi abuelo hay historias el libro está formado por treinta y siete relatos de los cuales diez son relatos reales que están basados en hechos que ocurrieron de verdad como el accidente de Nicolás a que fue en agosto del noventa y cinco que murieron catorce mineros o algún bueno alguna fosa común que existen las cuentas las cuencas has dicho

Voz 0313 14:46 has dicho accidente Nicolás a verdad mira escucha

Voz 1657 14:50 habló años el pueblo que está al pie de la carretera que sube al pozo Nicolás es

Voz 6 14:55 primero que se entera de lo que pase en la mina el que ver

Voz 1657 14:57 subir y bajar a hombres como hormigas a cualquier hora desde hace décadas es el que se estremece cuando suenan las sirenas es la boca de un valle que es bosque y montaña pero que suena igual que una gran máquina como un mecano suena jaulas que suben y bajan a cualquier hora desde hace décadas a ruedas de vagonetas que chocan entre sí espantan Si estás cerca a camiones a vozarrón es que gritan alguna faltos admitió

Voz 12 15:21 con toda la Michele eh con Skype eh

Voz 0313 15:26 no el vocabulario fantástico también lo de la falta Sada verdad si tenemos una al final del libro hay una hay un glosario de términos que a mi me gusta llamar la piratería porque diría yo digo para que veas la luz porque soy así un poco digo que soy peliculero pero también la que dice que soy sensible a las narrativa cargamentos blasfemia que eso está muy bien

Voz 6 15:46 Bea que en esta en esta Ventana Nos gustaría que sí claro

Voz 0313 15:49 qué el habla en así como muy ruda o por qué bueno sí cuando yo digo brusco significa rudo oí si se si hay tenemos una tendencia en las cuencas a a soltar cargamentos eh además eh vamos sin tener ningún reparo en que sean del altísimo de la madre del Altísimo o sea eso sí se habla se habla además tenemos esa fama en incluso dentro de Asturias de ser gente que hablamos mal pero claro

Voz 0545 16:17 hablábamos antes de la información local de de que tenemos que volver para entender el mundo tenemos que volver a la información local qué papel tiene ahora por ejemplo en un informativo asturiano qué papel tiene la información de las cuencas

Voz 6 16:30 bueno las la información de las cuencas eh yo estuve muchos años a la que la responsable de la corresponsalía de cuencas entonces es muy gracioso porque es muy completo todo hace economía de repente te viene algún ministro a no sea contacto alguna excusa de que van a cerrar minas o porque no haces mucha política porque además en en las cuencas para que os hagáis una idea tenemos once Concejos de los cuales cinco seis gobierna Izquierda Unida que es como el reducto de Astérix aquí eh eh y otros y los otros los gobierna el PSOE es gente muy de izquierdas haces mucha política haces mucha economía hace es cultura y deportes incluso entonces tiene un peso importante porque además en las cuencas hay mucha os Le gusta mucho a la gente leer los periódicos informarse entonces sí sí yo creo que sí que tiene un peso importante pero Bono que voy a decir yo que fui muchos años la responsable

Voz 0313 17:20 el corresponsal de cuentas

Voz 6 17:22 te puede

Voz 0313 17:23 Ana Castaño ha sido un placer de verdad a ver si nos vemos cara a cara cuando vengáis a Madrid al presentar el libro

Voz 6 17:28 pena cuando queráis yo de verdad que es un placer para mí muchísimas gracias al vira a ti también a todos los que estáis ahí a Roberto a todos nadar cerrar la ventana que entrar demasiado

Voz 0313 17:37 como los niños los anillos de humo con historias como ésta

Voz 1657 17:42 a Fernando le gustaba trabajar en la mina casi tanto como le gustaba el Sporting o la selección española de fútbol aunque sobretodo le gustaba al Barça le gustaban las motos y la Fórmula uno la conciencia política y la lucha minera le gustaban las fiestas de Praga el grupo Tequila gustaba su novia restañar los voladores en la descarga de Cangas a buen seguro que su peña al Sporting resonar a como ninguna el próximo día del Carmen aunque sólo sea para acallar el silencio del dolor porque Fernando era un guaje y anoche murió en la mente

Voz 0313 18:15 Elvira Lindo un placer como siempre

Voz 0545 18:17 es un placer bueno que que traerá la semana que viene me voy a pensar