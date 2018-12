Escucha las noticias de las 02:00 (14/12/2018)

Voz 0127

01:07

en Bruselas acaba de terminar la cumbre de líderes euro pero sobre el Brexit y la Unión Europea rechaza dar más garantías jurídicas a Theresa May después de una reunión con la primera ministra británica los Veintisiete han decidido endurecer el texto de conclusiones del acuerdo porque dicen que aunque May está haciendo un buen trabajo en Reino Unido no se ven resultados y aquí en España la RAE ninguno el ninguno de los candidatos a suceder a Darío Villanueva al frente de la RAE ha conseguido la mayoría absoluta necesaria en la primera votación tres hombres se van a disputar el cargo en la segunda vuelta después de que Inés Fernández Ordóñez que sonaba entre las favoritas no haya conseguido suficientes apoyos Javier Torres cero