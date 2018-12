Hoy por Hoy La Rioja (14/12/2018 Tramo- 6:50 a 7:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 la Rioja

Voz 2 00:05 Concha Bezares

Voz 3 00:09 ya han escuchado el buen humor de los oyentes en el comienzo del viernes catorce de diciembre qué tal muy buenos días vamos ya con la previsión del tiempo Agencia Estatal de Meteorología Sergi Loras buenos días

Voz 4 00:21 pues arrancamos el viernes con cielos nubosos o cubiertos y con la probabilidad de alguna precipitación débil en La Rioja Alta además no descartamos alguna precipitación dispersa en el resto la tenencia por eso es que por la tarde esta posibilidad vaya disminuyendo la nubosidad vaya disipando de hecho en las precipitaciones van a tener ya desaparecer la cota de nieve hoy se va a situar en torno los en mil a mil doscientos metros en cuanto a las temperaturas máximas subirán ya de forma ligera arrancamos el día con heladas débiles en la sierra ya a mediodía llegaremos hasta los doce grados en cada ahorra también en Alfaro once en Logroño o también en Arnedo sin embargo en no superaremos la marca de los a diez terminamos con el viento que hoy sopla de componente noroeste

Voz 3 01:01 aquí en Logroño a esta hora sopla viento tenemos una temperatura en el

Voz 2 01:06 dentro de ocho grados

Voz 3 01:09 y en las carreteras de momento Se transita con fluidez no hay complicaciones

Voz 2 01:17 bueno para hoy a las diez de la mañana estaba previsto el desahucio de una mujer de setenta y seis años en Anguciana una mujer además que estaba enferma pero su lanzamiento se ha paralizado en las últimas horas en buena parte seguramente por la acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca María Ángeles Vargas portavoz qué tal buenos días buenos días les suponga ustedes muy satisfechos

Voz 6 01:39 es muy muy muy muy satisfechos

Voz 2 01:41 bueno cómo ha sido el cómo se ha producido esa paralización de de este lanzamiento de este desahucio de esta mujer

Voz 6 01:50 pues bueno se habían presentado muchas moratorias pero como plataformas senos ocurrió volver a presentar otra más para ello decir él no ya no estaba vamos a ver si ha surtido efecto ha sostenido excepto la abogada refrendo aunque la podríamos presentaron una plataforma tuvo que representará a la abogada el ha sido que hoy no ha comunicado al juez que que paralizar al bueno pues eso es

Voz 2 02:18 una noticia muy buena además Mari Ángeles en este desahucio se daban unas circunstancias un tanto excepcionales verdad porque el desahucio se iba a producir por petición de del hijastro de esta mujer no

Voz 6 02:32 sí sí así es más dolorosas a un ya un desahucio es doloroso estos todavía muchísimas más

Voz 2 02:40 bueno finalmente se ha llegado a esa solución por lo tanto a partir de este momento esta mujer podrá seguir viviendo en su casa no

Voz 6 02:47 sí de momento si no sabemos por cuánto tiempo lo ha paralizado o esto es como si dijéramos una guerra que hemos ganado una batalla que habrá que seguir estando ahí para ver cómo queda la situación

Voz 2 03:01 ella cuando sólo han comunicado que es lo que les ha dicho estaba

Voz 6 03:06 a encantada súper bueno de la caían las lágrimas de la emoción no él que el pensar de que alguien la la estaba escuchando lo que ya estaba pasando

Voz 2 03:16 bueno Nos decía María Ángeles Vargas que de momento es una paralización momentánea temporal ustedes supongo que seguirán al tanto oí para cualquier movimiento que haya no

Voz 6 03:27 sí sí no hombre nosotros quisiéramos que se llegaría a un acuerdo como es lógico que hubiera una negociación y que se llegaría a un acuerdo por ambas partes que es la solución pese la menos dolorosa para la familia pero co parece ser que el Carlos no está por la labor pues a ver si en estos días el hablando un poquitín en el corazón y mientras en este tiempo quiere aceptar algo

Voz 2 03:53 bueno son fechas propicias estas verdad para ablandar corazones las de Navidad

Voz 6 03:58 para algunos sigue para otros no

Voz 2 04:00 bueno en cualquier caso la buena noticia de este viernes es que a través de formación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha podido paralizar el desahucio de esta mujer de setenta y seis años de Anguciana María Ángeles Vargas gracias por acompañarnos hasta ahora hay buenos días

Voz 6 04:18 un momentito y por por la plataforma para la ayuda de de vosotros que también jugar es un éxito importante por toda la gente que nos apoya

Voz 2 04:27 bueno también por todos los vecinos de esa localidad de si buenos días venga

Voz 3 05:00 siete menos cinco ocho grados en Logroño el Ayuntamiento de la capital está ya en disposición de ceder el solar de avenida de Viana tres al Gobierno de La Rioja para que construya en un centro de salud estas nuevas instalaciones sanitarias vienen a sustituir a las actuales de la calle Rodríguez Paterna que ha quedado que han quedado obsoletas la cesión se va a hacer F

Voz 2 05:19 tuvo hoy mismo tal como el concejal de Desarrollo Urbano Pedro Sáez Rojo

Voz 3 05:24 dio en el pleno municipal de la tarde de ayer este cambio de titularidad se produce de manera gratuita por parte del Ayuntamiento y tras haber demolido la administración local el edificio que ocupaba el terreno en su momento fue cuartel de la Policía Nacional también en el pleno de la tarde de ayer se aprobaron dos mociones para regular la apertura de casas de apuestas y salones de juego en Logroño también otra moción para la urbanización ya apertura de avenida de la Sierra la Consejería de Salud invita a los riojanos a celebrar la Navidad consumiendo de forma responsable sostenible y con garantías además coincidiendo con estas fechas Salud ha editado diez mil ejemplares de la agenda del Consumidor dos mil diecinueve para va a favorecer hábitos de consumo responsable a lo largo de todo el año María Martín es la consejera

Voz 8 06:11 el impreso diez mil ejemplares el principal objetivo sigue siendo el mismo de todos los años favorecer los hábitos de consumo responsable de la población riojana a lo largo de todo el dos mil diecinueve a través de contenidos que casi siempre son variados sencillos prácticos entretenidos y sobre todo muy fáciles de entender comprensibles especialmente se insiste en aquellos colectivos que se consideran más vulnerables como puedan ser las personas mayores los niños y los adolescentes como en casi todo la clave para actuar debidamente para evitar fraudes y engaños es la formación y la información esta es la razón de ser de esta publicación que está elaborada por los profesionales de consumo de La Rioja

Voz 3 06:55 en estas fechas Se aconseja planificar las compras atender de forma reflexiva y crítica a la información publicitaria o en el caso de los juguetes observar bien su etiquetado Juan Ramón Rábade director de Salud Pública

Voz 1622 07:06 la Navidad pues vamos a comprar juguetes y antes de comprar un juguete pues es importante observar atentamente si figura en su etiquetado la información sobre todo la indicación no marcaje que es la garantía que en definitiva nos permite en el ámbito de la Unión Europea de que ese juguete pues presentan unas condiciones de seguridad y de homologación adecuadas aptas para el mercado comunitario de la Unión Europea también el etiquetado el etiquetado y las advertencias de seguridad en relación a los productos en el caso de los juguetes muy importante también pues ajustarlo a la edad ya la indicación de edad e verdaderamente pues del destinatario de juguetes de los niños por qué tiene que ver mucho muy directamente efectivamente con las condiciones de seguridad y por último también de ese decálogo elegir día hablando también de juguetes elegir los juguetes con una orientación claramente Ducati

Voz 3 07:56 ya Alcanadre celebrará su belén viviente los días veinticinco veintinueve y treinta de diciembre también el uno y el seis de enero en él participarán cien vecinos Ángel Royo ex presidente de la asociación

Voz 9 08:08 llevamos ya una semanita subiendo al monte a preparar el escenario al aire libre pues pues que templanza se estropea una cosa siempre tenemos cosas que arreglar preparar arreglar trajes sí comprar pocos y todo eso todo el tema de preparativos llevamos ya tres semanas cuatro Valiño daño estamos mejorando en cuanto al escenario ese la escena pues la Casa de la Virgen María en la Casa de San José les hemos restaurado un poco el acceso para subir hemos modificado la el vallado hemos iluminado con luces LED para que se vea más visible realmente preside el acceso luego también hemos estamos mejorando un traje los trajes de pastores sostenía estamos renovando cocinas tampoco todos los años vamos arreglando alguna cosilla y luego además hemos

Voz 6 08:50 querido pocos de luces LED que ya pena

Voz 9 08:52 hemos el año pasado Luis teníamos continuado y la ONCE

Voz 3 08:55 celebró ayer el ochenta aniversario de su organización Estefanía Mir Purito

Voz 1588 08:58 porque hemos desarrollado pues distintos concursos distintos torneos en los cuales pues dar participación a grandes y pequeños afiliados y trabajadores también pues para que puedan compartir un ratito con nosotros y este próximo sábado el quince de diciembre tenemos nuestra tradicional comida de confraternización en la cual pues bueno yo creo que este año por ser un año tan especial y cumplir ochenta años pues vamos a congregar a casi trescientas personas entre personas afiliadas trabajadores familiares y amigos desde desde el origen pues un grupito pequeñito de de personas ciegas que lo tuvieron pues muy complicado en en aquella época pues consiguieron como decía al principio crear una organización que nos ha permitido llegar pues hasta hasta el año dos mil dieciocho y esperemos como mínimo a poder cumplir otros ochenta años más pues tratando de facilitar en la medida que podemos en la vida pues a a personas que quieren lo tienen un poquito más difícil por esa discapacidad visual para que ella