Hoy por Hoy La Rioja (14/12/2018 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 2 00:10 muy buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes catorce de diciembre cielo nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles en la Rioja Alta sin descartar alguna dispersa en el resto tendiendo ya por la tarde a disminuir la nubosidad desaparecer las precipitaciones la cota de nieve subirá de mil a mil doscientos metros y en cuanto a las temperaturas las mínimas las más bajas las máximas hoy rondarán los diez doce grados ahora en el centro de Logroño ocho horas en las carreteras de momento nos comunica la Jefatura Provincial de Tráfico que no hay mayores complicaciones a las diez de la mañana el delegado del Gobierno en La Rioja preside la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de La Rioja Jesús Arranz Torrubia posteriormente el delegado hoy el ingeniero jefe de Demarcación de Carreteras del Estado Enrique García van a informar sobre asuntos de actualidad en materia de infraestructuras en esta región hoy también en el Centro Tecnológico de la Fombera se presenta el primer plan de Gobierno Abierto dos mil dieciocho dos mil veintiuno ya a las doce del mediodía se reúne la Mesa hay junta de portavoces del Parlamento para fijar la fecha del próximo pleno sesión en la que ya se debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de ley de Presupuestos de La Rioja para dos mil diecinueve el PSOE en las últimas horas ha señalado que este proyecto de él

Voz 4 01:41 veis para dos mil dieciocho

Voz 2 01:44 a todos los fuegos de artificio que ha montado sobre ellos el Partido Popular en las últimas semanas sólo son la justificación de un fracaso el final de una etapa y el epílogo de un proyecto acabado lo dice el secretario general Francisco Conte

Voz 4 01:55 el presupuesto para dos mil diecinueve Si una cosa tienes evidentemente la coherencia con lo ceniceros y su Gobierno porque es exactamente el mismo presupuesto que presentó en dos mil dieciséis en dos mil diecisiete en dos mil dieciocho y miren La Rioja es la comunidad española que menos ha crecido esos años y algo tendrá que ver la acción de gobierno de ceniceros esos presupuestos no algo tendrá que ver porque La Rioja presenta en algunos ámbitos indicadores mejores que en dos mil quince Ziggy claro que lo tiene tiene mejores indicadores en algunos ámbitos que dos mil quince pero es que los tienen todas las comunidades autónomas lo que le diferencia La Rioja es que somos la comunidad autónoma que menos crece del país y eso es una realidad incuestionable nada ninguno de estos indicadores parece hacerle ver al Gobierno ceniceros al presidente los índices de alerta que se están planteando

Voz 1724 03:04 Car cada día más que cuanto más Rioja no es uno más españoles uno y me gustaría que también aquellos que tienen un sentimiento catalán se sintiese en también más españoles igual que lo son catalanes o me puedo referir al País Vasco a los vascos o a los andaluces y con eso que estoy poniendo de relieve pues que no cabe y que para acallar voces para hacer que algunos entren en el orden Coti constitucional en la legalidad planteen chantajes planteen compras o ventas de voluntades o de situaciones aquí quiero hacer una referencia al Gobierno de España y al presidente del Gobierno de España aquí no cabe discriminación ni desigualdad porque unos vivan en Cataluña hay otros vivan en La Rioja

Voz 6 04:32 cuarenta años del derecho a la igualdad de derecho a votar y elegir del derecho a expresarse libremente del derecho a la enseñanza aniversario de la Constitución española La Rioja una comunidad

Voz 7 04:47 basada en hechos Comunidad de La Rioja

Voz 2 04:54 siete veinticinco hay incertidumbre entre las empresas riojanas que exportan a Reino Unido por lo que pueda ocurrir una vez ratificado el Brexit si finalmente se ratifica como reconoce la responsable de internacional de la Federación de Empresas incertidumbre por las consecuencias que esa salida conlleve la primera ministra como están escuchando en la Ser se ha ido con las manos vacías de Bruselas con todos seis asegura que cada empresa riojana tiene que valorar su relación comercial con el Reino Unido

Voz 8 05:22 bueno cada empresa tiene que valorar no en cuáles son sus relaciones comerciales o cuáles son sus relaciones o cómo está Reino Unido dentro es modelo de negocio porque a lo mejor pues hay alguna pieza en su dentro de chufa fabricación que viene de allí no es lo mismo que son país comunitario yo que el origen de la mercancía hace un país tercero realmente hay muchas implicaciones grandes cada empresa tiene que eh que identificar cómo puede afectar eh dentro de su modelo de negocio este es de hecho uno que Reino Unido pasa a ser país tercero la incertidumbre está clara quiero decir que no sabemos nadie sabe lo que en lo que va a pasar llevará típica seguro de retirada sin no va haciendo va a suceder a la Unión Europea ha dicho que no va a renegociar el acuerdo lo único que de ahí a que se pueda quizás flexibilizar alguna interpretación de alguna de las cláusulas en las que la más importantes pues el tema el tema de la Unión Aduanera más allá del treinta y uno de diciembre del dos mil veinte no eh

Voz 2 07:16 ocho grados tenemos en el centro de Logroño vamos ya con el deporte Sergio Moreno buenos días hola buenos días el Calahorra afrontan

Voz 10 07:22 la última sesión de entrenamientos de cara al partido que disputará mañana sábado en Lezama ante el Bilbao Athletic los rojillos descansaron ayer jueves y Miguel Sola tender a esta mañana en los medios de comunicación tras está última sesión preparatoria además dará la convocatoria donde sin duda no estará el riojano Javi Barrio que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas la Unión Deportiva Logroñés ejercitará esta mañana lo hará en el Mundial ochenta y dos ya antes de entrar mientras atender a los medios de comunicación el técnico Sergio Rodríguez el jugador Rubén Martínez que sin duda está reflejando lo individual buena parte de las cualidades de este equipo y también alguno de sus problemas Rubén Martínez está jugando con intensidad esfuerzo calidad velocidad compromiso ayuda defensiva pero al mismo tiempo de momento no está teniendo suerte de cara a portería algo cobró en este equipo que ha dejado escapar varios puntos por fin definición ofensiva esta tarde arrancará el campeonato de España de patinaje artístico se celebran en Logroño en la pista de hielo de Lobete hoy de dos a nueve de la noche se disputarán los programas corto júnior y parejas el sábado será el turno del programa corto danza junior y senior desde las diez y media de la mañana y hasta las ocho de la tarde y el domingo desde las once y media hay hasta las seis de la tarde tendrán lugar las disciplinas libres júnior sénior danza parejas patinaje sincronizado por ultimo se procederá a la entrega de premios poniendo el broche final a las siete y media de la tarde la gala de exhibición de Campeones donde está prevista la participación del campeonísimo Javi Fernández

Voz 2 08:49 gracias Sergio hoy a las once de la mañana la alcaldesa de Logroño va a inaugurar el Belén Monumental instalado en la plaza del Ayuntamiento

Voz 1555 08:57 aquí en el último minuto cafés

Voz 11 08:59 dice que

Voz 13 09:03 hoy se va a desarrollar el curso manejo de la ansiedad y el estrés ante los exámenes que está organizado por la Universidad de La Rioja dentro de la iniciativa pasaporte saludable el objetivo es desarrollar y mejorar determinadas competencias de tipo socio emocional en el alumnado tener competencias transversales como el manejo y control de la ansiedad y el estrés son necesarias tanto para mejora del rendimiento académico durante el grado como para la posterior vida laboral

