Hoy por Hoy La Rioja (14/12/2018 Tramo- 7;50 a 8:00)

Voz 4

00:26

buenos días arrancamos hoy viernes con cielos nubosos o cubiertos y con la probabilidad de alguna precipitación débil en La Rioja Alta además no descartamos alguna precipitación dispersa en el resto la tenencia por eso es que por la tarde esta posibilidad vaya disminuyendo la nubosidad vaya disipando de hecho en las precipitaciones van a tener ya desaparecer las cota de nieve hoy se va a situar en torno los en mil a mil doscientos metros en cuanto a las temperaturas máximas subirán ya de forma ligera arrancamos el día con heladas débiles en la sierra a mediodía llegaremos hasta los doce grados en Calahorra también en Alfaro once en Logroño o también en Arnedo sin embargo en Haro no superaremos la marca de los a diez terminamos con el viento que hoy sopla de componente noroeste