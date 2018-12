Voz 0055

00:16

quizás la justicia no duda de que los hechos ocurrieron la niña tenía once años y el acusado XXV y se cruzaron en un parque de Madrid mientras paseaban a sus perros el joven le propuso mantener relaciones sexuales Illa víctimas según la justicia aceptó en ese momento en dos mil catorce el mínimo de edad para el consentimiento legal estaba en trece años y la Audiencia Provincial considera probado que existió del contacto sexual pero le absuelve le absuelve porque dicen los jueces la niña aparentaba entonces más edad de la que tenía y además dicen como argumento actuó con naturalidad por lo que el joven no tenía por qué sospechar que tenía once años la fiscalía había pedido hasta nueve años de cárcel para él la familia doce ironiza provincial le absuelve por segunda vez después de que el Tribunal Supremo ordenase repetir la sentencia fuentes de la defensa de la niña reconocen a la Cadena Ser que no van a recurrir esta segunda absolución porque dicen el relato de hechos probados ya no puede tocarse y hace casi imposible pensar en una victoria ante el Supremo un nombre