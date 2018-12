Escucha las noticias de las 12:00 (14/12/2018)

medio día a las once en Canarias

a esta hora siguen llegando periodistas de todos los medios para sumarse en esta protesta delante de la sede del Tribunal bajo el mismo lema el secreto no se toca muchos de ellos llevan pancartas con el mensaje nuestro secreto profesional es tu derecho a la información está prevista también la lectura de un manifiesto para denunciar que en cuarenta años de democracia es la primera vez que un juez ordena la incautación de móviles a periodistas

hora doce dos minutos está reunido el Consejo de Ministros sin Pedro Sánchez se encuentra todavía en Bruselas en la recta final de la cumbre comunitaria centrada en del Barça en el bar con ese mensaje a Theresa May de que se aclaren primero los británicos sobre lo que quieren Griselda Pastor

exactamente sí sin garantía sobre qué quiere el Parlamento británico no puede darse nada tres Sami y esta es la clave para entender el rechazo europeo a sus demandas lo que escuchamos ayer no nos tranquiliza frente a qué va a pasar en el Reino Unido y por tanto no podemos dar nada explica el primer ministro belga Shahar Michel al llegar a esta cita que continúa aquí con Made todavía en la sala sin posibilidades de modificar el texto aprobado ayer un texto que reitera que los Veintisiete se ciñen al acuerdo de noviembre ya esperan saber qué quiere el Reino