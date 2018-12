Escucha las noticias de las 13:00 (14/12/2018)

Voz 1645 00:00 es la una mediodía en Canarias el Banco de España ha reducido su previsión de crecimiento de la economía para este año una décima menos y además reconoce que la subida del salario mínimo puede tener repercusiones en el empleo todo en el mismo día en el que además el Consejo de Ministros cuya rueda de prensa posterior empieza en unos minutos a prueba nuevas competencias para el supervisor bancario amplia de barriada

Voz 0605 00:23 el avance del empleo va a moderarse por el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional este aumento afectará de manera directa a un seis por ciento de los trabajadores en activo pero considera el Banco de España que el efecto del incremento será nulo por la pérdida de empleo que traerá consigo proyecciones del supervisor bancario en las que rebaja una décima al crecimiento económico este año hasta el dos coma cinco por ciento mantiene el dos coma dos para dos mil diecinueve rebaja también la previsión de dos mil veinte al uno coma siete por ciento el Banco de España así ampliará sus competencias el Consejo de Ministros aprueba hoy que pueda limitar el crédito si ve que vuelven a formarse nuevas burbujas inmobiliarias

Voz 1645 01:01 Albert Rivera espera pactar con el Partido Popular en Andalucía y evita incluir a Vox el líder de Ciudadanos ha estado en un foro de la SER en Sevilla donde ha defendido que ese acuerdo con el PP Se podrá imitar en otras comunidades vamos a Sevilla informa Óscar García Albert Rivera da por hecho que habrá acuerdo en Andalucía con el PP dice que sólo con el PP y que a comienzos de dos mil diecinueve quiere que arranque ya al nuevo Gobierno un modelo de coalición que quiere exportar a otras comunidades autónomas

Voz 1 01:23 bueno pues sí si no hay un suman pues tendrán que ser dos no entonces yo creo que eso eso va a pasar no sé cuántas comunidades no sé quién lo va a encabezar Silván cabezas Ciudadanos y lo encabezara nosotros hemos dentro eso es lo que tienen que votar pero de momento creo que lo que estamos viendo Andalucía sí que es una declaración de intenciones clarísima

Voz 1645 01:39 sobre Cataluña Rivera dice que no es la solución que la Policía y la Guardia Civil acudan a Barcelona para suplir lo que no hacen los Mossos d'Esquadra repite a Sánchez que aplique el ciento cincuenta y cinco el fiscal de París ha dado más detalles este mediodía de la operación en la que se localizó y abatió al responsable del ataque en Estrasburgo de esta semana ha destacado por ejemplo el papel de los testigos que pudieron identificarle y además otras dos personas han sido detenidas hoy por su supuesta relación con el atentado corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 02:05 buenas tardes la colaboración ciudadana fue determinante en la localización del terrorista Estrasburgo sheriff seca abatido por la policía cuarenta y ocho horas después de su vida ayer en el barrio de la ciudad alsacianas donde es el había perdido la pista la noche del atentado el fiscal antiterrorista Remi

Voz 0325 02:22 los investigadores han encontrado en su poder un revólver viejo de seis municiones cinco de ellas utilizadas llevaba también un cuchillo y ocho balas de calibre ocho milímetros que estaban en el bolsillo interior de su

Voz 0390 02:33 os he prometido la investigación va a proseguir a fin de identificar eventuales cómplices o coautores susceptibles de haberla ayudado ha animado en la preparación de su pase a la acción también reconstituir iremos las últimas cuarenta y ocho horas que han transcurrido desde el atentado el fiscal manifestó que dos personas más han sido arrestadas hoy se suman a los cuatro miembros de su familia detenidos desde la matanza con tres muertos y trece heridos de los cuales dos están en estado crítico

Voz 1645 02:59 Theresa May se encuentra en estos momentos en la reunión de líderes de gobierno europeos en Bruselas hoy no se habla allí del Brexit pero siguen llegando mensajes desde el Reino Unido sobre el futuro del país el último hace unos minutos de un ex primer ministro de Tony Blair que apunta que cada vez es más probable que haya un nuevo referendo

Voz 1775 03:13 pues sí Now de aquí al veintiuno de enero tendremos que comprobar si es posible llegar a un consenso mayoritario sobre algún tipo de Brexit en el Parlamento deberíamos prepararnos para la posibilidad de que ese consenso no se alcance y Europa debe prepararse para la posibilidad de que el Reino Unido necesite más tiempo para negociar o lo que es más probable para llevar a cabo un segundo referéndum

Voz 1645 03:37 en obras Random de vuelta a nuestro país la inversión en protección del medio ambiente aumenta en España casi un dos por ciento y es el cuarto año que sube agregó

Voz 0882 03:45 así es España invertido dieciocho mil millones de euros en medidas para proteger el medio ambiente durante el último año con datos oficiales es decir el dos mil diecisiete y esto es casi un dos por ciento más y supone la cuarta subida anual consecutiva según acaba de informar el INE el Instituto Nacional de Estadística Por sectores la inversiones mayor en servicios para gestionar los residuos seguido de la depuración de las aguas residuales en cambio en la protección de las especies de animales y plantas solos invierten ahora seis de cada cien euros destinados a programas medioambientales la buena noticia es que la inversión en medio ambiente se ha recuperado con creces en nuestro país tras la caída registrada durante los años de crisis

