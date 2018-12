Hora 14 (14/12/18)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1915 00:17 muy buenas tardes es una herramienta clave para fortalecer los derechos de los ciudadanos y se llama el primer plan de gobierno abierto la ha presentado el presidente del Gobierno de aquí de La Rioja y el objetivo es estimular la participación y colaboración para configurar un gobierno de todos palabras de José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 00:33 esperemos presentar hoy el primer plan de gobierno abierto que sea porque va en nuestra comunidad autónoma lo acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno este es sin duda uno de los documentos de planificación de mayor relevancia que aprueba este Gobierno yo digo principalmente por dos razones una alcance ya que afecta de manera transversal a toda la acción de gobierno ídolos y sobre todo porque aspira a ser una herramienta que determine en el pleno del fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos que va a ser además determinante

Voz 1915 01:18 más noticias Concha Bezares el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de la ronda sur de Logroño el delegado del Gobierno asegura que este proyecto que contará con un presupuesto de ciento cincuenta millones de euros es la mayor inverso

Voz 3 01:32 lleva el la mayor inversión que he tenido nunca la Rioja una inversión de ciento cincuenta millones de euros y consiste en el tramo desde Arrúbal Nel autopista hasta Navarrete Fuenmayor no solamente liberarlo que quede gratuito sino permeabilización

Voz 1915 02:08 Irán bien hoy hablamos de temas económicos hemos conocido la Deuda Pública de La Rioja que ha alcanzado

Voz 2 02:13 dos mil quinientos ochenta y dos millones de euros en el tercer trimestre del año y se sitúa

Voz 1915 02:16 en casi el diecinueve por ciento del PIB

Voz 2 02:19 de la región frente al casi veinte por ciento del trimestre anterior según datos publicados por el Banco de España y además también hemos conocido los datos

Voz 1915 02:26 dos el índice autonómico de la competitividad fiscal

Voz 2 02:29 qué destaca en este caso que La Rioja se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal en dos mil dieciocho y un nombre propio el del nuevo jefe superior de la Policía de La Rioja Jesús Herranz Torrubia asegura que afronta el cargo con ilusión y ofrece colaboración para mejorar la investigación la atención y la protección de las víctimas además aboga por tender manos de unir voluntades para mejorar la seguridad de los riojanos

Voz 0015 02:52 afronto mi nuevo cargo con ilusión como si fuera mi primer destino en esta nueva etapa ofrezco servicio trabajo y lealtad intentaré ser un ejemplo para los demás es implícita imprescindible tender manos y unir voluntades para la mejora de la seguridad de toda de todas y todos los riojanos

Voz 1 03:12 en los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 0116 03:14 hola buenas tardes hablamos de deporte y nos vamos hasta Calahorra no efectivamente porque hace escasos minutos Thomas Lorente presidente del Calahorra comparecía en rueda de prensa en la planilla para decir esto

Voz 5 03:25 hoy es un importante va a ser muy muy muy contento de que pueda anunciar la renovación a nado para la décima temporada

Voz 0116 03:37 se confirmaba así la renovación de Miguel Sola para la temporada que viene de esta forma el técnico navarro que obró el milagro del ascenso la temporada pasada y que en esta situado al equipo a tiro de un solo partido del periodo de ascenso seguirá una campaña más con el objetivo eso sí de situar al Calahorra cerca del fútbol profesional pero antes deberá jugar mañana sábado en Lezama ante el Bilbao Athletic es un rival directo en la zona media de la tabla también ha comparecido esta mañana Sergio Rodríguez que ha confirmado dos bajas más para el partido este domingo Las Gaunas Mikel Santamaría se cae por lesión uno más y Carles Salvador no jugará por sanción debe cumplir un partido de sanción por el ciclo de las amarillas y cerramos recordando que esta tarde en la pista de hielo de Lobete arranca el Campeonato de España de patinaje artístico aparte

Voz 1876 04:44 buenas tardes se cielos nubosos tendiendo a intervalos a lo largo de esta tarde con probabilidad aún a estas horas de precipitaciones débiles y dispersas en La Rioja Alta sin descartar las alguna de ocasional en el resto la cota de nieve hoy se mantiene entre los mil mil doscientos metros y las temperaturas máximas suben de forma ligera alcanzando así los diez grados en Haro los once en Arnedo los doce en Calahorra Logroño y Alfaro el viento flojo y sopla del noroeste mañana sábado tendremos cielos nubosos con probables chubascos débiles sobre todo en el entorno del mediodía que en La Rioja Alta tendiendo por la tarde a quedar intervalos de nubes en las temperaturas mínimas subirá esta noche nocturnas de dos a seis grados mañana además también irán en ascenso tendremos diurnas de quince en Alfaro catorce grados en Haro y Arnedo hilos trece en Logroño y Calahorra el viento será del suroeste en la sierra del sureste flojo en el valle de cara al domingo volveremos a tener la entrada de un frente que nos dejará de nuevo cielos cubiertos con lluvias sobretodo durante la primera mitad del día más ocasionales después y una cota de nieve baja hasta los mil doscientos metros a últimas horas cuando cesen las precipitaciones las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas bajarán de tendremos de hecho heladas en zonas altas a primeras horas de la mañana el viento será del suroeste al oeste con rachas fuertes en la Ibérica

Voz 6 06:01 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología doce grados y cielos cubiertos

Voz 1915 07:37 comenzamos contándoles que el presidente del Gobierno ha presentado el primer plan de gobierno abierto con el objetivo ha dicho de estimular la participación y la colaboración para configurar un gobierno con todos José Ignacio Ceniceros ha destacado que este primer plan de gobierno abiertos una herramienta determinante para fortalecer los derechos de los ciudadanos

Voz 1046 07:54 en esta legislatura hemos definido o nuevos instrumentos como la Ley de Participación Ciudadana la ley de cuentas abiertas o la Comisión Delegada de Gobierno Abierto incluyendo la creación del servicio de Gobierno abierto hoy damos un paso más presentando este plan como un instrumento de planificación del carácter si sistemático con objetivos medibles concretos y con vocación de asentar los valores de la buena gobernanza en el Gobierno de La Rioja

Voz 1915 08:25 el presidente ha destacado que este plan no sólo pretende institucionalizar la transparencia en la administración sin aumentar los niveles de codecisión para garantizar para ganar confianza en las instituciones una mayor legitimación de sus decisiones y con ello también un avance en términos de calidad democrática

Voz 1046 08:42 en definitiva se busca aumentar la conexión la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones dando respuesta nuevas por así decirlo a las necesidades de mayor transparencia rendición de cuentas de colaboración y participación Un sumo Torío que garantiza un modelo de más democracia mejor gobierno

Voz 1915 09:08 Nos quedamos también con otros temas de interés relacionados con los asuntos económicos La Rioja se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal en dos mil dieciocho Así lo ha dicho el consejero de Hacienda Alfonso Domínguez que ha presentado el índice autonómico de competitividad fiscal este documento destaca además que La Rioja es la región en la que las rentas medias pagan menos impuestos de la renta

Voz 10 09:30 la primera es que somos o La Rioja es la tercera comunidad autónoma con impuestos más bajos de todas las comunidades españolas el segundo mensaje más importante para mí es el más significativo de todos es que la comunidad

Voz 0015 09:45 los autónomos en La Rioja es la comunidad autónoma en la que las rentas medias

Voz 10 09:48 has pagan menos impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

Voz 1915 09:52 además Domínguez ha explicado que el informe destaca el avance de La Rioja en este ranking que en dos mil dieciocho asciende a los puestos de cabeza por detrás de las tres diputaciones vascas y Madrid según Domínguez gracias principalmente a las medidas adaptadas en el adoptadas en el IRPF y el impuesto de patrimonio

Voz 10 10:09 deja avanza en este IMFE competiría fiscal en posiciones hasta situarse como tercera posición hay que ver que las primera posición la ocupan la Comunidad Autónoma del País Vasco y dos de sus haciendas forales más en concreto cuando sabemos que la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia fiscal tiene unas capacidades unas competencias en los instrumentos que no tienen las comunidades autónomas de régimen común y que por tanto me tiene tan poco La Rioja es decir de las comunidades autónomas de régimen común sólo no supera Madrid en cuanto a la competitividad fiscal de nuestro de nuestro sistema tributario

Voz 1915 10:46 Nos quedamos también con la toma de posesión del nuevo

Voz 2 10:48 Jefe Superior de Policía de La Rioja el hasta ahora jefe de operaciones de la Jefatura Superior de Valencia Jesús Serrano Torrubia ha tomado posesión esta mañana como jefe superior de la Policía de La Rioja tras jurar el cargo ha ofrecido ilusión y trabajo al G al frente de la jefatura de La Rioja

Voz 0015 11:04 que exigen prevención anticipación e investigación la lacra de la violencia de género para la que es necesaria una constante labor de investigación de estas conductas así como una atención permanente a los colectivos aceptados en un mundo globalizado y ante la amenaza del terrorismo yihadista de la delincuencia organizada es importante no anclarse en estructuras del pasado y afrontar una mejor hay cambio constante en el ámbito de la delincuencia organizada uno de los principales objetivos es utilizar todas las estrategias de información seis para evitar que estas bandas asienten en nuestro territorio y adoptar medidas preventivas profundizará en los contactos ciudadanos con todo tipo de colectivos instituciones asociaciones y grupos sociales que integran el tejido social de esta comunidad

Voz 2 11:49 además ha señalado que dará especial protección a los colectivos de riesgo como personas mayores mujeres discapacitados menores ha precisado que vivimos en tiempos complejos con grandes retos en materia de seguridad pública como el terrorismo el crimen organizado la trata de seres humanos hola Ciber Delincuencia Herrán Torrubia también ha manifestado su predisposición para alcanzar mayores techos de seguridad con Policía Local y Guardia Civil y aunar esfuerzos con la seguridad privada

Voz 0015 12:15 es firme voluntad no sólo porque la ley así lo disponen sino porque creo firmemente en ello mi predisposición a colaborar activamente para alcanzar mayores techos de seguridad tanto con la Policía Local como con la Guardia Civil debemos también aunar esfuerzos con un sector tan importante y necesario como es la seguridad privada gran error sería prescindir de todos los hombres y mujeres que en esta comunidad autónoma ejercen una función preventiva

Voz 0015 12:39 integrando todo su potencial informativo recursos humanos y materiales al servicio de la protección y seguridad de conjunto de la ciudadanía en definitiva debemos establecer un marco de colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada basado en los principios de complementariedad cooperación y corresponsabilidad

Voz 2 12:58 el delegado del Gobierno ha destacado la labor de la Policía y la Guardia Civil que son los que garantizan la seguridad a través de un poder coercitivo pero ha dicho José Ignacio Pérez Saez a veces el uso de la fuerza no está suficientemente bien visto irse confunde la fuerza legítima con la que no lo es

Voz 3 13:14 quiere el uso de la fuerza nadie quiere llegar al último momento del uso de la fuerza pero nadie puede equiparar

Voz 11 13:24 el uso de la fuerza no es lo mismo la fuerza legítima que la fuerza ilegítima

Voz 3 13:34 y como vienen una semana diríamos un cierto cierto diríamos movida lo importante es que sepamos que hay quien que debemos de proteger a quién nos protegen y qué debemos de saber diríamos que hay que respetar la ley y que las fuerzas que exigen respetar la ley se tienen diríamos que estar protegidas por el resto de la sociedad

Voz 1915 14:06 también les contamos que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha expresado su satisfacción tras quedar paralizado el desahucio de una mujer de setenta y seis años en Anguciana María Ángeles Vargas la portavoz de la plataforma agradece el apoyo que ha recibido esta mujer

Voz 12 14:19 habían presentado muchas moratorias pero como plataformas senos ocurrió volverá a presentar otra más para ello decirnos no no ya no estaba vamos a ver si ha surtido efecto ha surtido efecto la abogada refrendo aunque era podríamos presentar la plataforma tuvo que Darra la abogada y el proyecto ha sido que hoy nos ha comunicado al juez que esté paralizada al resaltada súper encantada súper bueno la caían las lágrimas de la emoción no él que el pensar de que alguien la la estaba escuchando lo que ya estaba pasando

Voz 1915 14:55 así llegamos a las dos y veinte

Voz 1915 16:13 yo hoy en el Consejo de Ministros la ronda sur de Logroño el delegado del Gobierno asegura que este proyecto que contará con un presupuesto de ciento cincuenta millones de euros es la mayor inversión del Estado que ha recibido a La Rioja en toda su historia

Voz 0866 16:25 así es el proyecto de la ronda Sur ya cuenta con el aprobado del Consejo de Ministros y ya está a la espera de su licitación y posterior adjudicación Un proyecto que consiste en la utilización de la autopista AP68 entre Arrúbal y Navarrete como circunvalación de Logroño libre de peaje el delegado de Gobierno José Ignacio Pérez dice que esta aprobación es la respuesta de un compromiso también a quiénes sembraba dudas de su aprobación además el delegado también ha querido señalar que este proyecto es fruto del trabajo de tres gobiernos distintos

Voz 4 16:52 es eh la respuesta

Voz 3 16:56 a ciertas sospechas de que no se iba a hacer es la respuesta también fundamentalmente a una promesa el presidente del Gobierno de España transmitido al Gobierno de La Rioja que se iba a licitar esta obra dentro de este año posiblemente en el mes de diciembre Yi ha cumplido esta obra lo digo para las apropiaciones más o menos indebidas se dice claramente comenzó en el año dos mil cinco aunque el primer modificado se hizo en el dos mil ocho podemos decir que desde el dos mil ocho hasta el dos mil dieciocho son aproximadamente pues como bien saben Diez años en estos diez años pues corresponden los méritos a a tres gobiernos

Voz 0866 17:50 José Ignacio Pérez dice que todavía no está firmado el convenio con la concesionaria que el Gobierno de la nación espera firmarlo por cincuenta millones de euros no obstante el delegado confía en alcanzar ese acuerdo y asegura que las obras podrán comenzar aún sin es afirma

Voz 3 18:03 algo descubrimos Si lo que descubrimos es que el convenio que ese había anunciado que podía estar firmado no lo estaba y sigue sin está firmado el la valoración diríamos del convenio hoy son palabras del propio ministro de Fomento cuando visitó Logroño serían de cincuenta millones es decir estamos hablando de ciento cuarenta y nueve trescientos que en realidad son prácticamente doscientos millones de euros lo que va a costar en la decisión la aprobación de la licitación del el día de hoy y teóricamente está para ser firmado eh ya porque está valorado en esos cincuenta millones

Voz 0866 18:50 el director de Demarcación de Carreteras Jesús Enrique García recalca que aunque se conoce como ronda sur es un proyecto que va más allá porque afecta a todos los municipios y conexiones entre Arrúbal y Navarrete

Voz 16 19:00 pero lo que trata la actuación es la construcción de un nuevo tramo de autovía A sesenta y ocho que nosotros lo conocemos aquí como ronda sur de Logroño pero es algo más que la ronda sur de Logroño porque es también una variante de trazado de la Nacional doscientos treinta leídos e de las poblaciones de Arrúbal Agoncillo que recoge caja con todo lo que supone es una actuación como ha comentado el delegado de Gobierno e aprovecha en su mayor parte el trazado de la autopista a P sesenta y ocho hice libera de peaje en entre el principio y el final del tramo liberado que tenemos con dos dos de peaje troncales una en el en en en Arrúbal y otra en Navarrete

Voz 1915 19:49 sí también aquí en Logroño Unicef ha entregado al CEIP Las Gaunas el reconocimiento como centro referente en educación en derecho de la infancia este centro es el primero que recibe este reconocimiento en nuestra comunidad Juan Carlos Castroviejo es el presidente de Unicef

Voz 17 20:02 nosotros es lo que lo que queremos que esto sea un ejemplo paratas para otras centran fíjate ahí es unas unas decía el director que que lo primero que surgieron es un replanteamiento de de de todo una reflexión interna sobre todo en el ideario del colegio no entonces esto ya es un primer in punto importante no reflexionar sobre qué es lo que se está haciendo en Los Zetas luego por otro lado lo que servía también era este programará para institucionalizar las acciones hay muchas acciones que se hacen de carácter bueno pues en no institución meditado pues de de vez en cuando estas canciones de esta manera bueno pues es una manera de programar las de institucionalizar las pues pues de cara a hacerlas cada cierto tiempo de una forma más proclamada

Voz 1915 20:44 por otro lado la alcaldesa de Logroño destacado durante la inauguración de la muestra Casado fotógrafo de Sociedad mil novecientos cincuenta mil novecientos setenta la importancia de recuperar la cultura histórica de nuestra ciudad centrada en la vida y obra de Jesús Casado especialista en reportajes de acontecimientos sociales la exposición está ligada a la serie fotógrafos de Logroño Cuca Gamarra y abrimos

Voz 0424 21:04 si hasta los primeros días de febrero una parte de la historia de la ciudad de Logroño de los cincuenta a los setenta nos va a permitir esta exposición detrás a través de el ojo de Jesús Casado de esas fotografías que tan maravillosamente Se han tratado están exponiendo que conozcamos cómo se transformó Logroño durante esas dos décadas tanto desde el punto de vista bueno porque se va a poder ver esas obras esos cambios de la propia de la propia ciudad hay imágenes como puede ser la construcción de esa fuente de Murrieta que nos permite ver como Logroño va transformándose vamos a poder ver solares que hoy son otra cosa vamos a poder ver el comercio de aquella época el casco antiguo de aquella época cómo era la plaza del Mercado toda esa sociedad que estaba como muy bien ha dicho Ernesto en plena ebullición no hacia un cambio que es la transformación del Logroño que hoy conocemos

Voz 1 22:17 cuándo quién y al cierre de esta Hora catorce

Voz 1915 22:20 lo escuchan hablamos de Navidad Diego Sacristán

Voz 0866 22:23 la alcaldesa de Logroño felicita la Navidad dos mil dieciocho a los logroñeses en la inauguración del Belén que esté a este año ha dicho estará más vivo que nunca el Belén que cuenta con sesenta figuras y espacios acústicos temáticos ha abierto sus puertas hasta el siete de enero y el día veintinueve el Belén cobrará vida de la mano de cuarenta niños de la parroquia Valvanera que

Voz 6 22:43 presentarán diferentes escenas yo animal

Voz 0277 22:47 que lo visite a que lo disfruta que lo comparta a que sirva también para pasar ya vuelos hayedos de padres a hijos las tradiciones de las familias logroñesas y sobre todo este año disfrutar de Vélez que está más vivo Alhucemas mujer nunca porque por primera vez más va a contar con representaciones el día veintinueve que lo convierten en un Belén viviente de la mano de una parroquia como es la parroquia de Valvanera sin duda alguna es una paso más sobre todo en el que como siempre nosotros somos un equipo de gobierno abierto a a las propuestas que llegan desde la suciedad así nos lo planteamos en la parroquia de Belenistas se les parecía una magnífica oportunidad de abrir todavía más la sociedad Logroño

Voz 0866 23:43 la alcaldesa ha destacado también la novedad de este año con el mercado navideño iluminación esta tarde el de El árbol de la Navidad en el Paseo del Espolón

bueno pues si el árbol comunicó un árbol que seguro que trae polémica