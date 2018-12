SER Deportivos: 'Contra la sequía... alegría'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 1215 00:13 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 2 00:19 Javier Cerviño claro

Voz 3 00:22 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es catorce de diciembre hemos dejado atrás la lluvia de ayer y el día no ha recibido en el Mundial ochenta y dos esta mañana con un agradable viento racheado que han dejado claro que ha hecho las delicias de los asistentes a la rueda de prensa de Sergio Rodríguez previa al partido del próximo domingo hiel el posterior entrenamiento tras esta rueda de prensa pues ha sido ha tenido que ser todo un lujo que día más malo en fin es lo que toca os recordamos dónde nos pueden encontrar lógicas ante en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en el noventa y nueve punto ocho de la FM en el noventa y siete en el noventa y tres puntos siete si lo haces desde La Rioja Baja en la aplicación móvil de la Cadena SER enlazan con Radio Rioja y también en tres W punto Radio Rioja a punto es estamos a cualquier hora del día en cualquier parte del mundo es la radio de siempre pero queda puedes disfrutar a la carta

Voz 2 01:24 quiero volver a casa de apuestas ofrece

Voz 3 01:26 los deportivos la Deportiva Logroñés sigue perdiendo efectivos recuperó la semana pasada Miguel Santos al lateral derecho y esta semana ha perdido por lesión a Mikel Santamaría con una rotura de fibras poco estará este domingo ante el Arenas de Guecho Carles Salvador que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas de los lesionados Sergio no recupera esta semana ninguno con los que están deberán enfrentarse hecho que tampoco llega en su mejor momento la verdad luego lo detallamos porque ahora vamos a dibujaron la agenda navideña en la Unión Deportiva Logroñés y para sus aficionados porque el veintidós de diciembre el equipo juega en ya sea fijado este partido en sábado a las ocho de la tarde y luego todos de fiesta a disfrutar de las fiestas con la familia y los amigos hice volverá a jugar ya en dos mil diez el cinco de enero a las cinco de la tarde en Las Gaunas con los Reyes y ante el Racing de Santander y esto ha generado como siempre halagos por un lado protestas por el otro al final los cambios y en estas fechas tan complicadas pues siempre generan alegría poblado trastornos por el otro Juanjo barreras muy buenas tardes

Voz 4 02:31 buenas tardes inició eh cinco de enero a las

Voz 3 02:34 cinco de la tarde entre la cabalgata

Voz 5 02:36 llegada de los Reyes a Las Gaunas partido de

Voz 3 02:39 el gol partidazo Unión Deportiva Logroñés Racing de Santander era un fin de semana complicado para encajar el fútbol

Voz 4 02:45 pues evidentemente has y luego aceptó al final hemos estado sopesando en todos los la diferentes opción es que teníamos y nos hemos decantado por este horario en plena coordinación tanto para los organizadores de la cabalgata como con el Ayuntamiento de Logroño y hemos optado por eso porque tenemos un término que era lo lo lo menos gravoso para el club en un fin de semana como este hiere un partido tan importante como el que perro se come

Voz 6 03:10 hombre importante en lo deportivo pero también en lo económico

Voz 3 03:13 porque habitualmente son muchos los santanderinos que se desplazaban hasta Logroño para este encuentro la fecha era complicada si la pones el día de Reyes igual tampoco tuvieron mucha gente que espera esperáis que venga gente que no venga cómo estáis calibrar un poquito el asunto

Voz 4 03:26 bueno fui yo sé tengo bastante claro que se va a animar a venir bastante más fin de Santander y ha abogado que que el domingo hicimos unas prospecciones hablando con el Racing de Santander ellos entendían lo mismo así mismo también entiendo que día de Reyes es un día pues para estar tranquilo comer en familia ya hay mucha gente que daba la idiosincrasia de esta comunidad que se como a los pueblos con la Familia y hemos estimado que el sábado a la hora que se avecina el partido pues tendría tendremos tanto más entre Logroño con nuevas gente foránea así ese esos han sido los elementos de juicio en los que no hemos basado para tomar esa decisión Sergio

Voz 3 04:03 pues el próximo sábado ya en dos mil diecinueve S5 a las cinco de la tarde el Logroñés Racing de Santander gracias Juanjo

Voz 1215 04:10 no

Voz 6 04:12 pues vamos

Voz 3 04:15 el Calahorra juega mañana sábado en Lezama ante el Bilbao Athletic lo hará con las bajas por sanción de Iribarren Javi Barrio un partido que viene precedido eso sí por la renovación esta misma mañana de Miguel Sola como entrenador para la temporada que viene así lo comentaba esta mañana en sala de prensa el presidente de la institución rojilla Tomás Lorente a los micrófonos

Voz 7 04:35 el Senado que como hemos visto eh consiguió acabar con ello invitó nos dio el ascenso después de tantos años esperando poder dar a nuestra afición las mesas una le intenté acorte el pues experiencia nos va dando muchísimo en los próximos años se ha comenzado a nuevo proyecto eh nuestros próximos cuatro años impresionado e impersonal como presidente intentemos que diverso la como ha sido hasta ahora va va a ser todavía más importante en una pieza a nuestra piedra angular llegamos va a ser el futuro y con un objetivo muy claro que él es asentados en Segunda B intentar por todos los medios eh llegará profesional de la mano de una persona e insistiendo y tiene una experiencia de tiene todos los argumentos para para conseguir lo con nosotros

Voz 3 05:34 en Tercera División seguimos repasando los titulares más importantes de la jornada esta decimoséptima jornada que Llanos viene practicamente la tenemos encima nos permitirá comprobar la verdadera dimensión de largo deportivo como líder de la Tercera riojana viajan los jarreros a Logroño para jugar en el Mundial ochenta y dos ante el filial de la Unión Deportiva Logroñés el líder sabe que otros han pinchado ante el Promesas y esperan estar a la altura para mantener la distancia contra una Sociedad Deportiva Logroñés que juegan Santo domingo ante La Calzada el Náxara por su parte lo hará en Alberite y el Anguiano recibe al Pradejón en los duelos reos riojabajeños habituales de esta tercera división la jornada destacan el auto el Ríver Ebro y el Alfaro Arnedo suerte

Voz 2 06:12 todos

Voz 3 06:15 mañana sábado a las tres de la tarde con las cámaras de Gol Televisión en directo el EDF Logroño visita al poderoso Fútbol Club Barcelona segundo clasificado de la Liga Iberdrola todo un premio para un equipo modesto el de Logroño que jugará ante un club de Champions está claro que las riojanas tienen mucho que ganar y poco que perder así lo reconoce esta semana Héctor Blanco

Voz 8 06:36 hay tres equipo digamos casi imposible Barcelona Atlético de Madrid Levante y bueno ahora tenemos dos vamos con los deberes hechos sin ningún miedo Si sin nada que perder y con mucha ilusión no por por ver a uno de los mejores equipos que hay que hay en el continente y lo que tenemos que hacer es disfrutar oí sacar nuestras armas a reducir y bueno en esto es fútbol no está nada escrito así que que bueno que que sufre

Voz 3 07:04 el EDF afronta este lunes contra los mejores de la Liga probablemente en su mejor momento en primera división es como si ya hubiera pasado ese periodo típico de adaptación formación ante una nueva categoría ahora bien esto no quiere decir que estén en disposición de hacer frente al todo poderoso Fútbol Club Barcelona lo importante será ser competitivo durante los noventa minutos y así lo reconoce andar Sonko

Voz 9 07:28 poco a poco no vamos consolidando no corren en el entrenamiento en los partido ya vamos teniendo más feeling que vamos conociendo más para para el bando dando un gusto de de tener una victoria en cada partido ya consolidado consolidarla

Voz 3 07:50 y ahora ya nos vamos ahí introduciendo poco a poco en el ambiente pre navideño o navideño porque estamos a las puertas de la llegada de la Nochebuena de la Navidad y el ambiente festivo se empieza a intuir por las ciudades de de de nuestra región mañana es más también las iniciativas deportivas se porque mañana sábado el Rugby Club Rioja celebrará su ya tradicional día del rugby por juguetes un año más se recogerán juguetes y comida para la Cocina Económica desde las diez y media de la mañana desde las diez y media de la mañana en Pradoviejo se recogerán juguetes nuevos o en buen estado así como alimentos que luego repartirá la Cocina Económica

Voz 0301 08:22 entre los que más lo necesiten en estas fiestas tan señaladas además habrá una pequeña escuela de rugby y actuación de magos sin olvidar que esté que mañana el rugby

Voz 3 08:31 dejó a jugar el último partido del año y lo hará a las cuatro de la tarde en Pradoviejo el equipo senior recibe al filial del Universitario de y lo aportando una gran fiesta del rugby mañana en Pradoviejo Logroño organiza desde esta misma tarde un gran evento deportivo a nivel nacional en esta ocasión será el Campeonato de España de patinaje artístico y sincronizado en la pista de hielo lógicamente de de lo que todavía anoche tanto frío como para ponerlo en medio del Espolón con dará con la presencia del plus medallista olímpico Javier Fernández que actuará esos y el último día el domingo por la tarde en la gala de exhibición ahí estará porque les gusta porque le encanta Rocío Manzaneque periodista gran conocedora del mundo del patín en España del patinaje sobre hielo en España muy buenas tardes bienvenidos

Voz 0301 09:16 vivos Rocío buenas tardes Sergio esto es un gran evento lo decía en la presentación de este titular es un gran evento a nivel nacional

Voz 10 09:23 efectivamente los mejores de España que se repartieran además a las plazas para los europeos y los mundiales es un Campeonato de España que que se realizará en Logroño hasta el domingo y que además bate récords de participación ciento sesenta y cinco patinadores y además todas las entradas vendidas Sergio

Voz 3 09:39 por tanto vamos a tener grandes patinadores muchos patinadores además se juegan muchas cosas tan importantes como las que tú unos comentaba si habrá muchísima gente no sólo de Logroño sino también de fuera porque estos eventos tren a mucha gente desde fuera no

Voz 10 09:51 efectivamente yo ya sea además a nivel personal has comentado lo que me gusta mucho el patinaje y efectivamente se que va a ir muchísima gente no sólo familiares de de los patinadores sino muchísima gente que le gusta mucho el patinaje y sobre todo nuevos fans que se han apuntado a esta o la del patinaje gracias a Javier Fernández

Voz 3 10:11 que estará el último día en esa exhibición a la exhibición Javier Fernández ya en retirada

Voz 10 10:15 efectivamente es su su última competición será previsiblemente el Europeo que se produce a principios del año nuevo estará en esta exhibición no competirá pero sí que lo podemos ver en esta exhibición ya que está ahora inmerso en su gira de revolution a es en estos entrenamientos para el Europeo del año que viene

Voz 0301 10:33 hoy ya ayúdame a ver qué significa esto porque yo en esto del patinaje sobre hielo voy un poco más pero hoy se van a disputar los programas cortos el no vice no sé si se dice así júnior y el parejas de cuatro Sáez desde las dos desde ya hasta las nueve de la noche qué es esto del novicio ahí todas estas cosas

Voz 11 10:50 pues no dice no Vice o como si tú me dices cómo se vino abajo

Voz 10 11:00 pues el programa corto es un programa el primer programa que hacen todos los patinadores por así decirlo donde Gun donde tienen unas primeras marcas idea ahí pasan al programa largo que se produce precisamente el novato

Voz 12 11:13 dice Advance que se llama así es

Voz 10 11:15 la mañana que son pues un minuto más una cosa así en el que sí que pueden hacer otro tipo de saltos y pueden hacer pueden bueno pues pueden hacer otro tipo de piruetas se pueden repetir más o menos innovador significa que son los patinadores pues más jovencitos y que posiblemente no competido nunca con lo cual pues tiene tiene bastante intriga el asunto júnior es que ya son un poquito más mayores son unos catorce años más o menos se produce también la misma dinámica o I Un programa corto en el que está todo muchísimo más tasado y luego pasa a un programa a un programa largo aunque sin duda las categorías más importantes en en este campeonato van a ser las júnior pero sobretodo las senior

Voz 3 11:52 y luego dos dudas que tengo danza patinaje sincronizado

Voz 10 11:56 sí pues la danza en no hacen saltos hace en ese valora mucho más otro tipo de de cosas que en el en el patinaje como por ejemplo el uso de los filos el uso de las de las elevaciones en el caso de por ejemplo parejas sí que se hacen saltos hacen saltos a la vez es un patinaje muy espectacular en patinaje sincronizado pues precisamente esos equipos hay pues se valora muchísimo esa sincronización de los movimientos entre de los patinadores Si las patinadores que es bastante complicado

Voz 3 12:28 pues Rocío que desde ya la gente que se acerque al

Voz 5 12:31 a al al la pista de hielo vete

Voz 3 12:34 para disfrutar de este gran espectáculo deportivo que La Rioja demuestre que hay pasión por el deporte gracias por contarnos también aquí en Ser Deportivos La Rioja Rocío gracias

Voz 0301 12:42 muchas gracias el sandalia si éste sí que lo sé decir bien Javier

Voz 3 12:49 vuelve a organizar la travesía del pavo una prueba clásica en el calendario riojano en estas fechas y que da la bienvenida a la Navidad la salida se dará en la plaza del Ayuntamiento de Logroño este domingo a las nueve y media de la mañana en un recorrido de unos cuarenta kilómetros este año se han modificado el circuito hará al revés de como se venía haciendo en las últimas ediciones además esto es también muy importante han preparado un tramo alternativo más técnico por las sendas del Pinar la llegada será en esta ocasión en Alberite donde espera un preñado el sorteo de una cesta con su pavo numerosos artículos lotes de Navidad coge la bici este domingo ya gozar

Voz 13 13:27 sabemos que apoye a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives

Voz 2 13:37 el deporte este ofrecemos las mejores ha puesto

Voz 14 13:40 las registro punto es si ha

Voz 15 13:44 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego

Voz 3 13:47 puede crear adicción

Voz 16 13:53 y ahí

Voz 17 14:02 mañana más mala

Voz 3 14:04 hoy en el Mundial ochenta y dos

Voz 18 14:10 son en estos días cuando uno empatizar muchísimo con los futbolistas eh tú imagínate a las diez de la mañana como que apetecía bastante poco ponerse de corto y ponerse a entrenar había mucho viento humedad agua muchísimas sobre el césped pero claro toca entrenar el equipo continúa preparando el partido el domingo en Las Gaunas y lo hace tras una derrota el domingo pasado en Anduva y como queda pereza también volverse a activar no frío lluvia viento la Navidad a la vuelta de la esquina el equipo de nuevo fuera de los pedidos de ascenso una derrota en Anduva hay qué pereza más grandes

Voz 3 14:48 a ver para para Javi para esto para esto que se nos viene abajo el programa el partido la temporada así que vamos a decir una cosa contra el frío dinamita

Voz 19 15:01 sí se lleva siglos explicar hasta ahora

Voz 3 15:33 así si es muchísimo mejor hay que entrar en calor hay que saber que no hay partido malo ni jornal hacen interés que hay que sumar de tres en tres que hay que ir que hay que volver a la senda del triunfo cuanto antes que hay que empezar a aprovechar las oportunidades que es la jornada para acabar con la sequía goleadora que tantos problemas está originando al equipo en estas tres últimas jornadas o marcar a balón parado o no acierta a culminar sus ocasiones es el momento de volver a ganar y lo decía esta mañana Sergio Rodríguez en la rueda de prensa previa al partido este domingo

Voz 1215 16:08 Nos pasó un poco el año pasado e hasta las primeras diez jornadas nos nos costaba hacer gol bueno igual en las primeras hicimos algo

Voz 20 16:17 y hubo un momento en donde la dinámica cambió hoy

Voz 1215 16:20 veamos gol con bastante más fácil vida yo creo que es una cuestión de soy yo estaría más preocupado como comete el otro día sin no generase hemos eso sí que me preocuparía pero generando pues al final yo estoy convencido que tarde o temprano va a cambiar esa dinámica porque tenemos jugadores que han hecho goles siempre que tienen capacidad para hacerlos y además confiamos mucho en ellos

Voz 3 16:48 entramos en este punto en el eterno debate de si lo del gol es una cuestión de azar yo no lo creo sinceramente el gol se busca el gol Se ronda el gol se hace o no se hace goles es la suerte definitiva donde la calidad de un futbolista de de solventar el asunto hacia su lado reflejo de este hecho es sin duda Rubén Martínez su temporada está siendo reseñable haciendo un buen campeonato cuenta con la confianza del técnico es sin duda está respondiendo muy bien a las expectativas un plan su implicación defensiva además es absoluta se ha jugado el tipo en los peores momentos Insua ayuda ha servido para que otros se vayan sumando también a este carro de la alta intensidad que recordarán los oyentes de Radio de Loja cuando en los peores momentos se aferró a ellos Sergio Rodríguez ha sido un ejemplo y lo sigue siendo como demostró el domingo pasado en Anduva pero es que no acierta en la portería contraria y se lo merece recordaréis la de Durango la que tuvo en el mano a mano ante Cebrián portero de Vitoria o las dos que tuvo en Miranda para haber marcado ante limones y está convencido Rubén Martínez que pronto llegará al menos así nos lo ha dicho esta misma mañana

Voz 1774 17:54 yo creo que el equipo está en una en una línea ascendente este año estamos consiguiendo también bastante dejar la la portería a cero y creciendo desde desde ahí bueno a falta pues concentrarnos lo máximo posible para que las ocasiones que tengamos pues conseguir que que entren si primero de todo creo que el equipo está siendo muy muy solidario en todas las las líneas aprietan

Voz 1215 18:17 todos los jugadores y eso pues hacen luego

Voz 1774 18:19 que también el rival le cueste mucho más llegar en las mejores condiciones a la a la portería rival en cuanto al gol pues el tenemos que darle importancia en los entrenamientos cuando tengamos esas esas ocasiones para que luego el el error en el partido sea el mínimo posible y hay aún mayor acierto

Voz 3 18:44 unos aseguran que esto de meter gol en la portería contraria es una cuestión de acertar y que ya todo se olvidara otros de que hay algo de gafe otros incluso que sino a ciertas porque hay falta de calidad que no es el caso estamos seguros por ejemplo con Rubén Martínez que les sobra juego calidad igual de que será cuestión buenas tardes Javi Adán bienvenido a Ser Deportivos La Rioja bueno vaya te mato de que es cuestión esto de de marcar o no marcar en la portería contraria

Voz 21 19:17 bueno pues mira yo soy de los que pienso que hoy se tiene o no se tiene que hay jugadores que que llevan innato en sus botas el gol on por lo que sea están siempre en el momento oportuno el desmarque oportuno en el rechace de del portero tienen esa sangre fría esa tranquilidad de cara a ese momento tan determinante como es hacer gol yo creo que se tienen no se tiene sí que es cierto que por otro lado también se entrena no es un es un aspecto como todos los del fútbol

Voz 3 19:47 hablé

Voz 21 19:48 a nivel psicológico con con el tema de la confianza está claro que cuando un delantero un jugador ofensivo tiene confianza hay el míster si la demuestra pues es más fácil de estar tranquilo de cara de cara a gol y luego bueno pues con muchas tareas muchos ejercicios en los cuales bueno pues hay que intentar darle la importancia que tiene el gol que es todas no entonces en esos juegos en esas tareas y que el entrenador tiene que hacer que los jugadores vean que es importante en los entrenamientos porque luego bueno pues en los partidos van a tener situaciones muy parecida

Voz 3 20:17 tú has visto a este equipo lo has visto mucho observas esa carestía De Gaulle o lo ves como algo como Sergio Rodríguez algo coyuntural de de este momento de la temporada es cierto que en los últimos tres partidos cero en Anduva y los dos últimos goles y han sido a balón parado

Voz 21 20:33 pues sí la verdad que yo creo que es algo coyuntural no es algo que no o bien hay juego hay ocasiones yo estuve los goles esa racha es viene va lo que pasa es que tras hacerse Deportiva Logroñés Sergio ya empezamos a hablar un poco el tema del nueve no parece que todos los años en los falta ese jugador referente en cuanto a goleador no no no tenemos nunca ese jugador que esté empleando el pichichi o que o que el año pasado hubo gente que hizo goles pero muy repartidos pero parece como que no damos con la tecla no cuando conexidad jugador que marque las diferencias no sin cierto que sus jugadores hay que hay que pagarlos

Voz 3 21:11 pero es pero claro dices es que Ander Vitoria venía con diecisiete goles el año pasado Rayco hizo su récord dieciséis m marcos Andre doce Nuño once Rubén Martínez llegó y empezó a marcar este año sin embargo las cosas no están saliendo son los mismos futbolistas saben hacer goles

Voz 21 21:30 sí por eso que saberes saben hacer goles no es una cuestión yo creo que de rachas de que bueno yo creo que Ander Vitoria pues han dado siempre hay un poco con Marcos André puede bueno juego quizás un poco de falta de confianza yo creo que a la tiene lo está demostrando en el campo con buen juego y buena actitud

Voz 4 21:46 pues yo estoy convencido de que de que los goles tienen que tienen que

Voz 21 21:48 llevar seguro y Rayco pues bueno que vamos a tener vamos a hablar de Rayco no ya demostró año pasado la calidad que tiene de cara Oli pues lo mismo ha estado lesionado viene una racha un poco complicada yo creo que si juego se mantiene y las ocasiones se tienen seguro que que el gol también llevará

Voz 3 22:06 palabra de nueve del ratonero del área Javi Adán

Voz 0301 22:08 gracias por estar en SER Deportivos La Rioja

Voz 1 22:19 adiós Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 3 22:25 un campeón de la Copa del Rey visita Las Gaunas

Voz 0419 22:36 este domingo la Unión Deportiva Logroñés se mide al Arenas de Guecho campeón de Copa en mil novecientos diecinueve este club histórico visita Las Gaunas un partido que podrá seguir a partir de las cinco menos cuarto en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en la aplicación móvil de la Cadena SER y en tres W punto Radio Rioja punto es toda la emoción del fútbol en blanco y rojo en Radio Rioja Cadena SER

Voz 3 23:11 la Unión Deportiva Logroñés no podrá contar para este partido con Jaime paredes con Álvaro Arnedo con Lander Olaetxea con Marcos André con Mikel Santamaría que sufre una rotura de fibras con Carles Salvador que cumplirá un partido de sanción así que son una dos tres cuatro cinco seis las ausencias con las que deberá lidiar Sergio Rodríguez que por tanto deberá modificar al completo el centro del campo

Voz 21 23:37 y eh

Voz 3 23:40 todo apunta a que Andy Rodríguez y César Remón cortaran el bacalao en el centro del campo y la duda es si Santos estará ya para noventa minutos pero sí funciona al equipo atrás poco se debe tocar habla Sergio Rodríguez

Voz 1215 23:55 pero es un equipo genera que con mucha envergadura con mucho físico equipo sentido muy fuerte en el aspecto físico un equipo que eh psíquico juego directo dominaba mucho sobre todo especialmente su campo porque tiene un campo donde eso es es fundamental hay fue a ver yo creo que excepto el día el Racing los demás días ha ganado varios partidos han empatado alguna han perdido pero siempre siempre excepto el de Racing igual que el Racing fue superior los demás días han competido muy bien tres mal se presupone impartió difícil un partido en donde tenemos que estar bien para sacarla adelante prevemos un partido ese perfil en no no creo que salgan a a jugarnos de tú a tú en el sentido de apretar arriba de exponer no yo creo que bueno nosotros vamos a tener que exponer seguramente más que ellos bueno estamos acostumbrados y en ese sentido bueno pues asumimos asumimos esa responsabilidad

Voz 20 24:53 yo creo que no es un equipo igual que predomine por lo bueno

Voz 1215 24:58 es un juego combinativo sino que es más juego directo de gusto las transiciones muy rápidas llegar al área muy rápido centrar lo antes posible porque tiene jugadores muy buenos en el remate entonces ese tipo de partido esperamos pero bueno es parecido al comportamiento de los ermita en ese sentido el año pasado lo que pasa es que al final los jugadores también te marcan un poquito pero yo creo que la idea la bases es es es la misma mantener el mismo entrenador

Voz 0301 25:26 ERC quiere Sergio el que viene ha quedado esto se refiere

Voz 3 25:29 Sergio Rodríguez a Javi lo hace evidentemente Javi lo haces que las dos pasadas campañas entrenó con gran éxito al Guernica esta temporada ha iniciado un nuevo proyecto en el histórico Arenas de Guecho comenzó bien muy bien diría yo pero llegará a Las Gaunas en una dinámica un tanto raro una suma veintidós puntos que son que son bastantes pero los de Gobela se aproximan a Logroño con dos derrotas seguidas tan sólo un triunfo las últimas cinco jornadas llegarán a Logroño con bajas importantes además como las de Julen Azkue y Aitor Ramos que están sancionados y tampoco podrá jugar Echániz en principio lesionado que tres jugadores muy importantes en el esquema de Javi lo haces y tampoco estará otro de los grandes emblemas de esta segunda División B de este grupo dos como es Nacho Matador alfa y omega de este equipo que volverá esperemos y lo haga en perfecto estado a partir de pero tras una larga lesión de rodilla hay recibimos al ritmo de AC DC a John Carney Jon Kar muy buenas tardes bienvenida deportivas La Rioja encantado de saludarte como siempre

Voz 12 26:29 pues igual voy como lo mismo que eso siempre hace falta

Voz 3 26:32 eso hace falta por su puesto que sí y cómo llega el Arenas dos derrotas seguidas la verdad que ha empezado bien muy bien no sé qué está pasando sabíamos empezó punto renqueantes

Voz 12 26:44 de nuevo el partido bueno empezamos con creando muchas ocasiones acompañando resultado unos metió cuatro el Racing cuando tuvimos las ocasiones otros equipos caemos mucho en defensa empatamos a cero hay luego pues ya empezamos a remontar y lo cierto es que el equipo está jugando bien estaba viendo puerta al se había conseguido hace tres jornadas los mismos puntos que toda la primera vuelta la temporada pasada pero los dos últimos encuentros forzosa saben abajo incomprensiblemente nos han metido cinco goles cuando hasta entonces no sabía metido sólo seis y bueno pues la verdad es que el equipo

Voz 21 27:22 ha perdido un poquito la la esencia porque además

Voz 12 27:25 sí viendo uno de los problemas de vuelo se están manteniendo o no no es fácil goles yo creo que nos parece uno dos Un poquito a vosotros lo cierto es que estaban creando ocasiones y sobre todos están jugando muy bien pero los dos últimos encuentros se ha jugado qué tal se han encajado cinco goles bien es cierto que hemos recibido expulsiones nada más comenzar la segunda parte en los dos partidos pero no el equipo no llega con una ciudad de de revertir un poquito por situación porque después de jugar un partido ante el que empatamos a uno en partidazo de poder a poder de de lo mejor que se ha visto en los últimos años en Gobela pues lo cierto es que de noche a la mañana sino ahora hay que hay que recuperarlo un equipo en el que también eso sí yo creo que también lo ha destacado hoy en la probidad Lamas nuestra página web que aparte de las problemas para para hacer goles y las lesiones también lo están pasando factura pues son lesiones en puntos claves no siempre en el en los ejes de ataque de medio campo si eso se está notando va de Xavi se nota muchísimo es un jugador que no está viendo mucho puerta pero que había creado muchísimas ocasiones sí pero que abre muchos huecos abre muchas segundas jugadas

Voz 0301 28:34 las bajas de Julen Aitor Ramos porque digamos que que eso no

Voz 12 28:37 pues también porque el problema es que el la baja más importante que teníamos desde el año pasado mayo cuando eso no eso ya Nacho Matador y poco a poco y viviendas pues había hecho un poquito con ese lugar de intentar organizador de repartir vital iraquí lo cierto es que nos quedamos sin él gritó Ramos es un referente arriba sí bueno pues al final es una temporada un poco rara porque Güemes otro hombre que estaba llamado a ser un nombre hasta que es un es un jugador que le está costando entrar porque lo después de jugar dieciocho minutos en la primera jornada se les uno para tres meses lateral derecho roble Espinosa vuelta Olga después de dos meses también de baja es decir que estamos teniendo lesiones complicadas de esas que no te permite ende pedir otro jugador pero que son de de dos tres meses y el equipo y yo creo que también lo está mostrando vamos a viajar justitos con dieciséis Si algún juvenil que por eso ahora teme el partido no fue en dice eso cual domingo tardía a mañana a las cuatro y cuarto porque alguno va a tener que viajar

Voz 0301 29:35 oye se aproxima un dos mil diecinueve muy especial para este gran histórico del fútbol español cien años de esa Copa del Rey no puede si nos podéis adelantar algo porque al final lo que nos gusta recibir a los grandes clubes pues como se merecen y que los oyentes de de Logroño y de La Rioja sepan un poco qué es el derecho

Voz 12 29:55 pues están preparando varios actos pues el próximo mes de enero la segunda semana después de Reyes y tal se va a presentar en muchos actos que se requiere en de de los que van a suponer el centenario no en el día del Rácing creo que la selección española nos va a dar una réplica de la culpa que se ganó ya por instintos de sino iba a venir el presidente Rubiales ha coincidido además con el partido el Racing lo cierto es que si es un año importante porque bueno nosotros tenemos una ocupados pero bueno al final investigando es una okupa que apareció un nazi después de un incendio en todo el mundo creía que tal Adela copas a nadar la final copera pero al final parece que es así que en incendio que hubo durante durante la guerra y al final pedimos junto con el Real Unión vimos la culpa que tendrá de ellos pedimos una sedación que nos dieran bueno pues una réplica no que nos dieran sino que unos dijeran lo un croquis de cómo se ocupa la Federación ha tenido el detalle de de hacer una copa que cursó bastante dinero y nos la va a dar el el día de Racing se está viendo la posibilidad de jugar un partido contra veteranos del Fútbol Club Barcelona que son los que ganamos la final de Copa llevamos muchos actos muchos actos en un año mil doscientos diecinueve que además pues promete coincida también con con el levantamiento del nuevo estadio que va a veces en hecho

Voz 0301 31:17 pues Jon Kar como siempre te digo aquí en Ser Deportivos desde Logroño que siga siendo el Rey gracias muchas gracias

Voz 12 31:23 sí bueno bueno hemos el domingo eso sí como siempre en todos han estallado como Sesé de Las Gaunas donde no recibe muy bien bueno pues a ver si os podemos amar un poquito eso que quedes metidos en el play off

Voz 0301 31:36 eso del mundo a partir del

Voz 12 31:38 a partir del domingo poco a las siete de la tarde más menos

Voz 3 31:41 gracias John un abrazo muchas gracias

Voz 22 32:00 pubs

Voz 23 32:03 este fin de semana llega una intensa jornada en primera división apuesta ahora en quiero el vez punto es y descubre todas las modalidades dejó el uno X dos el resultado exacto los goleadores mañana juega el Madrid el triunfo madridista en el Bernabéu se paga a uno con catorce por euro apostado el empate a nueve euros Easy hay sorpresa visitante y por tanto victoria del Rayo sale a quince euros el Barça por su parte juega ante el Levante en tierras valencianas El triunfo local sale a diez euros el empate a seis y la victoria culé a uno con veintiséis euros por euro apostado en Segunda B El triunfo de la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas separa a uno con sesenta y cinco el empate a tres con cuarenta euros y el triunfo del Arenas a cuatro ochenta por euro apostado el Calahorra juega mañana sábado en Lezama su triunfo se paga a cuatro euros el empate a tres cincuenta y la victoria del Athletic a uno con setenta y cinco por euro apostado demuestra todo lo que sabes de fútbol Descarga la aplicación móvil de kilos y a lo grande Kroll Bet tu casa ya puestas en Logroño en la calle San Millán y en Calahorra en el paseo del Mercadal prohibido apostar a menudo desde la cueva con responsabilidad

Voz 1 33:09 dio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 24 33:16 ya está en tu quiosco la primera revista de nueve cuatro uno Diario de vendimia dos mil dieciocho un recorrido imprescindible por la vendimia del dos mil dieciocho en Rioja nueve cuatro uno punto com contamos La Rioja ahora también en tu kiosco

Voz 25 33:33 todavía no hemos estado en voz de Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de inicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y Bojan bodeguera Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 0743 33:49 desde este domingo a las cinco de la tarde en el Municipal de Las Gaunas encuentro de Liga de Segunda División B entre la Unión Deportiva Logroñés el Arenas Club ven a vivir el fútbol en blanco y rojo tú eres imprescindible Unión Deportiva Logroñés aquí jugamos todos

Voz 26 34:06 ya lo que fuera si hace falta solamente pudo ser tercero

Voz 1 34:11 Radio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 3 34:21 la decimoséptima jornada liguera en Segunda División B en el grupo II llevará al Calahorra hasta Lezama para enfrentarse al Bilbao Athletic un gran equipo que se está mostrando muy regular es capaz de golear a sus rivales y también de encajar sonoras derrotas bastante sorprendentes quizás así de debieran ser en un principio los filiales al uso como es precisamente este Bilbao Athletic donde ya no está Garitano como entrenador principal que ese que se ha puesto a los a los mandos del del primer equipo ahora es Aritz Solabarrieta el que ha acogido a este filial que suma veintidós puntos uno menos que que los riojanos esta mañana Miguel Sola a la convocatoria fuera y se quedan fuera de la misma Savic Cárdenas que continúa con su recuperación Javi Barrio sin Iribarren que que han de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas aunque es cierto aunque es cierto que sin duda la noticia más importante de esta mañana en lo deportivo La Rioja ha sido la renovación por una temporada de Miguel Sola lo ha hecho oficial esta mañana el presidente del conjunto rojillo Tomás Lorente muy buenas tardes

Voz 11 35:22 hola muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos

Voz 3 35:24 es menuda gran noticia no esas ha dado este mediodía

Voz 27 35:28 sí así es una muy buena noticia para los aficionados del club deportivo calor así es

Voz 3 35:33 un año más Miguel Sola comentabas tú en la rueda de prensa que podido escuchar que que que al final es un entrenador que que que he rezado que ha recuperado a Calahorra clavo estás lo ha vuelto a situar en en Segunda B y la plena confianza no

Voz 27 35:50 sí plena confianza de la parte tradición deportiva a la que se ha encargado de la renovación en sobre todo en el aspecto de que es un entrenador con muchísima experiencia in está claro que en esta segunda B eso es un grado o no la experiencia y conocer los campos los rivales son jugadores es muy importante no

Voz 3 36:09 oye el tempo porque había elegido ahora

Voz 27 36:12 pues porque esta eh ya se está trabajando y pensando en nuestro que logremos el objetivo principal que es mantenernos IAS está empezando a trabajar en el proyecto de la temporada que viene

Voz 3 36:25 el objetivo decías es están en el fútbol profesional

Voz 27 36:30 a ver nuestro objetivo siempre es ambicioso no con los pies en el suelo es tan claro que nosotros hemos empezado o lo que es esta junta directiva eh a través de mi persona hemos empezado unos cuatro años nuevos In my life ya que tenemos es lo mismo que hicimos cuando estábamos en Tercera no darle cada año a nuestro entrenador unas más eh eh que él pueda pueda cada año digamos es un escalón no oí por supuesto que queremos darle a nuestros aficionados ese partido que ya acudo deportivo caladora su día vivió que es el partido que el acceso al fútbol profesional iba a ser nuestro objetivo no siempre con los pies en el suelo y dentro de nuestros presupuestos pero sí tenemos que ser ambiciosos y pensar que también en La Rioja Baja eh pues puede puede llevar a una equipo a disputar esos partidos del play off de ascenso no

Voz 3 37:19 y en lo personal Tomás tú como presidente que que valoras del trabajo de Miguel Sola

Voz 27 37:25 pues muchísimas cosas no la verdad es que es es una persona que desde que llegó al club sobretodo I say nos ha dado su experiencia no en el fútbol profesional que es tanto como jugador como entrenador lo ha tenido sabe sabe a qué se juega en el mundo del fútbol y aquí estamos jugando ahora mismo y la verdad es que estamos súper contentos con él entendemos que que quede a través de su experiencia pues eh vamos a ir creciendo cada año y eso es lo que pensamos no creo que Miguel solas su nombre supere preparado y que para el Calahorra es un lujo tener este entrenado

Voz 3 38:00 y claro después del entrenador llegarán jugadores tenemos que esperar noticias de aquí

Voz 5 38:04 y a la llegada de la Navidad

Voz 27 38:08 bueno está claro que actualmente tenemos dos fichas libres de sub veintitrés que se está trabajando eh si llegarán llegar a jugadores seguro e ir porque el equipo pues hay que hay que asentarlo en la categoría el entrenador ella sabes que siempre los entrenadores siempre quieren un poquito más eh la dirección deportiva está trabajando en ello oí íbamos a ver si podemos zona

Voz 4 38:31 esas fichas que nos quedan no

Voz 3 38:33 pues Tomás Lorente que muchísimas gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja que igual estáis está en disposición de saltaron esta temporada llegar directamente al pabellón que sería una grandísima noticia eh

Voz 28 38:43 el claro salto tan grande

Voz 27 38:46 primero mantenerlos que lo estamos trabajando hoy y bueno a partir de que lleguen esos puntos que cuesta ya qué cosas está cada fin de semana suman en el primer objetivo es llegar a llegar a esos puntos necesarios para mantenerse

Voz 3 39:00 pues suerte mañana en lo principal en lo más cercano mañana suerte en Lezama de acuerdo Tomás

Voz 21 39:05 muchísimas gracias